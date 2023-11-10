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LG ELECTRONICS АНОНСИРОВАЛА ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА В КАЗАХСТАНЕ
Комфортный процесс выбора техники и покупок, безопасные платежи, бесплатная доставка и приятные бонусы к покупкам!
В интернет-магазине на веб-сайте lg.com/kz можно не только приобрести продукцию LG, а и получить самую развернутую и достоверную информацию о ультра-современных телевизорах, звуковых системах, мониторах, интеллектуальной бытовой технике.
LG заботится о своих клиентах и их своевременном доступе ко всем инновациям, делая опыт покупки более практичным и быстрым. Исключительная гибкость вариантов оплаты - одна из ключевых особенностей, ведь компания позаботилась о том, чтобы покупателям были доступны различные способы оплаты:
- банковской картой онлайн или при получении заказа;
- наличными при получении заказа (в зависимости от суммы покупки);
- Apple pay;
- в рассрочку до 24 месяцев, а также в кредит до 60 месяцев в Halyk Bank, Евразийском банке и Freedom Credit, с принятием решения в режиме реального времени при оформлении заказа.
Всего несколько кликов и долгожданная покупка будет готова к доставке в удобное для Вас время.
Интернет-магазин адаптирован для максимального удобства и комфорта потребителя: над обновленным сайтом работала международная команда экспертов, чтобы магазин не только отражал новое направление развития бренда, а и следовал основным ценностям LG: бескомпромиссному качеству обслуживания клиентов, инновациям и сервису высокого уровня.
Компания также предлагает дополнительные возможности для участников онлайн Клуба LG, например:
- приветственный купон, который позволит применить скидку 5% на первый заказ для новых пользователей;
- постоянная скидка 2% на все покупки;
- бесплатная доставка по Казахстану на все заказы;
- бесплатная установка на определенные модели продуктов.
Еще одним преимуществом в направлении технологического развития стал запуск чата с искусственным интеллектом, с возможностью связи онлайн с операторами Службы поддержки интернет-магазина LG, что гарантирует помощь пользователям в режиме реального времени.
"Мы надеемся, что международный опыт LG, применение современных технологий с искусственным интеллектом, высокий уровень сервиса, а также эксклюзивные предложения оправдают высокие ожидания покупателей", – прокомментировал Ыдо Ким, президент LGEAK.
Следите за обновлениями на сайте, чтобы быть в курсе последних новостей о самых передовых продуктах в мире техники, актуальных промо акциях интернет-магазина LG.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-otkryla-internet-magazin.html isCopied
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