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КОМПАНИЯ LG УДОСТОЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НАГРАД НА CES 2024 INNOVATION AWARDS
От OLED-телевизоров до webOS-контента - LG получила больше всех наград в истории, всего 33, в том числе две награды за лучшие инновации
СЕУЛ, 16 ноября 2023 года – Компания LG Electronics (LG) получила признание за технологическое и дизайнерское совершенство своих новейших lifestyle решений, получив более 30 наград CES® 2024 Innovation Awards в категориях "Бытовая техника", "Домашние развлечения" и B2B (business to business), включая две желанные награды Best of Innovation за OLED-телевизоры LG.
Награды CES Innovation Award ежегодно присуждаются Ассоциацией потребительских технологий (CTA, Consumer Technology Association), которая является организатором крупнейшей в мире ежегодной выставки потребительской электроники CES, и отмечает инновационные потребительские продукты и услуги во множестве категорий устройств и технологий.
Из 33 наград CES Innovation Awards, которые LG получит на выставке CES 2024, 15 были присуждены телевизорам LG, в том числе 12 - LG OLED, и это 12-й год подряд, когда телевизоры компании с технологией самоподсвечивающихся пикселей удостаиваются награды CES Innovation Award. Являясь лидером и создателем OLED-телевизоров, компания LG год за годом совершенствует свои инновационные телевизоры премиум-класса. Сегодня LG предлагает самую широкую линейку OLED-телевизоров с диагональю экрана от 42 до 97 дюймов, а также уникальные и инновационные форм-факторы OLED-телевизоров. OLED-телевизоры LG ценятся потребителями во всем мире за исключительное качество изображения, которое обеспечивает яркие, точные цвета, глубокий черный цвет и бесконечную контрастность.
Среди новинок LG для домашних развлечений также отмечены саундбары LG, портативные колонки LG XBOOM и приложения для LG Smart TV webOS. Среди продуктов бытовой техники LG, отмеченных в этом году, - стиральные и сушильные машины LG SIGNATURE. Среди отмеченных продуктов LG Business Solutions - игровые мониторы LG UltraGear, мониторы LG SMART, ноутбуки LG gram и сервисные боты LG CLOi.
Полный список и подробная информация о лауреатах премии LG за инновации CES 2024 будут объявлены 7 января на выставке CES 2024.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/nagrady-lg-na-ces-2024-innovation-awards.html isCopied
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