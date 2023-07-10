We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ В ИНДОНЕЗИИ
СЕУЛ, 10 июля 2023 года — Компания LG Electronics (LG) открывает новый научно-исследовательский филиал площадью 40 000 квадратных метров* в Индонезии. Первый в истории зарубежный исследовательский филиал от имени компании LG HE, этот объект завершает полную локальную бизнес-операцию LG, охватывающую разработку, производство и продажи продукции.
На церемонии открытия, которая состоялась 6 июля в Чибитунге, Индонезия, присутствовал Пак Хён-сей (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment Company, а также правительственные чиновники, представляющие обе страны.
Эта новая дочерняя компания будет осуществлять все научно-исследовательские проекты для продуктов, предназначенных для глобального рынка, указывая на постоянное стремление LG удовлетворять уникальные потребности местных потребителей в качестве ведущего бренда, любимого во всем мире. Обеспечивая единую деятельность по разработке и производству продукции, новая дочерняя компания позволит LG разрабатывать новые модели с большей эффективностью, а также расширять бизнес-компании на мировом рынке телевизоров с повышенной скоростью.
Компания также стремится развивать локальные системы эксплуатации продуктов, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, с целью разработки более разнообразной линейки телевизоров, отвечающих быстрорастущему азиатскому рынку, особенно Индонезии. В рамках этой инициативы компания открыла научно-исследовательскую дочернюю компанию LG Electronics Indonesia, предшественницу нынешней исследовательской дочерней компании под тем же названием, в 2021 году, а в прошлом году собрала новую команду в рамках своей компании Home Entertainment, занимающуюся разработкой продуктов для индонезийского рынка. Последним в этих усилиях является новая дочерняя компания, занимающаяся исследованиями и разработками, которая послужит стартовой площадкой для инноваций LG, нацеленных на мировой рынок.
Эта дочерняя компания, занимающаяся исследованиями и разработками, имеет особое значение, поскольку она обеспечивает местную систему "одного окна" для бесперебойного ведения бизнеса. Во время своего визита в Индонезию в апреле прошлого года CEO господин Уильям Чо (William Cho) подчеркнул важность оптимизации местных операций для достижения нового уровня совершенства в области качества, затрат и доставки. Расположенный в непосредственной близости от производственных и торговых филиалов в Чибитунге и Джакарте, этот новый научно-исследовательский филиал позволяет осуществлять всю цепочку поставок в пределах региона.
Чтобы поддержать разнообразные исследовательские проекты дочерней компании, LG реализует программы обучения для разработчиков телевтзоров и планирует постоянно нанимать экспертов, чтобы к 2025 году число сотрудников достигло 500 человек. Компания также укрепит свои связи с местными университетами, запустив отраслевое и академическое сотрудничество, направленное на выявление начинающих профессионалов. Это создает условия для полностью локализованной системы исследований и разработок, способствующей быстрому планированию и разработке универсальных продуктов в глобальном масштабе для повышения конкурентоспособности затрат. Ли Со-ен (Lee So-yeoun), руководитель отдела исследований и разработок в Индонезии, вступил в должность нового главы подразделения LGE Indonesia по исследованиям и разработкам.
"Научно-исследовательский филиал — это шаг на пути к нашей цели - донести до потребителей все самое лучшее, начиная с разработки продукции и заканчивая обслуживанием клиентов", - сказал Пак Хён-сей (Hyoung-sei), президент LG Home Entertainment Company. "Этот центр станет испытательным полигоном для последних инноваций LG, готовящихся произвести революцию в отрасли в глобальном масштабе".
# # #
* Дочерняя компания LGE в Индонезии по исследованиям и разработкам.
- Предыдущая
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-otkryvaet-centr-po-issledovaniyam-i-razrabotkam-v-indonesii.html isCopied
paste