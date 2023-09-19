LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЕ ВИДЕНИЕ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ В КОМПАНИЮ-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Уникальная возможность погрузиться в мир новых технологий и развивать экологические продукты.







СЕУЛ, 19 сентября 2023 года – Компания LG Electronics (LG) сегодня рассказала о своем первом шаге на пути превращения в компанию-платформу для медиа и развлечений, которая будет обогащать жизнь потребителей, предоставляя ценные услуги и уникальную коллекцию курируемого контента в продуктах, включая телевизоры LG OLED и LG QNED. Компания LG поделилась своим новым направлением и стратегией на саммите webOS Partner Summit 2023, который прошел в LG Sciencepark в Сеуле (Южная Корея) и в котором приняли участие производители контента, провайдеры, разработчики и представители индустрии из более чем 30 стран.











Первое в своем роде мероприятие webOS Partner Summit 2023 - это идеальная площадка, на которой LG сможет поделиться своим новым видением и огромной ценностью постоянно развивающейся и расширяющейся экосистемы платформы webOS smart TV со своими надежными глобальными партнерами.

С момента выхода на рынок телевизоров LG Smart TV в 2014 году webOS является одной из самых распространенных в мире платформ для смарт-телевизоров. Помимо 200 млн. телевизоров LG по всему миру, webOS поддерживают несколько телевизоров сторонних производителей на различных рынках. В дальнейшем LG планирует распространить webOS на еще большее количество телевизоров сторонних производителей и распространить платформу на другие категории продуктов. В течение 3 лет LG рассчитывает получить более 300 млн устройств на базе webOS.











Чтобы предоставить непревзойденное удобство и обширную экосистему webOS более широкому кругу потребителей, компания LG уже применила свою платформу webOS в ряде категорий, включая проекторы, цифровые вывески и автомобильные информационно-развлекательные системы.

Кроме того, значительно выросло число сторонних брендов-партнеров, использующих webOS - за два года с 20 до более чем 300 на сегодня. За это время webOS Hub претерпел значительные изменения: расширился спектр предлагаемого контента, в который вошли облачные игры и OTT-сервисы, а также появились новые функции, повышающие удобство работы и улучшающие общее впечатление пользователя. Кроме того, некоторые бренды, являющиеся партнерами LG, представили свои собственные OLED-телевизоры на базе webOS Hub.

Платформа webOS smart TV постоянно развивается, обеспечивая бесперебойное обновление, добавляющее поддержку новых сервисов, и постоянное совершенствование пользовательского интерфейса (UI, user interface) и пользовательского опыта (UX, user experience) на основе глубокого понимания потребностей клиентов LG. Для того чтобы как можно больше пользователей могли пользоваться последней версией webOS на своих домашних телевизорах, LG предлагает бесшовную поддержку обновления операционной системы телевизора и обновления платформы, в том числе и для ранних моделей телевизоров.







В рамках стратегии расширения экосистемы платформы webOS компания LG в 2021 году приобрела американскую компанию Alphonso, специализирующуюся на анализе рекламных и контентных данных. В прошлом году компания Alphonso открыла филиалы в Великобритании и Греции, ускорив тем самым глобальный рост своего контент-сервиса.

В ближайшие пять лет компания LG намерена инвестировать 1 трлн. KRW (755 тыс. долларов США) в развитие своего бизнеса webOS, чтобы предоставить больше контента и услуг, отвечающих различным стилям жизни и предпочтениям потребителей. Повышая свою конкурентоспособность в области контента и услуг, LG считает, что это позволит еще больше повысить уровень пользовательского опыта webOS.

Стратегические инвестиции LG будут направлены на расширение спектра контента, доступного на платформе webOS, повышение удобства использования за счет инноваций в пользовательском интерфейсе и UX, а также на укрепление партнерских отношений с компаниями, производящими контент в глобальном масштабе. На сегодняшний день LG совместно со своими партнерами работает над внедрением в платформу новых технологий, предназначенных для геймеров, любителей спорта или пользователей поколения Z. Так, например, была интегрирована технология Sye, запатентованная Prime Video, с низкой задержкой, которая будет полезна для пользователей LG, являющихся поклонниками прямых трансляций спортивных соревнований, таких как Thursday Night Football. Телевизоры LG поддерживают потоковое HDR-вещание Netflix и только что открыли бета-версию Netflix Games on TV, а с запуском экранов для стиля жизни поколения Z компания сотрудничала с YouTube, чтобы сделать Native Touch UX доступным для приложения на таких моделях, как StanbyME.







LG также усиливает инновации в области поиска и рекомендаций на основе искусственного интеллекта. Компания планирует внедрить функцию голосового пользовательского интерфейса (VUI, voice user interface) в приложениях компаний-партнеров, что позволит пользователям webOS легко управлять и перемещаться по сторонним контент-сервисам с помощью голоса и обеспечит быстрое и беспрепятственное обнаружение контента.

Удобство использования сервисов также будет повышено. LG Channels 3.0, бесплатная потоковая служба LG премиум-класса, может похвастаться растущим выбором телесериалов и обновленным пользовательским интерфейсом, который позволяет пользователям просматривать больше вариантов контента, включая прямые каналы и фильмы, на экране, что уменьшает необходимость прокрутки. Благодаря новому интерфейсу пользователи могут легко узнать, что показывают другие каналы, не отрываясь от просмотра.

В настоящее время LG Channels доступен в 27 странах мира и предлагает более 3 000 каналов, а число его подписчиков на март 2023 года превысит 50 млн. человек. Только в 2022 году количество уникальных устройств, на которых использовался LG Channels, выросло на 75%, время просмотра увеличилось на 57%, а частота использования резко возросла, что позволило сервису войти в пятерку самых посещаемых приложений на платформе webOS.

LG активно инвестирует в развитие своих возможностей по разработке интеллектуальных телевизионных платформ, сотрудничая с учебными заведениями в Южной Корее для воспитания нового поколения талантливых программистов, а также усиливая свои усилия по привлечению высококлассных специалистов по всему миру.

Компания LG стремится к переменам, ориентируясь на потребителя, что отражено в концепции телевизионного бизнеса "Sync to You, Open to All" («Синхронизироваться с Вами, открыться для всех»). Эта концепция выражает стремление компании обеспечить персонализированный опыт, учитывающий предпочтения и стиль жизни каждого покупателя, и создать продукты, доступные для всех.

"Компания LG готова превратиться в компанию-платформу для медиа и развлечений, предоставляющую уникальный контент и услуги, которые улучшат жизнь ее клиентов", - заявил Пак Хён-cей (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment Company, выступая на webOS Partner Summit 2023. "Эта трансформация была бы невозможна без десятилетнего лидерства LG в области OLED-телевизоров и технологических инноваций платформы webOS smart TV".