LG «ВПЕРЕД НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ» С РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

— LG Electronics (LG) расширяет свой бизнес по производству зарядных устройств для электромобилей (EV “electric vehicle”), что, как ожидается, еще больше укрепит позиции компании в быстрорастущем сегменте зарядных устройств для EV. 24 мая 2023 года LG провела церемонию, посвященную началу продаж зарядных устройств для электромобилей, производимых компанией HiEV Charger (ранее известной как AppleMango). HiEV Charger, компания по производству решений для зарядки EV, была приобретена LG, GS Energy и GS Neotek в 2022 году.Во время церемонии HiEV Charger представила свой ассортимент продукции, в который входят четыре различных зарядных устройства: две модели мощностью 7 кВт (настенного и стендового типа) и две модели с быстрой зарядкой (100 кВт и 200 кВт). Все новые продукты обеспечивают удобство установки и подходят для использования в различных условиях, таких как дома, офисные здания и различные другие коммерческие объекты.Недавно представленные зарядные устройства для EV могут похвастаться целым рядом функций, повышающих безопасность. Помимо водо- и пылеустойчивости, зарядные устройства оснащены функциями, обеспечивающими электрическую и тепловую защиту в процессе зарядки. Новые зарядные устройства имеют малую глубину, что позволяет эффективно использовать пространство, а наличие двух разъемов означает, что два EV могут заряжаться одновременно. Простое управление обеспечивается благодаря таким функциям, как обнаружение блокировки разъема и удаленное обновление.Объединяя свои ноу-хау и техническое мастерство в секторах B2C (“business to customer”) и B2B (“business to business”), LG способна предложить дифференцированные решения и улучшить впечатления клиентов. Устоявшиеся возможности компании в области производства, контроля качества, сервисного обслуживания и управления цепочкой поставок создают основу, необходимую для достижения устойчивого успеха в бизнесе решений для зарядки EV. Не ограничиваясь внутренним рынком, LG в настоящее время планирует запуск продуктов для зарядки электромобилей и соответствующее сотрудничество в странах по всему миру.По данным Roland Berger, международной консалтинговой компании в области управления, мировой рынок зарядных устройств для электромобилей вырастет до 186 миллиардов долларов США к 2030 году. Расширение рынка обусловлено несколькими факторами, включая постоянное внедрение нормативных актов, направленных на защиту окружающей среды, и непрерывный прогресс в электрификации транспортных средств.“Начало производства зарядных устройств для электромобилей знаменует собой важную веху для компании LG, продвигая нас на пути к тому, чтобы стать полным поставщиком решений для зарядки электромобилей", - сказал Су Хын-кю (Suh Heung-kyu), вице-президент и глава подразделения по зарядке электромобилей компании LG Electronics Business Solutions Company. "Мы сосредоточимся на предоставлении удобных и быстрых решений для зарядки электромобилей для владельцев EV и дифференцированных решений для зарядки EV, предлагающих различные форм-факторы и новые услуги для наших уважаемых партнеров".