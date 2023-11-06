LG ПРЕДОСТАВИТ СВОЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ КОНТЕНТ-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ЛЮКСОВОГО БРЕНДА GENESIS КОМПАНИИ HYUNDAI MOTOR GROUP

Компания объединяет усилия с Hyundai Motor Group и YouTube для обеспечения более увлекательного информационно-развлекательного опыта в новых моделях Genesis

СЕУЛ, 6 ноября 2023 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о том, что ее автомобильная информационно-развлекательная система, оснащенная webOS for Automotive, автомобильной контент-платформой компании, будет использоваться в новых моделях Genesis компании Hyundai Motor Group (Hyundai Motor Company, Kia corporation, Genesis). 31 октября LG пригласила представителей Hyundai Motor Group (Hyundai) и YouTube на церемонию в Лос-Анджелесе (США), чтобы отметить внедрение webOS for Automotive для люксового бренда Hyundai, Genesis, и обсудить сотрудничество для улучшения развлекательных возможностей в автомобиле.









Новые модели Genesis компании Hyundai оснащаются информационно-развлекательной системой, использующей все преимущества webOS for Automotive. Пассажиры на передних и задних сиденьях теперь могут с комфортом смотреть контент высокой четкости, который они обычно просматривают на смартфоне или телевизоре, соблюдая правила вождения и безопасности. Дисплеи информационно-развлекательной системы могут транслировать контент с качеством звука, обеспечивающим полное погружение в атмосферу, разработанное Genesis.

Это сотрудничество примечательно тем, что LG впервые представила свою контент-платформу для автомобилей. LG представила webOS for Automotive, чтобы распространить уникальный опыт и услуги на автомобили. Опираясь на популярность и удобство webOS, продажи которой на рынке Smart TV достигли 200 млн. экземпляров, компания разработала новую версию для автомобилей, чтобы водители и пассажиры могли пользоваться широким спектром услуг OTT (over-the-top), включая YouTube, в оптимизированной обстановке салона.

Компании LG, Hyundai и YouTube работали в тесном сотрудничестве, чтобы перенести приложение YouTube TV на WebOS for Automotive, обеспечив оптимизированный просмотр в автомобиле. Кроме того, в приложении YouTube используются новые сенсорные решения, разработанные для WebOS for Automotive.

Всегда находясь в авангарде инноваций на рынке информационно-развлекательных систем, LG постоянно улучшает впечатления водителей и шоферов, опираясь на обширные технологии и знания, накопленные за десятилетия работы в области телевизоров и бытовой техники.









"Благодаря технологическим разработкам на базе SDV люди могут с комфортом наслаждаться различным видеоконтентом в своих автомобилях", - сказал Квон Хэ-ён (Kwon Hae-young), вице-президент Центра разработки информационно-развлекательных систем Hyundai Motor Group. "Мы будем и дальше расширять сотрудничество с крупнейшими мировыми компаниями, предоставляющими контент, чтобы обеспечить нашим клиентам более разнообразный и ценный автомобильный опыт".

"YouTube предоставляет широту и глубину аудио- и видеоконтента, оптимизированного для автомобильных развлечений. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сотрудничества, которое выводит автомобильные развлечения на новый уровень", - сказал Тони Арчибонг (Tony Archibong), управляющий директор по глобальным продуктовым партнерствам YouTube.

"Компания LG продолжает внедрять самые передовые решения для транспортных средств, включая webOS for Automotive, стремясь повысить качество обслуживания водителей и пассажиров, а также удовлетворить разнообразные требования автопроизводителей, - сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions Company.

Основываясь на глубоком понимании потребителей и их жизненного простран-ства, компания LG провела в сентябре пресс-конференцию на выставке IAA Mo-bility 2023 в Мюнхене (Германия), на которой CEO LG Уильям Чо (William Cho) поделился мнением компании и представил свое видение будущего индустрии мобильности под девизом "Забирая с собой все самое лучшее".