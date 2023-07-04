ЦЕНТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LG ПОЛУЧИЛ ОБНОВЛЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОТ TÜV RHEINLAND





СЕУЛ, 4 июля 2023 года — Центр программного обеспечения компании LG Electronics (LG) получил официальный статус назначенной лаборатории TÜV Rheinland для оценки функциональной безопасности программного обеспечения бытовой техники. LG - первая компания, чей специализированный центр тестирования программного обеспечения получил такую аккредитацию от TÜV Rheinland, мирового лидера в области тестирования, проверки и сертификации.

Используя испытания, проведенные в соответствии с соответствующими международными стандартами (IEC 60730-1, IEC 60335-1), LG может оценить архитектуру программного обеспечения, применяемого в своих аппаратах для умного дома, чтобы определить, были ли выполнены требования функциональной безопасности. Это поможет компании сократить время, необходимое для обеспечения своих клиентов безопасной и высококачественной продукцией.

Кроме того, LG ожидает, что аккредитация для тестирования программного обеспечения еще больше усилит конкурентоспособность ее бизнеса по производству бытовой техники, повышая доверие клиентов к надежности и общему качеству ее передовых бытовых решений.

LG продолжает развивать свой бизнес-портфель, расширяя возможности программного обеспечения во всех областях бизнеса. В июне 2022 года Центр программного обеспечения получил статус назначенной лаборатории TÜV Rheinland, став надежным поставщиком услуг по оценке функциональной безопасности программного обеспечения для автомобилей. До этого центр получил аккредитацию Корейской схемы аккредитации лабораторий (KOLAS, the Korea Laboratory Accreditation Scheme) для оценки программного обеспечения автономных транспортных средств и измерения качества электрической и электронной продукции.

"Мы будем продолжать осуществлять различные мероприятия и инициативы по повышению качества программного обеспечения и укреплению общественного доверия, что в конечном итоге поможет укрепить конкурентоспособность программного обеспечения продуктов и услуг LG", - сказал Пак Ин-сонг (Park In-sung), глава Центра программного обеспечения LG Electronics.