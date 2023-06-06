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ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕДЫ СОТРУДНИКИ LGEAK ПРОВЕЛИ ЭКО ИНИЦИАТИВУ В БУТАКОВСКОМ УЩЕЛЬЕ

О бренде 06/06/2023
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Алматы, 5 июня, 2023 года - Сотрудники компании LG в Казахстане очищали от мусора территорию Бутаковского ущелья в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды. Участники активно работали и за несколько часов сумели облагородить территорию, собрав бытовой мусор. Благодаря их усилиям, природный облик ущелья стал живописнее.



Организованная совместная акция по очистке Бутаковского ущелья от мусора стала еще одним примером социального и волонтерского проекта, проводимого компанией LG, когда сотрудники проявляют заботу о своем городе. LG проявляет ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды даже находясь на работе – в офисе компании установлены специальные боксы для раздельного сбора мусора, и каждый сотрудник активно принимает участие в этой инициативе.



Тем самым это ответственность перед окружающей средой и природными ресурсами, а также огромный вклад в сохранение экологической чистоты и природных зон. Акция не только способствует улучшению состояния Бутаковского ущелья, но и является вдохновляющим примером для других компаний и сообществ.



Сотрудники LG надеются, что их действия и лозунг о том, что маленькие шаги могут привести к большим изменениям, вдохновят другие компании и частные лица на соблюдение бережливого отношения к окружающей среде.




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