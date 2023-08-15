«UNIVERSAL UP KIT» КОМПАНИЯ LG ДЕЛАЕТ ШАГ ВПЕРЕД В КОНЦЕПЦИИ «ДИЗАЙН ДЛЯВСЕХ» НА ВЫСТАВКЕ IFA 2023

Компания уделяет особое внимание доступности и экологии с помощью последних инноваций в области удобства использования







СЕУЛ, 15 августа 2023 года — Компания LG Electronics (LG) представит свою новую линейку “Universal UP Kit” на выставке IFA 2023. Коллекция инновационных аксессуаров и надстроек для бытовой техники с универсальным дизайном, изготовленных из переработанных материалов, LG Universal UP Kit, была создана для повышения удобства использования людьми с ограниченными физическими возможностями, что иллюстрирует видение LG более инклюзивного и устойчивого будущего. Клиенты могут беспрепятственно интегрировать продукты Universal UP Kit в свою существующую бытовую технику LG, чтобы не приходилось заменять весь элемент, повышая удобство работы без необходимости обновления до последних моделей.

Комплект представляет собой продолжение энергичных усилий LG, направленных на более экологически сознательные и ориентированные на доступность инициативы ESG (environment, social, government). В прошлом году компания представила линейку устройств с минималистичным дизайном , что свидетельствует о стремлении LG к более экологичному производству за счет сокращения количества компонентов и увеличения использования перерабатываемых материалов.

Чтобы помочь в разработке Universal UP Kit, компания LG заручилась поддержкой Консультативного совета по доступности к людям с такими заболеваниями, как нарушения слуха или зрения и церебральный паралич. Члены совета поделились своими мыслями, опытом и проблемами, с которыми они столкнулись при использовании различной бытовой техники. LG собрала, классифицировала и проанализировала индивидуальные отзывы, сформировав основу дизайна Universal UP Kit и направив курс для будущих проектов, ориентированных на доступность.



Эти совместные усилия привели к созданию «наборов помощи», включающих решения, разработанные из переработанного пластика, которые используются для экономии ресурсов и минимизации отходов, что является краеугольным камнем всеобъемлющей стратегии LG по управлению ESG.







Комплект LG Universal UP Kit, который вскоре будет представлен на выставке IFA этого года, включает в себя инновационные, тщательно продуманные решения, совместимые с широким спектром бытовой техники LG, включая холодильник, пылесос CordZero™, Styler™, посудомоечную машину, водоочиститель, стиральную машину и сушилку.







Комплект Easy Handle от Universal UP включает съемные ручки для дверцы и ящика для моющих средств стиральной машины LG. Ручки разработаны таким образом, чтобы облегчить доступ к стиральной машине пользователям с ограниченной ловкостью рук или силой запястья для захвата карманных ручек стиральной машины. Комплект также предлагает высококонтрастные цветовые решения, разработанные с учетом таких заболеваний, как амблиопия.

Среди других наборов помощи из портфеля Universal UP - набор Assistant Kit. Эта съемная стойка на колесиках перераспределяет вес пылесоса LG CordZero, обеспечивая повышенную управляемость и маневренность. Набор Easy Hanger Kit представляет собой длинную ручку с круговым захватом для вешалок для одежды Styler, позволяющую людям в инвалидных креслах легко размещать их на системе Moving Hanger, расположенной в верхней части шкафа для ухода за одеждой LG. Кроме того, LG представит комплект Rotate Shelf Kit для повышения удобства использования полок холодильника и комплект Easy Nozzle Kit, который крепится к водоочистителю и повышает доступность благодаря возможности регулировки высоты и расстояния. Водоочиститель также можно модернизировать для людей с нарушениями зрения, добавив силиконовую крышку со шрифтом Брайля.











Набор “Universal UP Kit” предназначен для повышения удобства использования и доступности нашей бытовой техники и был разработан для решения проблем, о которых нам рассказали реальные потребители", - сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "С помощью Universal UP Kit мы обеспечим удобство пользования всеми владельцами бытовой техники LG, независимо от возраста и физических ограничений".

Посетители стенда LG на выставке IFA 2023 (павильон 18, Messe Berlin) с 1 по 5 сентября смогут увидеть решения Universal UP Kit, примененные в различных бытовых приборах компании, в зоне ThinQ Home Zone.