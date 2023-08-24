КОМПАНИЯ LG УДОСТОЕНА МНОЖЕСТВА НАГРАД ЗА ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ НА ВЫСТАВКЕ IDEA 2023

Компания получила в общей сложности 13 наград за революционные решения в области образа жизни, в том числе LG PuriCare AeroTower и LG OLED Flex

СЕУЛ, 24 августа 2023 — Компания LG Electronics (LG) в очередной раз была отмечена за выдающийся дизайн продукции, получив 13 наград в номинации International Design Excellence Awards (IDEA) 2023, объявленной на Международной конференции по дизайну в Нью-Йорке (New York, New York).





Бронзовой награды на вчерашней конференции был удостоен очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower, который также может использоваться в качестве приставного столика и лампы освещения. Предлагая индивидуальные параметры производительности и дизайна, а также компактный форм-фактор, воздухоочиститель LG может быть адаптирован к любому домашнему интерьеру и идеально подходит для небольших помещений. Благодаря своей последней победе LG PuriCare AeroTower теперь отмечен всеми тремя ведущими мировыми программами в области промышленного дизайна: IDEA, Red Dot Award и iF Design Award.

Еще один лауреат премии IDEA 2023 - LG OLED Flex (модель LX3) - инновационный телевизор с первым в мире гнущимся 42-дюймовым OLED-экраном.1 LX3, международный дебют которого состоялся на выставке IFA в прошлом году, предлагает новый уровень компакности экрана - его самоподсвечивающийся дисплей может одним нажатием кнопки превращаться из абсолютно плоского в эффектно изогнутый.

«Достижения, полученные в этом году в рамках IDEA, являются результатом синергии технологий и эстетики, ориентированных на потребителя», - сказал Хван Сон-гюль (Hwang Sung-gyul), руководитель Design Management Center LG Electronics.



«Мы продолжим повышать уровень совершенства, отражая инновационный опыт клиентов за пределами существующих рамок в дизайне продуктов, постоянно общаясь с клиентами и сопереживая им».

Ежегодно организуемая Американским обществом промышленных дизайнеров (IDSA, Industrial Designers Society of America), IDEA является одной из ведущих мировых программ награждения в области дизайна, отмечающей исключительные достижения в области промышленного дизайна и учитывающей при выборе лауреатов различные факторы, касающиеся стратегии дизайна, цифрового взаимодействия, окружающей среды и социального влияния.

# # #

1. https://www.pocket-lint.com/tv/news/lg/162446-lg-bendable-oled-flex-tv-announced/