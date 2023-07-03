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LG ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЕ ЛИДЕРСТВО В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ 6G
Основанный в 2020 году Альянсом решений для телекоммуникационной отрасли (ATIS, Alliance for Telecommunications Industry Solutions) с основной целью продвижения технологии 6G, Next G Alliance включает в себя 6 рабочих групп, в том числе по приложениям, технологиям и национальной дорожной карте 6G. Поскольку коммерциализация 6G ожидается в 2029 году, более 100 компаний из различных областей, включая крупнейших операторов мобильной связи в Северной Америке, присоединились к альянсу для активного ускорения "жизненного цикла NGA до 6G", который охватывает исследования, разработку и производство, лидерство в области стандартов, готовность рынка и реализацию.
Переизбрание мистера Ли Ки-донга имеет большое значение для LG, поскольку служит признанием глобального лидерства компании на пути к развитию 6G - технологии, которая призвана сыграть решающую роль в развитии многих отраслей, включая мобильность, мета вселенную, умный город и производство. Как единственная компания с головным офисом в Азии, участвующая в руководстве Next G Alliance, LG продолжит курировать североамериканские инициативы, предусмотренные дорожной картой альянса, такие как установление технических требований 6G и открытие новых приложений и сценариев использования.
Компания LG продолжает демонстрировать свою приверженность в технологии 6G, сотрудничая с различными компаниями и организациями для продвижения технологии вперед. В прошлом году в Институте Фраунгофера Генриха Герца (HHI Fraunhofer Heinrich Hertz Institute) в Берлине, Германия, LG успешно протестировала передачу и прием данных 6G THz на расстоянии 320 метров вне помещения. Кроме того, компания использует свой опыт и знания в области мобильной связи, сотрудничая с академическими институтами для разработки основных технологий 6G. В 2019 году в рамках сотрудничества с Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST Korea Advanced Institute of Science and Technology) компания открыла исследовательский центр LG-KAIST 6G Research Center.
"Технология 6G станет переломным моментом, который ускорит внедрение инноваций во вновь созданных областях бизнеса, таких как искусственный интеллект, мета вселенная, робототехника и городская воздушная мобильность", - сказал доктор Ким Бён-хун (Dr. Kim Byoung-hoon), технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. "Благодаря своим передовым научно-исследовательским программам и активному сотрудничеству с промышленностью, LG играет важную роль в реализации будущего сетевых коммуникаций".
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