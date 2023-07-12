CEO LG ОБЪЯВИЛ О СМЕЛЫХ ПЛАНАХ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ LG В «КОМПАНИЮ УМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»

— Компания LG Electronics (LG) объявила о своем намерении превратиться из ведущего мирового бренда бытовой техники в "компанию умных решений для жизни", способную объединить и расширить разнообразный опыт клиентов и достичь к 2030 году годового дохода в 100 трлн. корейских вон (7 миллиардов долларов США).Выступая сегодня в LG Sciencepark в Сеуле (Южная Корея), CEO LG Electronics Уильям Чо (William Cho) изложил смелую концепцию, основанную на трех движущих силах роста: развитие новых сервисных решений на базе платформ за счет расширения портфеля, ускорение B2B направления (business-to-business) и освоение новых областей, таких как зарядка электронных автомобилей и цифровое здравоохранение. CEO назвал электрификацию, сервитизацию и цифровизацию ключевыми направлениями, на которых LG сосредоточится для достижения быстрого средне и долгосрочного роста."LG будет продолжать следовать своему смелому видению - трансформироваться и совершать скачок вперед в качестве компании, предлагающей интеллектуальные решения для жизни, которая соединяет и расширяет различные пространства и опыт клиентов, а не останавливаться на своей нынешней позиции лучшего бренда бытовой техники, предоставляющего качественные продукты", - сказал CEO LG Electronics Уильям Чо. "Мы создадим совершенно новую компанию LG, изменив методы работы и коммуникации для достижения этой цели".CEO LG также отметил финансовые цели компании. Мы достигнем "тройной семерки", которая включает в себя средний темп роста и операционную прибыль на уровне 7% и более, а также отношение стоимости предприятия к EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Management) на уровне 7", - сказал CEO LG. "Поставив перед собой цель увеличить объем продаж с 65 трлн. корейских вон (5 миллиардов долларов США) в прошлом году до 100 трлн. вон (7 миллиардов долларов США) к 2030 году, мы утвердимся в качестве компании, пользующейся заслуженным признанием на рынке и у потребителей".Господин Уильям Чо заявил, что LG сосредоточит внимание на переходе к сервисной бизнес-модели на базе платформы, ускорении развития B2B-направлений и создании новых двигателей роста на основе конкурентных преимуществ в качестве трех столпов, позволяющих сосредоточиться на клиентском опыте. Ожидается, что к 2030 году доля этих трех составляющих в продажах и операционной прибыли увеличится до более чем 50%.До 2030 года компания планирует инвестировать более 50 трлн. корейских вон (3 миллиардов долларов США) в качественный рост бизнеса, в том числе в развитие портфеля бизнесов, основанных на трех новых движущих силах. В том числе инвестиции в НИОКР составят более 25 трлн. корейских вон (1,9 миллиардов долларов США), в строительство объектов - более 17 трлн. корейских вон (1,3 миллиардов долларов США), в стратегические проекты - 7 трлн. корейских вон (5,4 миллиардов долларов США).Компания также ускоряет расширение бизнеса B2B, пояснил CEO. Богатое понимание клиентов, а также ноу-хау общения и взаимодействия с клиентами, накопленные LG в бизнесе B2C (business-to-customer), в котором за последние 65 лет были внедрены непрерывные инновации, будут полностью распространены на коммерческое, мобильное и виртуальное пространство.Господин Уильям Чо рассказал о том, как LG ускоряет изменения в масштабах всей компании, начиная с корпоративной культуры и заканчивая коммуникацией бренда в каждой точке контакта с потребителем, с конечной целью стать брендом, который согревает сердца покупателей и вызывает улыбки на их лицах, позволяя потребителям почувствовать ценность и философию Life's Good. Компания также осуществляет деятельность по управлению экологическим менеджментом для выполнения своих обязанностей в качестве глобального корпоративного гражданина.