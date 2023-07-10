LG ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ В ИНДОНЕЗИИ

СЕУЛ, 10 июля 2023 года — Компания LG Electronics (LG) открывает новый научно-исследовательский филиал площадью 40 000 квадратных метров* в Индонезии. Первый в истории зарубежный исследовательский филиал от имени компании LG HE, этот объект завершает полную локальную бизнес-операцию LG, охватывающую разработку, производство и продажи продукции.







На церемонии открытия, которая состоялась 6 июля в Чибитунге, Индонезия, присутствовал Пак Хён-сей (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment Company, а также правительственные чиновники, представляющие обе страны.

Эта новая дочерняя компания будет осуществлять все научно-исследовательские проекты для продуктов, предназначенных для глобального рынка, указывая на постоянное стремление LG удовлетворять уникальные потребности местных потребителей в качестве ведущего бренда, любимого во всем мире. Обеспечивая единую деятельность по разработке и производству продукции, новая дочерняя компания позволит LG разрабатывать новые модели с большей эффективностью, а также расширять бизнес-компании на мировом рынке телевизоров с повышенной скоростью.

Компания также стремится развивать локальные системы эксплуатации продуктов, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, с целью разработки более разнообразной линейки телевизоров, отвечающих быстрорастущему азиатскому рынку, особенно Индонезии. В рамках этой инициативы компания открыла научно-исследовательскую дочернюю компанию LG Electronics Indonesia, предшественницу нынешней исследовательской дочерней компании под тем же названием, в 2021 году, а в прошлом году собрала новую команду в рамках своей компании Home Entertainment, занимающуюся разработкой продуктов для индонезийского рынка. Последним в этих усилиях является новая дочерняя компания, занимающаяся исследованиями и разработками, которая послужит стартовой площадкой для инноваций LG, нацеленных на мировой рынок.

Эта дочерняя компания, занимающаяся исследованиями и разработками, имеет особое значение, поскольку она обеспечивает местную систему "одного окна" для бесперебойного ведения бизнеса. Во время своего визита в Индонезию в апреле прошлого года CEO господин Уильям Чо (William Cho) подчеркнул важность оптимизации местных операций для достижения нового уровня совершенства в области качества, затрат и доставки. Расположенный в непосредственной близости от производственных и торговых филиалов в Чибитунге и Джакарте, этот новый научно-исследовательский филиал позволяет осуществлять всю цепочку поставок в пределах региона.

Чтобы поддержать разнообразные исследовательские проекты дочерней компании, LG реализует программы обучения для разработчиков телевтзоров и планирует постоянно нанимать экспертов, чтобы к 2025 году число сотрудников достигло 500 человек. Компания также укрепит свои связи с местными университетами, запустив отраслевое и академическое сотрудничество, направленное на выявление начинающих профессионалов. Это создает условия для полностью локализованной системы исследований и разработок, способствующей быстрому планированию и разработке универсальных продуктов в глобальном масштабе для повышения конкурентоспособности затрат. Ли Со-ен (Lee So-yeoun), руководитель отдела исследований и разработок в Индонезии, вступил в должность нового главы подразделения LGE Indonesia по исследованиям и разработкам.

"Научно-исследовательский филиал — это шаг на пути к нашей цели - донести до потребителей все самое лучшее, начиная с разработки продукции и заканчивая обслуживанием клиентов", - сказал Пак Хён-сей (Hyoung-sei), президент LG Home Entertainment Company. "Этот центр станет испытательным полигоном для последних инноваций LG, готовящихся произвести революцию в отрасли в глобальном масштабе".

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* Дочерняя компания LGE в Индонезии по исследованиям и разработкам.