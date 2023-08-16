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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ LG SMART COTTAGE НА ВЫСТАВКЕ IFA 2023
Инновационное решение LG для жилищного строительства позволяет органично объединить пространство с интеллектуальными бытовыми приборами и сервисами
СЕУЛ, 16 августа 2023 года — Компания LG Electronics (LG) представит на выставке IFA 2023 свое решение для жилья - "умный коттедж" (LG Smart Cottage). Smart Cottage - это компактный сборный дом, включающий в себя передовые решения LG в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и энергетики, а также новейшую технику и сервисы "умного дома". Сочетая премиальную технику и удобные сервисы с пространством, построенным с использованием новейших технологий и методов модульного домостроения, LG Smart Cottage представляет новую парадигму в жилищном строительстве.
Разработанный с учетом требований устойчивого развития и в соответствии с концепцией LG "Лучшая жизнь для всех" (Better Life for All), "умный коттедж" имеет двухэтажную студийную планировку, обеспечивающую функциональную и удобную среду обитания и максимальную эффективность использования пространства. Модульный дом, занимающий небольшую площадь и оснащенный всей необходимой бытовой техникой, можно легко транспортировать и разместить в нужном месте. По данным исследования, проведенного компанией Report Linker1, ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка сборного жилья достигнет 22,9 млрд. долларов США при среднегодовом темпе роста в 4,8% в период с 2023 по 2028 год.
Внутри помещения царит непринужденная атмосфера премиум-класса благодаря "мягкому, стабильному и изысканному" дизайну LG и гармоничному использованию различных материалов, таких как древесина лиственных пород, плитка и латунь. Для снижения воздействия на окружающую среду сменные модули дома изготовлены из низкоуглеродистой стали, произведенной известной южнокорейской металлургической компанией POSCO.
Инновационные высокоэффективные решения LG для кухни, дома и воздуха, установленные в LG Smart Cottage, включают систему по уходу за одеждой WashTower Compact, посудомоечную машину QuadWash™, различные встраиваемые кухонные приборы, очиститель воды и тепловой насос "воздух-вода" Therma V™ Monobloc (AWHP, air-to-water heat pump). Помимо обеспечения круглогодичного комфорта в помещении при меньшем энергопотреблении по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения, энергосберегающий AWHP компании LG может обеспечить надежное снабжение горячей водой через подключение к встроенному баку для воды (IWT, Integrated Water Tank) емкостью 200 литров.
Снаружи "умный коттедж" оснащен технологиями LG, ориентированными на устойчивое развитие и способными удовлетворить ежедневные потребности в энергии двух человек. Установленные на крыше солнечные панели мощностью 4 киловатта (кВт) соединены с системой хранения энергии (ESS, Energy Storage System), обеспечивающей безопасный и надежный сбор и хранение солнечной энергии на месте, вырабатывая до 15 киловатт электроэнергии в день. Избыток энергии может быть сохранен в ESS для последующего использования или продан поставщику электроэнергии, с которым заключен контракт. Кроме того, в модульный дом LG встроено зарядное устройство для электромобилей (EV, electric vehicle), поэтому владельцам домов не придется самостоятельно устанавливать его для подзарядки своего автомобиля.
Для удобства пользования вся техника в этом необычном доме легко подключается к LG ThinQ. С помощью приложения ThinQ пользователь может легко управлять каждым прибором, всей системой отопления, вентиляции и кондиционирования, а также отслеживать накопление и потребление энергии в режиме реального времени. Более того, LG ThinQ подключается к аксессуарам Smart Cottage, повышающим безопасность Интернета вещей (IoT, Internet of Things), включая камеры, датчики движения и умные дверные звонки, обеспечивая безопасность и душевное спокойствие жильцов.
Для реализации проекта "Умный коттедж" компания LG сотрудничает с южнокорейской компанией GS Engineering & Construction Corp (GS E&C), предоставляющей услуги в области конструирования и гражданского строительства.
"LG Smart Cottage (Умный коттедж LG) - это не просто сборный дом, а инновационное решение, способствующее устойчивому образу жизни благодаря современным возможностям связи ThinQ", - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Компания LG стремится переосмыслить условия проживания, органично интегрируя свои энергетические решения, бытовую технику и услуги в пространство, которое позволяет людям жить по-своему".
Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2023 с 1 по 5 сентября смогут познакомиться со смарт-коттеджем LG и множеством других инноваций для лучшей жизни.
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1. https://www.reportlinker.com/p06453484/Prefabricated-Housing-Market-Trends-Opportunities-and-Competitive-Analysis.html?utm_source=GNW
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/ecologichnyi-obraz-zhizni-s-pomoshiyu-lg-smart-cottage-na-vystavke-ifa-2023.html isCopied
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