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LG ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРИБЫЛИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА
Второй по величине показатель выручки и операционной прибыли в третьем квартале за счет бытовой техники и автомобильных решений
СЕУЛ, 11 октября 2023 года - Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила предварительные результаты своей деятельности за третий квартал 2023 года.
Консолидированная выручка LG в третьем квартале 2023 года составила 20,7 трлн. корейских вон (15,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль - 996,7 млрд. корейских вон (743 миллиона долларов), что является вторым по величине показателем за всю историю компании.
Несмотря на замедление экономического роста и продолжительное снижение спроса, компания ускорила качественный рост своего бизнеса за счет основного направления - производства бытовой техники, а также решений для транспортных средств, являющихся будущим двигателем роста LG. Операционная прибыль увеличилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также со вторым кварталом 2023 года.
Усилия LG по модернизации бизнес-портфеля с целью увеличения доли бизнеса B2B (business to business), включая автомобильные запчасти и HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning), основанные на глубоком понимании и опыте клиентов, накопленном за годы работы в бизнесе, ориентированном на потребителей, также привели к продолжению роста.
В дополнение к быстро растущему B2B-бизнесу компания постоянно наращивала свой B2C-бизнес, комбинируя продукты с контентом и услугами и расширяя линейки товаров повышенного спроса на основе конкурентоспособности премиальных продуктов, таких как LG OLED TV и LG Objet Collection.
В июле генеральный директор LG Уильям Чо (William Cho) объявил о своем видении будущего: создание потребительской ценности, обеспечение будущих возможностей роста и превращение в компанию, предлагающую интеллектуальные решения для жизни, которая соединяет и расширяет пространство и опыт за пределами бытовой техники. Положительные результаты третьего квартала, несмотря на экономическую депрессию, и сохранение темпов роста являются свидетельством того, что трансформация портфеля для достижения будущего видения компании идет планомерно.
LG также прилагает постоянные усилия по совершенствованию структуры бизнеса и применению цифровых преобразований во всей компании для инновационного развития потребительского опыта, что привело к максимальному повышению эффективности всей цепочки создания стоимости, включая закупки, производство, логистику и продажи.
Компания LG Home Appliance & Air Solution демонстрирует значительный рост в сфере B2B благодаря своим решениям в области HVAC. Компания намерена и дальше расширять свой бизнес в области кондиционирования воздуха за счет тепловых насосов и ESS в ответ на растущий спрос на экологически чистые и высокоэффективные продукты в Северной Америке и Европе. А запущенный в третьем квартале LG ThinQ UP 2.0 - инновационная система "умный дом", объединяющая бытовую технику и услуги по подписке, - уже получил положительные отзывы покупателей и стал лидером изменений в парадигме бытовой техники.
Компания LG Vehicle component Solutions в третьем квартале продолжила тенденцию быстрого роста, основываясь на портфеле заказов, который, как ожидается, достигнет 100 трлн. корейских вон (74,5 миллиардов долларов) к концу года, и стабильном управлении цепочкой поставок, причем темпы роста также ускорились. Что касается рентабельности, то здесь также проявляется экономический эффект масштаба, обусловленный расширением объема продаж. Ожидается, что в этом году годовой объем продаж компании впервые превысит 10 трлн. корейских вон (7,4 миллиарда долларов). LG также ускоряет создание региональных производственных баз в ответ на растущий спрос на переход на электромобили со стороны крупных мировых заказчиков.
Компания LG Home Entertainment ускоряет переход от бизнеса, основанного на продуктах, к медиа- и развлекательной платформе, поскольку бизнес по предоставлению контента и услуг продолжает расти. С этой целью, помимо расширения сотрудничества с различными поставщиками услуг, компания недавно впервые в отрасли приступила к обновлению операционных систем телевизоров, чтобы расширить возможности потребителей по работе с информационными ресурсами. Ожидается, что к 2026 году количество телевизоров на базе webOS - основы бизнеса контента и сервисов - достигнет 300 млн. единиц.
Компания LG Business Solutions продолжает внедрять инновации в работу с клиентами, предлагая премиальные ИТ-линейки, такие как коммерческие дисплеи и складные ноутбуки, обеспечивающие индивидуальные решения, а также быстро развивает бизнес по зарядке электромобилей, который является одним из новых двигателей роста LG.
Приведенные данные являются предварительной консолидированной прибылью на основе K-IFRS и предоставляются инвесторам до подведения окончательных итогов деятельности LG Electronics, включая чистую прибыль. Подробная информация о каждом подразделении будет официально объявлена позднее в этом месяце.
Курс 1 корейский вон =0,00075 долларов США
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