CEO LG ПРЕДСТАВИЛ ВИДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО НА ВЫСТАВКЕ IAA MOBILITY 2023

Как компания, предлагающая решения для умной жизни, LG демонстрирует дифференцированную мобильность Опыт, основанный на глубоком понимании потребителей, на крупнейшей выставке мобильности

МЮНХЕН, 4 сентября 2023 года — Сегодня компания LG Electronics (LG) провела свою первую пресс-конференцию на выставке IAA MOBILITY - одном из крупнейших в мире ежегодных мероприятий в области мобильности. Выступая на главной сцене (зал A1) выставочного центра Messe München, CEO LG Уильям Чо (William Cho) поделился взглядами компании на будущее индустрии мобильности и представил свое видение важных изменений во всей экосистеме мобильности - цель, на которую указывает тема пресс-конференции LG: "Взять все лучшее из жизни в дорогу".









В июле этого года компания LG объявила о своем намерении стать "компанией умных решений для жизни" с целью подключения и расширения потребительского опыта во всех сферах жизни людей. Вслед за этим компания представила ThinQ UP 2.0, революционную инновацию, которая превращает бытовые приборы в ультраподключенные решения для жизни. Сегодня компания представила свое уникальное и вдохновляющее видение будущего мобильности.

В условиях, когда автомобильная промышленность стремительно развивается в направлении электрификации и автономного вождения, у компании LG появилась невероятная возможность создать новую потребительскую ценность в сфере мобильности. Автомобиль скоро станет не просто средством передвижения, а пространством, предлагающим расширенный и дифференцированный потребительский опыт.

"Компания LG провела около 70 лет в бизнесе, ориентированном на потребителя. За это время мы приобрели глубокое понимание глобальных потребителей и их жизненного пространства, бесконечно открывая для себя новые идеи и тенденции. В итоге это вылилось в различные инновации в области потребительской электроники", - сказал CEO компании Уильям Чо (William Cho). "Благодаря нашим обширным знаниям и опыту в этой области мы с радостью представляем наш новый взгляд на мобильность".









Проницательность и опыт, лежащие в основе продуктов и услуг LG, ориентированных на потребности клиентов, привели к быстрому росту компании LG по производству решений для автомобильных компонентов (VS, Vehicle component Solutions). Постоянно инвестируя в компанию VS в течение последнего десятилетия, LG успешно расширила свой бизнес на рынке автомобильных компонентов и решений.

По данным исследовательской компании Strategy Analytics, в прошлом году наибольшая доля мирового рынка автомобильной телематики (23,3%) принадлежала компании LG. А с 2021 года компания удерживает двузначную долю в сегменте аудио-, видео- и навигации (AVN, audio, video and navigation). Такие результаты можно объяснить признанием и доверием, которое компания VS завоевала у крупнейших автопроизводителей благодаря своим дифференцированным продуктам и услугам.

Alpha-able: Тема будущего опыта мобильности, ориентированного на клиентский опыт

Недавно компания LG провела эксперимент, в ходе которого была создана среда, имитирующая интерьер настоящего автономного автомобиля. Результаты эксперимента показали, что большинство людей воспринимают автономный автомобиль как эксклюзивное и личное пространство, предоставляющее им полную свободу действий, таких как игры, работа, уединение. Глубинные опросы показывают, что современные водители придерживаются схожих взглядов на свои автомобили и время, которое они в них проводят: 72% согласны с тем, что поездка в автомобиле - это прежде всего время для отдыха в одиночестве, а 43% называют салон автомобиля значимым личным пространством.

Основываясь на этих мнениях клиентов, LG по-новому определяет автомобиль как «персонализированную цифровую пещеру» и разработала три темы взаимодействия с клиентами – «Трансформируемый», «Исследуемый» и «Расслабляемый», – чтобы помочь компании реализовать свое видение будущей мобильности. В совокупности эти темы известны как Alpha-able, что в интерпретации компании означает "сделать все возможным".

Трансформируемый опыт: Среда, адаптирующаяся к потребностям пользователей

LG считает, что пространство внутри автомобиля должно быть способно физически трансформироваться в зависимости от ситуации или цели: превращаться в ресторан для обеда, офис для работы или даже кинотеатр на колесах. Для реализации концепции Transformable пространство внутри транспортного средства станет более гибким, предлагая уникальные впечатления, которые будут соответствовать и превосходить ожидания пассажиров. Эта концепция будет воплощена в жизнь благодаря инновационным решениям LG в области дисплеев, включая прозрачные, гибкие и сворачиваемые дисплеи различных форм-факторов, а также благодаря непревзойденным технологиям в области бытовой техники.

Исследуемый опыт: Переосмысление автомобильного пространства с помощью контента

LG считает, что автомобиль будущего должен уметь понимать уникальный контекст каждой поездки, учитывать место назначения, продолжительность поездки и другие переменные, чтобы реализовать более интеллектуальную поездку с индивидуальными рекомендациями контента и т.д. LG уверена, что сочетание передового искусственного интеллекта (AI, artificial intelligence) и технологии расширенной реальности (XR, eXtended Reality) поможет ей раскрыть возможности Explorable скорее раньше, чем позже.

Сложный искусственный интеллект компании позволит поднять уровень мобильности на новую высоту, обеспечив работу интерактивных голосовых помощников в автомобиле, которые учитывают продолжительность поездки и пункт назначения при рекомендации пассажирам контента, предлагая актуальные варианты, которыми можно воспользоваться в течение предполагаемого времени поездки. Более того, благодаря технологии дополненной реальности (AR) и лобовым стеклам с прозрачным OLED-дисплеем LG пассажиры смогут перенестись из своего текущего местоположения в совершенно другой город или полностью изменить облик салона автомобиля.

Расслябляемый опыт: Обеспечение большего комфорта

Наконец, в программе Relaxable будут использованы передовые технологии и подключенные сервисы LG, чтобы помочь покупателям расслабиться и побаловать себя "временем для себя". Они могут насладиться прекрасным виртуальным садом и подышать свежим воздухом в оживленном городе, сделать массаж с подогревом в своем кресле, слушая успокаивающую музыку, или получить консультацию искусственного интеллекта, которая поможет им разобраться в том, как прошел день. Все это стало возможным благодаря обширному ноу-хау LG в области бытовой техники, дисплеев, цифрового здоровья и других направлений бизнеса, связанных с клиентами.

Три темы опыта, составляющие "Alpha-able", являются основой будущего опыта LG в области мобильной связи. Отличая LG от конкурентов, опыт, связанный с каждой темой, будет реализован с помощью инновационных технологий, услуг и контента компании, ориентированных на потребителя.

Три ключевых направления бизнеса электромобилей в эпоху SDV

В настоящее время индустрия мобильности ускоренными темпами приближается к эре программно-определяемых транспортных средств (SDV, software-defined vehicle). Сверхсложные электронные устройства, SDV будут представлять новые возможности для клиентов в чрезвычайно адаптируемом движущемся пространстве, которое намного превосходит все, что существует сейчас. Готовясь к этой стремительно наступающей эпохе, компания LG разрабатывает дизайн, ориентированный на конкретного заказчика, чтобы обеспечить дифференцированный опыт клиентов в будущей мобильной среде.

Бизнес LG в области мобильности базируется на трех основных направлениях: автомобильные информационно-развлекательные системы, производимые компанией VS; системы электрических силовых агрегатов, разрабатываемые LG Magna e-Powertrain (LG Magna), совместным предприятием LG и Magna International; системы освещения автомобилей, разрабатываемые дочерней компанией LG, ZKW Group. Благодаря различным направлениям деятельности LG обладает значительными возможностями в области ключевых технологий, которые будут определять мобильность будущего.









Информационно-развлекательная система одновременно предоставляет пассажирам информацию, связанную с управлением автомобиля, и развлекательные возможности. Используя ряд своих передовых технологий - телематические системы, способные передавать данные на высокой скорости и в больших объемах, цифровые интерфейсы, такие как Digital Cockpit, а также решения для работы с большими данными и облачными технологиями, позволяющие анализировать данные, получаемые от автомобилей, - LG предоставит комплексные решения для мобильности, которые будут соответствовать развивающимся потребностям эпохи SDV и позволят клиентам наслаждаться оптимизированными возможностями передвижения.

Для улучшения характеристик своих силовых агрегатов для электромобилей (EV, electric vehicles) и расширения доступности продукции компания LG Magna планирует построить новое производственное предприятие в Мишколаце (Венгрия). Предприятие площадью 26 400 кв. м станет первым производством LG Magna в Европе и, как ожидается, поможет расширить присутствие LG на европейском автомобильном рынке.

Расширение возможностей мобильности с помощью решений для зарядки электромобилей

Ожидается, что бизнес по производству зарядных устройств для электромобилей укрепит будущую экосистему мобильности LG. В рамках своей стратегии по обеспечению оптимальной мобильности, охватывающей как автомобильную, так и неавтомобильную сферы, LG в прошлом году приобрела компанию HiEV Charger, обладающую базовой технологией зарядных устройств для электромобилей. Ожидается также синергия с аккумуляторным бизнесом LG Group, который, по прогнозам, будет быстро расти в ближайшие годы.

Для удовлетворения растущего спроса в секторе мобильности будущего компания HiEV Charger представила четыре типа зарядных устройств для электромобилей, которые устраняют недостатки существующих решений, отражая отзывы клиентов и возникающие потребности. Новые устройства отличаются повышенным удобством использования благодаря применению светодиодных дисплеев, на которых отображаются уведомления о состоянии и интуитивно понятное сенсорное управление. Кроме того, новые зарядные устройства оснащены широким спектром функций, повышающих безопасность, таких как водо- и пылезащита, электро- и термозащита в процессе зарядки, а также обеспечивают простоту управления за счет обнаружения блокировки разъемов и удаленного обновления.

LG намерена расширить бизнес по зарядке электромобилей, используя свои возможности в области производства, контроля качества, послепродажного обслуживания и управления цепочками поставок для повышения качества зарядки потребителей.

"Мы уверены, что будущее мобильности должно быть сосредоточено на миссии по обеспечению нового уровня обслуживания клиентов. LG, предлагая инновационные решения в области мобильности, более чем привержена этой важной миссии", - заключил господин Чо (Cho) . "Мы стремимся открыть будущее мобильности и приглашаем всех лидеров отрасли присоединиться к нам в этом увлекательном и важном путешествии".