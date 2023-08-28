БЫТОВАЯ ТЕХНИКА LG ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНИ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2023

Продуманный дизайн бытовой техники компании Экономия энергии и выдающиеся эксплуатационные характеристики

СЕУЛ, 28 августа 2023 года — Компания LG Electronics (LG) представляет на выставке IFA 2023 обширную линейку бытовой техники, обеспечивающей энергоэффективность класса А (и выше) в "доме Net-Zero". Новейшие решения для кухни, прачечной и жилых помещений, разработанные для более экологичной жизни, отвечают растущей потребности в снижении энергопотребления, эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду.









Энергоэффективное решение для оптимизированных прачечных с помощью искусственного интеллекта

Новая пара стиральной и сушильной машин LG с фронтальной загрузкой обеспечивает чистоту и сухость белья без лишних расходов на электроэнергию: стиральная машина имеет рейтинг энергопотребления¹ A-40%, а сушильная машина - A+++-20%.² Усовершенствованная стиральная машина способствует сохранению гардероба и окружающей среды благодаря системе LG AI Wash, которая интеллектуально подбирает оптимальный цикл стирки, обеспечивая на 10% больше защиты ткани и продлевая срок службы одежды.³ Она также оснащена специальным циклом, который предотвращает попадание в водопровод до 60% микропластика, образующегося в процессе стирки.4

При этом функция AI Dry способна определять вес белья, тип ткани и содержание влаги, устанавливая оптимальное время и температуру сушки для различных видов одежды. Функция TurboDry, поддерживаемая двойным инверторным компрессором LG, является эффективным вариантом для ускорения сушки белья. Кроме того, в новой сушилке используется хладагент R290, известный своим низким потенциалом глобального потепления (GWP, Global Warming Potential). Для удобства пользователей стиральная и сушильная машины оснащены обновленной сенсорной ЖК-панелью управления.

Энергоэффективный холодильник с высокой производительностью









Новый холодильник LG с нижней морозильной камерой имеет рейтинг энергоэффективности A-20% ⁵ Холодильник оснащен компрессором Smart Inverter Compressor™, который обеспечивает впечатляющую энергоэффективность, регулируя скорость вращения в зависимости от реальных условий, и поставляется с 10-летней гарантией. Сверхнадежный компрессор также производит меньше шума, чем любой другой компрессор в своем классе,⁶ что означает более тихий холодильник и более спокойную кухню. Чтобы продлить свежесть продуктов, система LINEARCooling™ компании LG поддерживает колебания температуры в пределах ±0,5 градусов Цельсия, а DoorCooling+™ обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение в каждом уголке холодильника.

Полный комплект для приготовления пищи с максимальной энергоэффективностью

Энергоэффективность А++ ⁷ нового 24-дюймового (60 см) встраиваемого духового шкафа InstaView™ компании LG во многом обусловлена улучшенными изоляторами, оптимизированным управлением нагревом и четырехслойной стеклянной дверцей, что позволяет экономить электроэнергию и минимизировать теплопотери. Технология InstaView от LG также способствует сохранению тепла внутри духовки, позволяя пользователям следить за процессом приготовления блюд, не открывая дверцу.

Посудомоечная машина LG QuadWash™, оснащенная энергосберегающим двигателем Inverter Direct Drive Motor™, обеспечивает энергоэффективность класса A-10%⁸ и сверкающую чистоту посуды. Посудомоечная машина с поддержкой Wi-Fi может подключаться к приложению LG ThinQ™, позволяя пользователям удобно управлять и контролировать работу, загружать новые циклы и устранять мелкие неполадки с помощью функции Smart Diagnos.9

"Высокоэффективная бытовая техника LG помогает домохозяйствам экономить электроэнергию, сокращать расходы на коммунальные услуги и снижать выбросы углекислого газа в атмосферу", - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Мы будем продолжать использовать наши ведущие в отрасли технологии для создания продуктов, которые делают жизнь людей лучше и оказывают меньшее воздействие на планету".

Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2023, которая пройдет с 1 по 5 сентября, смогут ознакомиться с новейшими продуктами компании, обладающими высочайшими показателями энергоэффективности.

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1 По результатам тестирования энергопотребления бытовых стиральных машин, проведенного в соответствии с Постановлением (ЕС) 2019/2014. При установке программы Eco 40-60 новая стиральная машина LG потребляет 91 кВт-ч на 100 циклов.

2 По результатам тестирования энергопотребления бытовых сушильных машин, проведенного в соответствии с Постановлением (ЕС) 392/2012. Годовое энергопотребление новой сушильной машины LG составляет 116 кВт-ч (с учетом использования программы Cotton+/Cupboard/Energy).

3 По результатам внутренних тестов LG. При стирке 3 кг белья на режиме AI Wash новая стиральная машина LG обеспечивает на 10% больше защиты ткани по сравнению со стиркой того же белья на цикле Cotton. Результаты могут отличаться в зависимости от модели изделия.

4 По результатам внутренних испытаний LG при стирке 3 кг загрузки (включающей тренировочную куртку из 100% полиэстера) на цикле Microplastic Care. Количество микропластика размером более 20㎛ (микрометров), образовавшегося во время стирки, сократилось на 60% по сравнению со стиркой того же груза в цикле "Смешанная ткань".

5 На основе класса энергоэффективности бытовых холодильников/морозильников в соответствии с Постановлением (ЕС) 2019/2016. Новый нижний морозильник LG обладает на 20% большей энергоэффективностью по сравнению с обычным классом энергоэффективности A.

6 Согласно результатам внутренних тестов LG, новая модель морозильника с нижней морозильной камерой LG производит меньше шума (29 дБ), чем обычная модель морозильника с нижней морозильной камерой LG (32 дБ).

7 По результатам испытаний энергоэффективности бытовых электроприборов для приготовления пищи, проведенных в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC) 60350-1. Энергопотребление печи LG InstaView Oven за цикл составляет 0,51 кВт-ч при установке режима конвекции с принудительным вентилятором.

8 На основании класса энергоэффективности бытовых посудомоечных машин в соответствии с Постановлением ЕС № 2019/2017. Новая посудомоечная машина LG обладает на 10% большей энергоэффективностью, чем обычный холодильник с классом энергоэффективности A.

9 Функция Smart Diagnosis помогает пользователям диагностировать причины мелких неполадок в работе прибора и дает советы по использованию.

