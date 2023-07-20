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"DUOBO BY LG LABS" ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОФЕЙНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ
О бренде 07/20/2023
СЕУЛ, 20 июля 2023 года— Компания LG Electronics (LG) собирается представить свою первую капсульную кофемашину DUOBO by LG Labs. LG Labs - это новая маркетинговая платформа компании, созданная для разработки инновационных и экспериментальных продуктов, решений и маркетинговых акций с целью предоставления уникальных и исключительных впечатлений от бренда своим клиентам. DUOBO революционизирует процесс заваривания кофе благодаря функциям и технологиям, обеспечивающим исключительное удобство и восхитительный, индивидуальный вкус.
Двухкапсульная система экстракции DUOBO позволяет производить послойное смешивание, что дает возможность пользователям создавать и наслаждаться своими собственными уникальными рецептами. Простое управление осуществляется с помощью мобильного приложения DUOBO, которое позволяет точно настроить температуру и давление в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Новинка от LG Labs совместима с кофейными капсулами различных брендов, предлагая широкий выбор крепости, обжарки и вкусов, которые пользователи могут подбирать, смешивать и создавать свои собственные.
LG Labs с гордостью представляет DUOBO - поистине исключительный продукт, сочетающий в себе инновации и завораживающий дизайн. Вдохновленный чудесами освоения космоса, DUOBO своим элегантным внешним видом напоминает космический зонд, воплощая наше видение открытия новых и интригующих вкусов, включая концепцию "вкуса космоса". В знак уважения к истории - DUOBO представлен 20 июля, в честь знаменательного события - первой высадки на Луну корабля Apollo 11 в 1969 году.
Одной из отличительных особенностей DUOBO является встроенный IPS-дисплей с разрешением Full HD, расположенный в том месте, куда ставятся кофейные чашки в процессе приготовления кофе. Этот дисплей добавляет дополнительный уровень удовольствия, предоставляя пользователям доступ к разнообразному увлекательному контенту, такому как эксклюзивные анимации DUOBO и информация о кофе. Это позволяет создать по-настоящему захватывающий процесс приготовления кофе, который будет одновременно приятным и информативным.
Чтобы продемонстрировать замечательные возможности DUOBO, LG Labs объединила усилия с шестью лучшими бариста мира, включая победителей престижного чемпионата бариста США. На мероприятии, проходившем в кафе The Lost Draft в фешенебельном нью-йоркском районе Сохо, зрители с восхищением наблюдали за тем, как опытные бариста демонстрировали простоту использования DUOBO, создавали восхитительные смеси и обсуждали уникальные преимущества двухкапсульной системы LG.
"DUOBO - это поистине инновационный продукт, который переосмысливает весь процесс приготовления кофе, начиная с искусства создания и смакования идеальной чашки и заканчивая установлением значимых связей с нашими уважаемыми клиентами", - сказал Ли Хян-ын (Lee Hyang-eun), управляющий директор подразделения инноваций в области клиентского опыта компании LG Electronics. "Мы будем стремиться предлагать уникальные индивидуальные решения, отвечающие предпочтениям каждого человека, обеспечивая персонализированное и восхитительное путешествие в мир кофе, в котором участие клиента играет важную роль".
Футуристическая капсульная кофемашина DUOBO от LG Labs доступна для краудфандинга на Kickstarter с 20 июля. Поклонники кофе и те, кто только начинает осваивать эту технологию, могут сэкономить 50%, воспользовавшись ограниченным предложением Super Early Bird, предлагаемым исключительно на Kickstarter.
Чтобы узнать больше о DUOBO, посетите сайт.
Двухкапсульная система экстракции DUOBO позволяет производить послойное смешивание, что дает возможность пользователям создавать и наслаждаться своими собственными уникальными рецептами. Простое управление осуществляется с помощью мобильного приложения DUOBO, которое позволяет точно настроить температуру и давление в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Новинка от LG Labs совместима с кофейными капсулами различных брендов, предлагая широкий выбор крепости, обжарки и вкусов, которые пользователи могут подбирать, смешивать и создавать свои собственные.
LG Labs с гордостью представляет DUOBO - поистине исключительный продукт, сочетающий в себе инновации и завораживающий дизайн. Вдохновленный чудесами освоения космоса, DUOBO своим элегантным внешним видом напоминает космический зонд, воплощая наше видение открытия новых и интригующих вкусов, включая концепцию "вкуса космоса". В знак уважения к истории - DUOBO представлен 20 июля, в честь знаменательного события - первой высадки на Луну корабля Apollo 11 в 1969 году.
Одной из отличительных особенностей DUOBO является встроенный IPS-дисплей с разрешением Full HD, расположенный в том месте, куда ставятся кофейные чашки в процессе приготовления кофе. Этот дисплей добавляет дополнительный уровень удовольствия, предоставляя пользователям доступ к разнообразному увлекательному контенту, такому как эксклюзивные анимации DUOBO и информация о кофе. Это позволяет создать по-настоящему захватывающий процесс приготовления кофе, который будет одновременно приятным и информативным.
Чтобы продемонстрировать замечательные возможности DUOBO, LG Labs объединила усилия с шестью лучшими бариста мира, включая победителей престижного чемпионата бариста США. На мероприятии, проходившем в кафе The Lost Draft в фешенебельном нью-йоркском районе Сохо, зрители с восхищением наблюдали за тем, как опытные бариста демонстрировали простоту использования DUOBO, создавали восхитительные смеси и обсуждали уникальные преимущества двухкапсульной системы LG.
"DUOBO - это поистине инновационный продукт, который переосмысливает весь процесс приготовления кофе, начиная с искусства создания и смакования идеальной чашки и заканчивая установлением значимых связей с нашими уважаемыми клиентами", - сказал Ли Хян-ын (Lee Hyang-eun), управляющий директор подразделения инноваций в области клиентского опыта компании LG Electronics. "Мы будем стремиться предлагать уникальные индивидуальные решения, отвечающие предпочтениям каждого человека, обеспечивая персонализированное и восхитительное путешествие в мир кофе, в котором участие клиента играет важную роль".
Футуристическая капсульная кофемашина DUOBO от LG Labs доступна для краудфандинга на Kickstarter с 20 июля. Поклонники кофе и те, кто только начинает осваивать эту технологию, могут сэкономить 50%, воспользовавшись ограниченным предложением Super Early Bird, предлагаемым исключительно на Kickstarter.
Чтобы узнать больше о DUOBO, посетите сайт.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/duobo-by-lg-labs-predstavlyaet-kofeinyi-opyt.html isCopied
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