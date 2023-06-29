ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ LG ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ ОТРАСЛИ

СЕУЛ, 29 июня 2023 года — На этой неделе компания LG Electronics (LG) отметила 10-летие создания своей компании Vehicle component Solutions (VS), проведя в Сеуле церемонию под девизом Driving Better Future Mobility (Обеспечение лучшей мобильности будущего), в которой приняли участие более 3000 сотрудников. Выступая на церемонии, посвященной 10-летию, президент компании LG VS господин Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun) поделился «Видением 2030» — смелой инициативой, призванной закрепить за компанией позицию мирового лидера на рынке автомобильных решений к началу следующего десятилетия.







"Профицит продаж, которого мы достигли в прошлом году, является свидетельством прочной структуры бизнеса, которую наша компания создала за последние 10 лет", - сказал господин Ын Сок-хён. "Мы станем мировым лидером в отрасли производства компонентов для электромобилей (Electric vehicle, EV), продвигая эру EV и автономных транспортных средств с помощью технологических и дизайнерских инноваций".

CEO LG Уильям Чо (William Cho) специально выступил на мероприятии, произнеся вдохновляющую речь. Он заявил: "Мы достигли этой важной вехи благодаря доверию наших клиентов и преданности наших сотрудников. Компания LG VS будет продолжать внедрять инновации и стремиться к лучшей мобильности будущего".

С момента создания компании VS в 2013 году LG продолжала развивать бизнес автозапчастей, с самого начала рассматривая его как ключевой фактор будущего роста. Перенесясь на десять лет вперед, LG сейчас укрепляет свои позиции на мировом рынке автозапчастей на основе последовательного роста в трех ключевых областях: информационно-развлекательные решения для автомобилей от LG VS Company, LG Magna e-Powertrain, совместное предприятие с Magna International по разработке и производству технологии EV силовых агрегатов, и системы освещения автомобилей от ZKW Group.

Компания LG VS получила операционную прибыль во втором квартале 2022 года, что ознаменовало поворот к лучшему после 26 кварталов подряд в минусе с 2015 года. В прошлом году компания зарегистрировала продажи в размере 8 649,6 миллиарда корейских вон (6,7 миллиарда долларов) и операционную прибыль в размере 169,6 миллиарда корейских вон (1,3 миллиарда долларов). Компания также завершила 2022 год с портфелем заказов общей стоимостью около 80 триллионов корейских вон (6,2 миллиарда долларов).

Информационно-развлекательная система, объединяющая информацию о вождении и развлечении, обеспечивает водителю и пассажирам автомобиля улучшенные впечатления от поездки. Сердце любого электромобиля - силовой агрегат, включающий двигатель, инвертор и преобразователь - вырабатывает и передает энергию. Расположенная в передней части автомобиля и объединяющая в себе детали электромобиля и датчики, система освещения в интеллектуальных автомобилях играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности на дороге.







В основе бизнеса компании лежит ее автомобильная информационно-развлекательная система (in-vehicle infotainment system, IVI), которая использует передовую телематику (модуль связи с автомобилем) и систему цифровой кабины (головное устройство). Телематическое решение LG обеспечило впечатляющую долю в 22,4% на рынке автомобильной телематики в первом квартале 2023 года, в то время как цифровая система кокпита с 2021 года демонстрирует двузначную долю рынка.

Глобальные партнеры LG поделились вдохновляющими поздравительными видеообращениями, которые были показаны на мероприятии в Сеуле:

Господин Ан Хён-ки (Ahn Hyung-ki), старший вице-президент Центра разработки электроники и центра технологий мобильности Hyundai Motor Group, сказал: "LG продемонстрировала стремление к созданию лучших продуктов, постоянно удовлетворяя наши запросы путем решения сложных задач. Мы надеемся, что LG VS Company и Hyundai продолжат совместную работу, чтобы стать лидерами в автомобильной промышленности".

Вице-президент Центра разработки информационно-развлекательных систем Hyundai Motor Group Квон Хэ-ён (Kwon Hae-young) заявил: "Участие с LG в совместной церемонии массового производства в 2018 году стало для меня особенно запоминающимся. Я хотел бы поблагодарить команду разработчиков LG за их страсть и преданность нашему постоянному сотрудничеству."

Господин Джефф Моррисон, вице-президент General Motors (GM) по глобальным закупкам и цепочке поставок, сказал следующее: "Мы искренне поздравляем LG VS Company с 10-летием. LG является надежным поставщиком GM еще до официального создания VS Company, и уже давно доказала свою приверженность делу оказания помощи нашим брендам в обеспечении дифференцированного автомобильного опыта. Давайте все будем продолжать разрабатывать инновационные технологии, которые улучшают вождение и способствуют безопасности на дорогах".

Господин Жюльен Баттистон, руководитель продуктовой линейки Software Defined Vehicle (SDV) компании Renault, сказал: "У LG очень талантливые инженеры-программисты и гибкая бизнес-модель. Я надеюсь, что в будущем мы сможем вместе добиться еще большего успеха".