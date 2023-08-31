КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2023 НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА «УСТОЙЧИВАЯ ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ»

Компания представляет экологичный образ жизни с помощью энергоэффективной бытовой техники в «Экологичной деревне LG»

БЕРЛИН, 31 августа 2023 года - Компания LG Electronics (LG) представит на выставке IFA 2023 свое видение экологичного образа жизни в павильоне LG Sustainable Village. На выставочном стенде компании представлен целый ряд высокоэффективных приборов и решений LG премиум-класса, объединенных темой «Устойчивая жизнь, радость для всех».









Вдохновленная лесной тропинкой, деревня LG Sustainable Village имеет ключевые элементы стратегии ESG компании, заложенные в ее дизайн и строительство, а экологически ответственные материалы, включая переработанные ткани и сетки, используются для минимизации воздействия конструкции.

На всей выставке посетители смогут увидеть решения LG для «умного дома», которые привносят устойчивость в повседневную жизнь, такие как «умный коттедж», современные энергоэффективные приборы, персонализированные бытовые приборы, а также инновационные приборы и услуги, ориентированные на европейский рынок премиум-класса .

Расположенный непосредственно перед входом на стенд «Умный коттедж» представляет собой компактный сборный дом, в котором солнечные батареи мощностью 4 кВт, установленные на крыше, органично сочетаются с энергоэффективным воздушным тепловым насосом Therma V™ R290 Monobloc и полным набором бытовой техники. Среди них - встраиваемая духовка WashTower Compact, посудомоечная машина QuadWash™, индукционная электрическая плита и водоочиститель.

Рядом с «умным коттеджем» посетители увидят дом Net-Zero Vision House, в котором представлены собственные решения LG по управлению энергопотреблением, а также разнообразная высокоэффективная бытовая техника, разработанная для европейского рынка, включая стиральную и сушильную машины, холодильники и посудомоечные машины.









Система хранения энергии (ESS, Energy Storage System) компании LG может адаптироваться к различным сценариям и условиям использования энергии. Посетители смогут узнать о процессах, используемых ESS для хранения и потребления избыточной энергии, получаемой от солнечных панелей дома, а также о том, как можно удобно управлять бытовыми приборами LG и контролировать процесс хранения и потребления энергии с помощью приложения ThinQ™.

Перейдя в зону ThinQ Home Zone, посетители выставки IFA смогут оценить индивидуальные возможности настройки и обновления LG ThinQ UP 2.0, а также расширенную доступность новых аксессуаров и дополнений для бытовой техники в рамках революционного Универсального набора UP Kit. Универсальный комплект Universal UP Kit содержит разнообразные решения, предназначенные для легкого подключения к различным приборам LG, включая холодильники, стиральные и сушильные машины, беспроводные пылесосы CordZeroTM и водоочистители, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех - независимо от пола, возраста или социального статуса.

В зоне Upcycling Workshop представлены некоторые бытовые приборы компании, изготовленные с использованием переработанного пластика, такие как воздухоочиститель LG PuriCareTM AeroFurniture и Styler™ ShoeCase и ShoeCare. Кроме того, посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, на которых они узнают об инициативах LG по переработке отходов, а также смогут принять участие в «испытании пластиковых узлов», суть которого заключается в использовании смоляных поддонов, собранных из отходов пластика в центре переработки Чильсео (Chilseo Recycling Center).

На всеобъемлющей выставке IFA компания LG также представила новейшие продукты в линейке LG SIGNATURE второго поколения. Среди них - энергосберегающая и бережно относящаяся к одежде стирально-сушильная машина с тепловым насосом и холодильник Dual InstaView™, оснащенный окошком InstaView на обеих дверцах, позволяющим видеть все, что находится внутри, не открывая холодильник.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с новыми холодильниками с нижней морозильной камерой MoodUP™ и InstaView с нижней морозильной камерой MoodUP, которые отличаются сменными по цвету дверными панелями, управляемыми через приложение LG ThinQ. Оба холодильника обеспечивают дифференцированный пользовательский опыт, а их светодиодные панели позволяют сократить потребление ресурсов и уменьшить количество отходов благодаря отсутствию необходимости в производстве сменных панелей разного цвета. Более того, светодиодные панели MoodUP для нижней морозильной камеры изготовлены из экологически чистых переработанных материалов, а новая нижняя морозильная камера InstaView с MoodUP предлагает индивидуальные настройки температуры, которые продлевают свежесть и помогают предотвратить отходы продуктов.









Наконец, в зоне кулинарной студии под девизом «Лучшая кулинарная жизнь для всех» представлен новый пакет встраиваемых кухонь компании в двух экспозициях «бесшовной концепции». Пакет, предназначенный для европейского рынка встраиваемых кухонь, впечатляет наличием энергоэффективной техники премиум-класса, включая духовой шкаф InstaView, посудомоечную машину QuadWash и индукционную варочную панель Downdraft.

«Мы рады представить наши передовые энергоэффективные решения для дома в Деревне устойчивого развития LG на выставке IFA 2023», - сказал Лю Чжэ-чеол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «LG будет продолжать выпускать инновационную бытовую технику, которая не только приносит удобство и радость своим покупателям, а и активно поддерживает их в их ежедневных усилиях по обеспечению более рационального образа жизни».

Посетители выставки LG Sustainable Village (зал 18, Messe Berlin) на IFA 2023 с 1 по 5 сентября смогут открыть для себя удобный и экологичный образ жизни, который обеспечивается разнообразным ассортиментом инновационных решений компании для «умного дома».