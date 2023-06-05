LG ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ИНИЦИАТИВЕ RE100 И БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕХОДУ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

СЕУЛ, 5 июня 2023 года— LG Electronics (LG) присоединилась к RE100 (Renewable Energy 100) глобальной инициативе, выступающей за то, чтобы предприятия перешли на 100% возобновляемую энергию для удовлетворения всех своих потребностей в электричестве. Решение стать членом RE100 является еще одним примером твердой приверженности компании к устойчивому развитию и выполнению своих обязанностей в качестве глобального корпоративного партнера.



Компания завершила разработку планов по переводу всех своих предприятий на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии к 2050 году. Для достижения этой цели LG постепенно увеличит использование электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, до 60 процентов к 2030 году и 90 процентов к 2040 году, достигнув цели в 100 процентов к 2050 году.







Наряду с расширением производства и использования возобновляемой энергии путем установки высокоэффективных солнечных панелей в офисах и на производственных предприятиях LG, компания будет осуществлять целый ряд дополнительных мер, таких как приобретение сертификатов возобновляемой энергии (REC «renewable energy certificates»), подписание соглашений о покупке энергии из возобновляемых источников (PPA «power purchase agreements») и, в Южной Корее, выплата зеленой премии Korea Electric Power Corporation (KEPCO).



В рамках своих постоянных усилий в этой области, в прошлом году LG подписала прямое соглашение PPA с GS EPS, корейской компанией по производству электроэнергии, о строительстве солнечной электростанции размером с три футбольных поля на крыше существующего интегрированного производственного здания в LG Smart Park в Чханвоне, Южная Корея, к 2025 году. Некоторые солнечные панели уже установлены и с декабря прошлого года вырабатывают электроэнергию для отдельных зданий. По всему миру компания установила солнечные панели на крышах нескольких своих офисов, включая научно-исследовательский комплекс LG Sciencepark в Сеуле, Южная Корея; кампус североамериканской штаб-квартиры в Нью-Джерси, США; офисное здание LG India в Большом Ноиде, Индия; и завод по производству бытовой техники Rayong в Таиланде.







LG уже разработала планы по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии и ускорению своего пути к углеродной нейтральности. Переходя на возобновляемые источники энергии, компания также сокращает косвенные выбросы углерода (объем 2), образующиеся при использовании электроэнергии. В 2019 году LG объявила о своем обязательстве Zero Carbon 2030 - достичь к 2030 году нулевых (прямых и косвенных) выбросов углекислого газа (сфера 1 и 2).



"Благодаря постоянным усилиям и инновациям, LG находится на пути к достижению своих целей по переходу на 100% возобновляемую энергию и превращению в углеродно-нейтральный бизнес", - сказал Ли Сам-су, главный стратег LG Electronics. LG по-прежнему полностью привержена реализации своего видения ESG - созданию лучшей жизни для всех".