LG опубликовала предварительную прибыль за второй квартал 2023 года

СЕУЛ, 11 июля 2023 года — Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила предварительные результаты прибыли за второй квартал 2023 года.







Во втором квартале 2023 года LG сообщила о выручке в размере 19,9 трлн корейских вон (15 миллиарда долларов США), что является самым высоким показателем за второй квартал, а операционная прибыль составила 892,7 млрд корейских вон (6 миллионов долларов США), что является вторым показателем за всю историю компании по операционной прибыли за второй квартал.

Выручка отражает действия компании по коренному улучшению структуры бизнеса за счет постоянного расширения сегмента B2B (business-to-business), хотя на рентабельности сказались сложные мировые экономические условия и обострение конкуренции на рынке. Операционная прибыль увеличилась на 12,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что отражает постоянный рост, основанный на стратегии компании по усилению конкурентоспособности бизнеса.

Компания LG Home Appliance& Air Solution показала высокую рентабельность благодаря росту продаж таких востребованных продуктов, как кондиционеры и энергоэффективные продукты с поддержкой тепловых насосов, а также систем хранения энергии.

Несмотря на сложные экономические условия в мире, компания LG Home Entertainment добивается значительного роста бизнеса по производству контента и услуг на базе платформы LG webOS smart TV. В то же время Lifestyle Screens расширяет продажи и стимулирует рынок телевизоров премиум-класса.

Компания LG Vehicle Component Solutions сохраняет динамику роста, чему способствуют высокий объем заказов на автокомпоненты и стабильное управление цепочкой поставок. В то же время на рост компании положительно повлиял стабильный бизнес-портфель, состоящий из трех ключевых направлений - информационно-развлекательных (infotainment), электронных силовых агрегатов (e-powertrain) и световых решений (lighting solutions). Компания LG Business Solutions ускоряет расширение клиентского опыта с целью выявления потенциального покупательского спроса, представив первые в мире коммерческие телевизоры с поддержкой технологии Apple AirPlay для телевизоров в гостиницах.

Эти данные являются предварительной консолидированной прибылью на основе K-IFRS и предоставляются инвесторам до того, как LG Electronics представит окончательные результаты своей деятельности, включая чистую прибыль. Подробности по каждому подразделению будут официально объявлены позднее в этом месяце.