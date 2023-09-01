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КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2023 КОНЦЕПЦИЮ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компания показывает, как она реагирует на экологические нормы,
новейшие базовые технологии и решения для тепловых насосов
БЕРЛИН, 1 сентября 2023 года – Компания LG Electronics (LG) представила СМИ новейшие энергоэффективные технологии и продукты, подтвердив свою приверженность идее устойчивого будущего на техническом брифинге в рамках выставки IFA 2023.
Технический брифинг, посвященный теме «Как реагировать на изменение климата - основные технологии LG для устойчивого развития», подчеркнул важность электрификации - одной из ключевых «тенденций» LG, основанной на использовании передовых основных технологий для повышения энергоэффективности. В ходе заседания Питер Веркемпинк (Peter Verkempynck), старший вице-президент LG Air Solutions Europe B2B Sales, представил краеугольный камень стратегии электрификации LG - развитие технологии тепловых насосов LG.
Благодаря возможности разрабатывать и производить собственные технологии и компоненты, LG может выпускать технику с высокой производительностью и надежностью. Собственная стратегия разработки и производства активно способствует совершенствованию фундаментальных компонентов, в том числе компрессоров и двигателей, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC, heating, ventilation and air conditioning) LG.
Одно из выдающихся решений для тепловых насосов, представленных на техническом брифинге, - моноблочный тепловой насос «воздух-вода» (AWHP, Air-to-Water Heat Pump) LG Therma VTM R290 - обеспечивает мощное отопление, помогая создать в помещении теплую и комфортную атмосферу. Современный AWHP оснащен целым рядом технологий LG, повышающих его эффективность, и использует хладагент R290, потенциал глобального потепления которого составляет всего три единицы. Решение также обеспечивает удобство обслуживания благодаря функции удаленной поддержки, позволяющей быстро обновлять программное обеспечение и легко применять настройки установщика.
Технология теплового насоса, примененная в моноблоке Therma V R290, также используется в различных эффективных бытовых приборах LG, включая сушильные машины с тепловым насосом и стирально-сушильные машины. Благодаря использованию двух цилиндров, которые одновременно сжимают хладагент, сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ обеспечивает более быстрое высушивание и более высокую производительность по сравнению с обычной сушилкой. Недавно представленная стирально-сушильная машина LG SIGNATURE второго поколения оснащена собственным инверторным модулем сушки с тепловым насосом, который повышает энергоэффективность, улучшает результаты процесса сушки и уменьшает повреждение ткани.
Кроме того, собственная платформа LG «умный дом» LG ThinQ™ позволяет беспрепятственно подключать все бытовые приборы для более удобного использования. Приложение ThinQ позволяет без труда контролировать каждый прибор, управлять всей системой отопления, вентиляции и кондиционирования, а также следить за накоплением и потреблением энергии в режиме реального времени.
«Передовые технологии и экологичные решения, представленные на брифинге IFA 2023, призваны помочь потребителям жить лучше, как в настоящем, так и в будущем», - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Благодаря своей экологически безопасной бытовой технике и бизнес-стратегии LG продолжит вносить позитивные изменения в жизнь людей и планеты».
Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2023 с 1 по 5 сентября смогут ознакомиться с энергоэффективными инновациями компании для более экологичного образа жизни.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-energoeffectivnye-tehnologii-ifa-2023.html isCopied
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