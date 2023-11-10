LG ELECTRONICS АНОНСИРОВАЛА ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА В КАЗАХСТАНЕ

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В интернет-магазине на веб-сайте lg.com/kz можно не только приобрести продукцию LG, а и получить самую развернутую и достоверную информацию о ультра-современных телевизорах, звуковых системах, мониторах, интеллектуальной бытовой технике.









LG заботится о своих клиентах и их своевременном доступе ко всем инновациям, делая опыт покупки более практичным и быстрым. Исключительная гибкость вариантов оплаты - одна из ключевых особенностей, ведь компания позаботилась о том, чтобы покупателям были доступны различные способы оплаты:

- банковской картой онлайн или при получении заказа;

- наличными при получении заказа (в зависимости от суммы покупки);

- Apple pay;

- в рассрочку до 24 месяцев, а также в кредит до 60 месяцев в Halyk Bank, Евразийском банке и Freedom Credit, с принятием решения в режиме реального времени при оформлении заказа.



Всего несколько кликов и долгожданная покупка будет готова к доставке в удобное для Вас время.









Интернет-магазин адаптирован для максимального удобства и комфорта потребителя: над обновленным сайтом работала международная команда экспертов, чтобы магазин не только отражал новое направление развития бренда, а и следовал основным ценностям LG: бескомпромиссному качеству обслуживания клиентов, инновациям и сервису высокого уровня.

Компания также предлагает дополнительные возможности для участников онлайн Клуба LG, например:

- приветственный купон, который позволит применить скидку 5% на первый заказ для новых пользователей;

- постоянная скидка 2% на все покупки;

- бесплатная доставка по Казахстану на все заказы;

- бесплатная установка на определенные модели продуктов.











Еще одним преимуществом в направлении технологического развития стал запуск чата с искусственным интеллектом, с возможностью связи онлайн с операторами Службы поддержки интернет-магазина LG, что гарантирует помощь пользователям в режиме реального времени.

"Мы надеемся, что международный опыт LG, применение современных технологий с искусственным интеллектом, высокий уровень сервиса, а также эксклюзивные предложения оправдают высокие ожидания покупателей", – прокомментировал Ыдо Ким, президент LGEAK.

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