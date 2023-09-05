LG MAGNA e-POWERTRAIN РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ ЗА СЧЕТ НОВОГО ОБЪЕКТА В ВЕНГРИИ

Совместное предприятие добавляет 4-е

производственное предприятие для поддержки

продолжающегося роста рынка электромобилей

МЮНХЕН, Германия, 4 сентября 2023 года – LG Magna e-Powertrain, совместное предприятие (JV, Joint Venture) LG Electronics (LG) и Magna (Magna), созданное в 2021 году, объявило на выставке IAA Mobility 2023 о расширении своего присутствия за счет нового предприятия в Мишкольце (Венгрия). Предприятие будет находиться в промышленной зоне Мишкольца, которая отличается развитой инфраструктурой и стратегически расположена вблизи OEM-клиентов и других предприятий Magna в ре-гионе. Компания также получила серьезную поддержку со стороны венгерского пра-вительства и местных властей.









Завершение строительства нового предприятия запланировано на 2025 год. На новом заводе начнется производство электродвигателей, в будущем предложит набор решений для электрифицированных силовых агрегатов, включая инверторы и бортовые зарядные устройства для растущего рынка электро-мобилей.

Объект площадью 284 000 квадратных футов будет принадлежать LG. Первые про-изводственные мощности Magna e-Powertrain в Европе и, при первом запуске произ-водства в 2026 году, компания рассчитывает создать около 200 новых рабочих мест.

"Добавление нового предприятия в Венгрии стало еще одной вехой в реализации пла-на развития СП", - сказал Диба Илунга (Diba Ilunga), президент Magna powertrain. "Но-вые мощности - первые для JV в Европе - позволяют LG Magna e-Powertrain идти в но-гу с требованиями заказчиков и ростом мирового производства электромобилей".

"Наш новый завод является свидетельством значительного роста компании LG Magna e-Powertrain благодаря нашему крепкому партнерству", - сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент компании LG Vehicle component Solutions (VS). "Но-вый завод призван удовлетворить требования европейских автопроизводителей, демонстрируя наше стремление предоставлять инновационные решения нашим клиентам."

В условиях перехода отрасли к электрификации автомобилей JV предлагает авто-производителям масштабируемый портфель, включающий комплексные компо-нентные решения, обеспечивающие электрификацию и функциональность.

"Это новое предприятие призвано усилить рост компании LG Magna e-Powertrain на европейском рынке", - сказал Чонг Вон-cук (Cheong Won-suk), генеральный дирек-тор LG Magna e-Powertrain. "Наряду с заводами в Мексике, Китае и Южной Корее, завод в Венгрии будет иметь решающее значение для ускорения роста компании в качестве основного партнера по мобильным решениям на быстрорастущем миро-вом рынке EV".









Совместное предприятие объединяет опыт Magna в области систем электрических трансмиссий и операционного мастерства с возможностями LG в области разработ-ки компонентов для электронных двигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств. Сотрудничество в области проектирования, инжиниринга и производ-ства в рамках LG Magna e-Powertrain позволяет обеим компаниям использовать тен-денции рынка и удовлетворять потребности клиентов с помощью инновационных решений.