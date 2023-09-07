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Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED876QB

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Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED876QB

65QNED876QB

Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED876QB

(3)
75QNED816QA
Премия CES 2022 1

Премия CES 2022

Вид спереди телевизора LG QNED

Доступность
Сочетание NanoCell и Quantum Dot

Разбудите свои чувства
вместе с телевизором QNED

Оцените необычные цвета благодаря сочетанию возможностей Quantum Dot и NanoCell.

Интеллектуальный процессор α7 Gen5

Мы совершенствуем
ваши впечатления от просмотра

Интеллектуальный процессор a7 Gen5 применяет алгоритмы глубокого обучения для получения незабываемых впечатлений от просмотра.

*QNED90/85/80 на базе интеллектуального процессора α7 Gen5 4K.

Технология AI Picture Pro

Идеальное изображение ближе,чем когда либо с технологией AI Picture Pro Усовершенствованные функции интеллектуального масштабирования 4K и интеллектуальное сопоставление оттенков повышают контрастность и разрешение для оптимальной детализации. Функции Fore/Background Effect Enhancement и Dynamic vivid максимально увеличивают глубину резкости и цветопередачу, обеспечивая исключительную реалистичность изображения.

Слева и справа крупным планом изображено лицо женщины. Слева - более темное и менее четкое изображение, справа - более светлое и четкое изображение лица женщины.

AI Sound Pro

Используя глубокое обучение на основе аудиоданных, процессор распознает голоса, аудиоэффекты и звуковые частоты, позволяя оптимизировать звук в зависимости от типа просматриваемого контента для более захватывающего пространственного звучания.
На экране телевизора в ночное время отображается очень яркий аттракцион, а слева и справа от телевизора видно как исходят звуковые волны.

*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
*QNED99/95 имеет функцию интеллектуального масштабирования 8K.
*QNED90/85/80 имеет функцию интеллектуального масштабирования 4K.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

*QNED99/95 на базе интеллектуального процессора α9 Gen5 и с функцией виртуального микширования звука в 7.1.2.

*QNED90/85/80 на базе интеллектуального процессора α7 Gen5 и с функцией виртуального микширования звука в 5.1.2.

ThinQ AI и WebOS

Умные технологии — еще проще

Узнайте, насколько удобным может быть телевидение с персонализированными уведомлениями, рекомендациями, умными помощниками и многим другим.

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Умный помощник и возможности подключения

Поддержка Apple AirPlay, HomeKit и многих других функций делает управление телевизором и подключенными устройствами быстрее и удобнее, чем раньше.

Четыре логотипа, расположенные по порядку - Hey Google, Alexa, работает с Apple AirPlay, работает с Apple HomeKit.

Функция Room-to-Room

Начните просмотр фильма в гостиной, а закончите в спальне с помощью функции из комнаты в комнату. Вы можете продолжать просмотр , переключаясь между подключенными телевизорами по всему.

Телевизор, установленный в гостиной, показывает небо с летящими птицами. Телевизор выключается, и сцена меняется на телевизор, висящий в спальне, телевизор включается и показывает тот же кадр неба с летящими птицами.

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.
*QNED99/95/90 оснащен функцией голосового управления.

*Основной телевизор (отправка контента): Телевизор 2022 года на базе интеллектуального процессора α9 Gen5(QNED99/95) (доступен с первой половины 2022 года).

*Второстепенный телевизор (прием контента): Модели 2022 года (доступны с первой половины 2022 года).
*Синхронизировать можно только телевизоры, подключенные к одной точке доступа WiFi.
*Поддержка функции из комнаты в комнату может отличаться в зависимости от страны.

Как в кинотеатре

Наслаждайтесь
качественным изображением

Оцените захватывающий дух просмотр фильмов, не выходя из дома, с LG QNED.

HDR10 Pro

Собственная технология LG HDR10 Pro с высоким динамическим диапазоном автоматически регулирует яркость экрана и усиливает обычный HDR-контент, чтобы раскрыть больше деталей и четкости в каждом изображении.
Женщина смотрит на фиолетовое небо. Ее волосы слегка растрепаны.

FILMMAKER MODE™

C режимом FILMMAKER MODE™ смотрите фильмы такими, какими их задумывал режиссер. Режим позволяет сохранить оригинальную цветопередачу, настройки и частоту кадров максимально близко к тому, как задумывал режиссер.

Кинорежиссер смотрит на большой телевизионный монитор, что-то монтируя. На экране телевизора виден башенный кран на фоне фиолетового неба. Логотип режиссерского режима расположен в правом нижнем углу.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.

*Поддержка FILMMAKER MODE™ может отличаться в зависимости от страны.

Расширенные игровые возможности

Теперь играть
еще комфортнее

Усовершенствуйте свой игровой сетап с помощью телевизора нового уровня, предназначенного для игр нового поколения.

Оптимизатор игр и панель управления

Оптимизатор игр сохраняет все ваши игровые настройки в одном удобном меню, а новая панель управления обеспечивает быстрый доступ к текущим настройкам.

Параметры панели управления игр: статус игры, темная тема, App on App, оптимизатор игр, все настройки и руководство пользователя.

HGiG

LG сотрудничает с крупнейшими представителями игровой индустрии, чтобы предложить вам новейшие HDR-игры для максимального погружения.

На снимке изображена женщина с оружием в полностью закрывающей лицо маске. Левая половина изображения бледная с меньшим количеством цветов, а правая половина изображения относительно более красочная.

4К 120 Гц, ALLM, eARC и VRR

Теперь играть в игры еще приятнее: 4К 120 Гц, VRR, ALLM и eARC соответствуют последним спецификациям HDMI 2.1 и уменьшают размытие и искажение изображения при движении, давая возможность наслаждаться плавной и синхронизированной графикой в высоком разрешении.

На снимке изображена женщина с оружием в полностью закрывающей лицо маске. Левая половина изображения бледная с меньшим количеством цветов, а правая половина изображения относительно более красочная.

*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
*Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.

*HGiG — это добровольной группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.

*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

*QNED99/90/85/80 оснащены 4К 120 Гц и VRR.

*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

На изображении представлены три телевизора. В центре экрана изображены два логотипа, расположенные по диагонали: логотип NVIDIA GeFORCE NOW. Слева на телевизоре изображена игра Splitgate, справа — Cyberpunk 2077.

Облачный гейминг

LG QNED предлагает тысячи новых игр благодаря встроенным GEFORCE Now.

*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Панель управления и оптимизатор для облачных игр будут доступны со второй половины 2022 года.

AMD FreeSync Premium

Наслаждайтесь динамичным игровым процессом с минимальными разрывами, зависаниями и задержками ввода благодаря поддержке AMD FreeSync Premium на телевизоре LG QNED.

There are two TVs – on the left shows a car racing game scene with a racing car. On the right also shows the same game scene but in a brighter and clearer picture display. On right top corner shows AMD FreeSync premium logo.

*QNED99/90/85/80 имеют AMD FreeSync™ Premium.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

OTT-сервисы

Место для всех ваших любимых трансляций

С лёгкостью наслаждайтесь контентом крупнейших потоковых платформ прямо на LG QNED.

*Требуется подписка на Netflix.
*Apple, логотип Apple и Apple TV являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Apple TV+ и/или избранный контент могут быть доступны не во всех регионах.
*Для Apple TV+ требуется подписка.
*Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

Упаковочная коробка QNED расположена на розовом и зеленом фоне, внутри нее растет трава и вылетают бабочки.

Экологически безопасная упаковка

Еще одна особенность
QNED

Упаковка для LG QNED была обновлена с использованием одноцветной печати и коробки, пригодной для вторичной переработки.

*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от региона.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1600 x 1070 x 203

Вес упаковки

38.7

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1452 x 839 x 44.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1452 x 910 x 336

Тумба под ТВ (ШхГ)

831 x 336

Вес телевизора без подставки

30.2

Вес телевизора с подставкой

31.9

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Точное Затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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75QNED816QA

65QNED876QB

Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED876QB