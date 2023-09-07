Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED876QB

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

*QNED99/95/90 оснащен функцией голосового управления.

*Основной телевизор (отправка контента): Телевизор 2022 года на базе интеллектуального процессора α9 Gen5(QNED99/95) (доступен с первой половины 2022 года).



*Второстепенный телевизор (прием контента): Модели 2022 года (доступны с первой половины 2022 года).

*Синхронизировать можно только телевизоры, подключенные к одной точке доступа WiFi.

*Поддержка функции из комнаты в комнату может отличаться в зависимости от страны.