LG THINQ UP 2.0 МЕНЯЕТ ПАРАДИГМУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В СТОРОНУ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И СЕРВИТИЗАЦИИ

Благодаря встроенным возможностям обновления и новым подписным сервисам инновационная система "умный дом" компании обеспечивает расширенный потребительский опыт

СЕУЛ, 22 августа 2023 — На выставке IFA 2023 компания LG Electronics (LG) представит ThinQ UP 2.0 - инновационную технологию "умного дома", которая превращает бытовую технику в ультраудобные и ультраподключенные возможности для жизни. ThinQ UP 2.0 демонстрирует расширение успешного бизнеса LG по производству бытовой техники на неаппаратные области, включая услуги подписки, и подтверждает лидерство компании в продвижении "сервитизации" бытовой техники.1





В соответствии с новой стратегией Smart Home Solution и концепцией "Нулевой труд в доме делает время качественным" компания LG представит широкий спектр услуг, призванных удовлетворить потребности клиентов и обеспечить большую свободу и легкость в доме.

LG ThinQ UP 2.0 устанавливает новую планку персонализации, подстраивая характеристики продукта и сервисные опции под предпочтения пользователя на протяжении всего пути покупателя. В отличие от традиционных продуктов с фиксированными функциями и характеристиками, техника, совместимая с ThinQ UP, постоянно обновляет свои основные функции и предлагает возможности, подходящие каждому конкретному пользователю. Значительно усовершенствованная по сравнению с существующими устройствами ThinQ UP, продукция ThinQ UP 2.0 работает интеллектуально, чтобы сократить время и хлопоты, связанные с домашними делами, добавляя новые услуги с гибкими вариантами подписки, а также рекомендуя дополнительные услуги, чтобы сделать повседневную жизнь более простой.

Гиперперсонализированные устройства с момента создания

Процесс персонализации бытовой техники начинается еще до того, как покупатель получит свой товар. Например, покупателям стиральной машины ThinQ UP 2.0 будет предложено принять участие в трехэтапном исследовании "Анализ жизненного цикла", которое проводится через приложение LG ThinQ. LG анализирует результаты исследования и применяет оптимизированные циклы стирки в соответствии с предпочтениями клиента, обеспечивая индивидуальный подход к пользователю с самого начала. Кроме того, покупатели могут самостоятельно изменять порядок циклов, установленных на их машинах, и сохранять свои персональные настройки в приложении.

Новейший холодильник LG InstaView с нижней морозильной камерой, также настраиваемый по своему усмотрению, предоставляет множество возможностей для сохранения свежести хранящихся в нем продуктов. С помощью приложения ThinQ пользователи могут устанавливать точные температурные режимы в зависимости от типа продуктов, находящихся в холодильнике, а также изменять цвет светодиодной подсветки, встроенной в стеклянную панель двери InstaView. Кроме того, на ЖК-дисплее нижней морозильной камеры можно оставлять сообщения и напоминания для членов семьи или соседей по дому.

Первыми в стиральных и сушильных машинах ThinQ UP 2.0 появятся разработанный LG чип DQ-C и новая операционная система. Чип DQ-C оснащен большим объемом памяти, позволяющим добавлять различные типы контента, что дает пользователям возможность пользоваться целым рядом специальных функций и возможностей, которыми можно легко управлять с помощью сенсорных дисплеев приборов или приложения ThinQ.

Представляем широкий спектр решений для дома

Новое решение LG, лидера в области "сервитизации" бытовой техники, предоставляет персонализированные продукты и индивидуальные услуги, которые соответствуют образу жизни покупателей и улучшают его. Приобретая бытовую технику из линейки ThinQ UP 2.0, покупатели могут выбрать один из сервисов, позволяющих снизить бремя домашних забот и управления. К ним относятся подписки и услуги "умного дома", которые помогают и дополняют работу продуктов LG, а также услуги прачечной для специализированного ухода за одеждой и автоматизированные сервисы для экономии времени при повторном заказе стирального порошка и свежих продуктов.2

Благодаря разнообразным возможностям ThinQ UP 2.0, новые стиральные машины LG, например, становятся универсальными решениями, которые поддерживают образ жизни пользователей, предоставляя им единый доступ к различным удобным услугам, от химчистки до хранения одежды и т.д.2

Переход от продуктоориентированного бизнеса к бизнесу интеллектуальных решений для жизни

Услуга подписки на бытовую технику LG предоставляет клиентам возможность подписаться на срок от трех до шести лет, что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом их индивидуальных особенностей. В течение срока действия подписки компания ежемесячно предоставляет отчеты через приложение LG ThinQ, предлагая персональные рекомендации по использованию продуктов на основе моделей использования и предпочтений клиента.

"LG ThinQ UP 2.0 знаменует собой начало нашего пути к более сервисной бизнес-модели", - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. Являясь крупнейшим игроком на мировом рынке бытовой техники, LG стремится возглавить эру "Дом как услуга" (HaaS, Home as a Service) и будет продолжать представлять инновационные решения, улучшающие жизнь покупателей".

Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2023 с 1 по 5 сентября смогут оценить удобство использования передовых устройств LG ThinQ 2.0.

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1 Продукты с функцией ThinQ UP 2.0 в настоящее время доступны только в корейском регионе.

2 Наличие продуктов, функций и домашних сервисов может зависеть от модели и региона.