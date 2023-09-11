IFA 2023: LG представила технику для устойчивой жихни

Уникальная возможность погрузиться в мир новых технологий и развивать экологические продукты.







АЛМАТЫ, 11 сентября 2023 года – На выставке IFA 2023 компания LG представила поразительные решения, продемонстрировав свою приверженность качеству и инновациям. Под концепцией "Устойчивое будущее", LG представила ряд приборов премиум-класса и решений. Среди них "умный коттедж", энергоэффективные приборы, персонализированные бытовые устройства, инновационные и экологичные продукты.











Международная выставка IFA 2023 — это мероприятие, которое приковывает внимание технологических энтузиастов и любителей электроники со всего мира. Эта выставка, проводимая ежегодно, служит площадкой для представления самых последних достижений и инноваций в мире электроники. На протяжении многих лет компания LG была известна своими инновационными решениями в области дисплеев, звука, искусственного интеллекта и умных технологий. И каждый год на выставке IFA она продолжает удивлять и вдохновлять тех, кто следит за последними новинками электроники и техники. Тем самым это отражает стремление LG идти в ногу со временем предоставляя все более инновационные продукты для всех потребителей.

Одним из ярких анонсов выставки стала инновационная технология "умного дома" ThinQ UP 2.0, которая расширяет горизонты производства бытовой техники на новые области, включая и услуги подписки. Это подтверждает позицию LG в продвижении "персонализации" бытовой техники и демонстрирует компанию в роли лидера в этой сфере. Компания LG также подчеркнула важность электрификации и улучшения энергоэффективности на техническом брифинге, представив стратегию развития технологии тепловых насосов LG. Новейшие решения бытовой техники, представленные на выставке, включают продукты с классом энергоэффективности A и выше, предназначенные для экологичной жизни.











Не менее впечатляющим стал "умный коттедж" (LG Smart Cottage) - компактный сборный дом, который интегрирует передовые решения LG в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также умные технологии для дома. Расположенный перед входом, стенд «Умный коттедж» представлял собой компактный сборный дом, в котором солнечные батареи мощностью 4 кВт, установленные на крыше, органично сочетаются с энергоэффективным воздушным тепловым насосом Therma V™ R290 Monobloc и полным набором бытовой техники. Среди них - встраиваемая духовка WashTower Compact, посудомоечная машина QuadWash™, индукционная электрическая плита и водоочиститель.

А в зоне ThinQ Home Zone, посетители выставки IFA смогли оценить индивидуальные возможности настройки и обновления LG ThinQ UP 2.0, а также расширенную доступность новых аксессуаров и дополнений для бытовой техники в рамках революционного Универсального набора UP Kit.

Новую линейку "Universal UP Kit" - набор инновационных аксессуаров и надстроек для бытовой техники с универсальным дизайном, созданный с учетом доступности и инклюзивности. Это отражает стремление LG к более экологичному производству и удобству для всех. Универсальный комплект Universal UP Kit содержал разнообразные решения, предназначенные для легкого подключения к различным приборам LG, включая холодильники, стиральные и сушильные машины, беспроводные пылесосы CordZeroTM и водоочистители, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех потребителей. Также в зоне Upcycling Workshop были представлены бытовые приборы компании, изготовленные с использованием переработанного пластика, такие как воздухоочиститель LG PuriCareTM AeroFurniture и Styler™ ShoeCase и ShoeCare. Кроме того, посетители выставки смогли принять участие в мастер-классах, на которых они узнали об инициативах LG по переработке отходов.







На международной выставке IFA компания LG также представила новейшие продукты в линейке LG SIGNATURE второго поколения. Среди них - энергосберегающая и бережно относящаяся к одежде стирально-сушильная машина с тепловым насосом и холодильник Dual InstaView™, оснащенный окошком InstaView на обеих дверцах, позволяющим видеть все, что находится внутри, не открывая холодильник.

Кроме того, посетители могли познакомиться с новыми холодильниками с нижней морозильной камерой MoodUP™ и InstaView с нижней морозильной камерой MoodUP, которые отличаются сменными по цвету дверными панелями, управляемыми через приложение LG ThinQ.

LG показала новую линейку встраиваемой кухонной техники "Лучшая кулинарная жизнь для всех", которая сочетает в себе эффективность, удобство использования и стильный дизайн. На выставке IFA 2023 компания LG продолжила свою традицию внедрения инноваций и представила продукты, которые обещают улучшить качество жизни и сделать ее более устойчивой и комфортной для всех.

На выставке IFA 2023 компания LG продемонстрировала обширную линейку бытовой техники, обеспечивающей высший класс энергоэффективности (класс А и выше), что помогает создать "дом Net-Zero". Новейшие решения для кухни, прачечной и жилых помещений разработаны с учетом более экологичного образа жизни. Они отвечают растущей потребности в снижении энергопотребления, эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду. Среди представленных продуктов можно было найти энергоэффективные холодильники с высокой производительностью, оптимизированные прачечные устройства с использованием искусственного интеллекта и полный комплект для приготовления пищи. Эти инновационные решения спроектированы для улучшения повседневной жизни и содействия в экологической устойчивости.

LG каждый год утверждает свою позицию, как ведущего инновационного бренда, представляя свои последние технологические достижения на выставке IFA 2023. Событие стало традицией для LG, которая уверенно шагает вперед, представляя умные телевизоры, современные домашние устройства и множество других инноваций, спроектированных с учетом потребностей современного клиента. И каждый год на выставке IFA она продолжает удивлять и вдохновлять тех, кто следит за последними тенденциями в мире электроники и техники.