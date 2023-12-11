КОМПАНИЯ LG ВОШЛА В МИРОВОЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ DOW JONES УЖЕ ДВЕННАДЦАТЫЙ ГОД ПОДРЯД

Единственная южнокорейская компания в категории «Устройства и продукты для досуга и бытовая электроника» на протяжении 12 лет

СЕУЛ, 11 декабря 2023 года — Компания LG Electronics (LG) двенадцать лет подряд удостоена позиции в индексе Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). В DJSI World входят десять процентов крупнейших 2 500 мировых компаний на основе их долгосрочного экономического, экологического, социального и управленческого опыта. Широко признанный инвесторами, правительствами и основными заинтересованными сторонами, DJSI World широко используется для сравнения уровней устойчивого управления компаний и в качестве эталона для социально ответственного инвестирования.









LG получила наивысший общий балл в отраслевой категории «Устройства и продукты для досуга и бытовая электроника» и стала единственной южнокорейской компанией в этой области, которая последовательно входила в индекс DJSI World на протяжении 12 лет.

LG получила высокие оценки за свои инициативы, направленные на защиту окружающей среды, активно сокращая выбросы парниковых газов, потребление воды и повышая уровень переработки отходов. LG также добивается значительных успехов в достижении своей цели - углеродной нейтральности к 2030 году, сократив общий объем выбросов парниковых газов на 220 000 тонн по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, LG присоединилась к инициативе RE100, стремясь к 2050 году перевести все свои бизнес-объекты на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии.

Что касается социальных критериев, то LG получила положительные оценки за эффективное управление в области прав человека, разнообразие рабочих мест и создание инклюзивной культуры. Компания также получила признание за внедрение прозрачной и ответственной практики управления, включая эффективное использование матрицы квалификации членов совета директоров, а также за усилия по повышению независимости, компетентности и разнообразия в составе совета директоров.

Будучи членом Глобального договора ООН и Альянса ответственного бизнеса, LG не только соблюдает международные стандарты в области прав человека и труда, а и активно совершенствует свои процессы управления для соответствия все более строгим глобальным нормам ESG (кология, социальная политика и корпоративное управление), таким как Закон ЕС о комплексной проверке цепочки поставок.

В дополнение к впечатляющим показателям DJSI World компания LG 14 лет подряд входит в индекс DJSI Asia Pacific и 15 лет подряд - в индекс DJSI Korea. Эти индексы оценивают те же критерии, что и DJSI World, а фокусируются на компаниях Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Кореи, соответственно.

Кроме того, LG уже третий год подряд получает оценку "А" по шкале ESG-рейтингов Корейского института корпоративного управления и устойчивого развития. Кроме того, международная инвестиционная исследовательская компания Morgan Stanley Capital International на протяжении последних четырех лет неизменно присваивает LG оценку "A".

Демонстрируя свое стремление интегрировать принципы ESG во все аспекты своей деятельности, LG с прошлого года проводит обязательные онлайн-курсы по ESG для всех сотрудников.