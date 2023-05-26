НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ HVAC СИСТЕМА LG MULTI V I

# # #

В Алматы 26 мая состоялся семинар на тему «Коммерческие решения для вашего бизнеса», где LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) объявила о запуске нового решения в области коммерческого кондиционирования на рынке Казахстана - LG Multi V™ i с регулируемым расходом хладагента (VRF), оснащенного передовым программным обеспечением искусственного интеллекта.В конференц-зал Swissotel Wellness Resort Alatau для около 100 гостей, представителей бизнес-сфер и других индустрий, была презентована новинка с искусственным интеллектом Multi V™ i. Стоит отметить, что HVAC система LG подходит не только для зданий средней и высокой этажности, а и для офисов, школ, торговых центров, многоквартирных домов и отелей.Новинка Multi V™ i, использует пространственное и ситуационное обучение для оптимизации работы, например, регулирует мощность охлаждения или обогрева в соответствии с несколькими переменными, включая количество людей в помещении, уровень влажности и температуру окружающей среды внутри и снаружи. Этот продукт позволяет повысить экономию энергии до 24,7%. Еще одна функция, ориентированная на повышение эффективности, AI Energy Management, позволяет пользователям устанавливать целевые показатели энергопотребления, что может помочь снизить общий расход энергоемкости Multi V™ i, помогая тем самым окружающей среде и экологии.Система Multi V™ i также помогает повысить комфорт тех, кто живет в соседних зданиях или коттеджах, и может быть легко настроена для работы с различными типами помещений, которые требуют охлаждения и обогрева одновременно. LG Multi V™ i легко интегрируется в существующую систему управления зданием, что обеспечивает более простой и эффективный контроль над всеми системами кондиционирования воздуха. При этом пользователи могут установить предел рабочего шума, чтобы гарантировать, что звук, издаваемый наружным блоком, не превышает заданного ими уровня громкости, что определяет высокий уровень универсальности и гибкости технологии.Безопасность является неотъемлемой частью HVAC системы LG – в Multi V I имеется защита от перегрева, которая предотвращает повреждения и обеспечивает безопасность работы системы, а роль автоматического выключения в случае аварийной ситуации, также защищает пользователей и окружающую среду.Следует отметить, что Multi V i имеет удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Его можно легко настроить на различные параметры работы системы, а также мониторить работу в режиме реального времени и управлять через мобильное приложение.На фото: Гун-хван Сон, глава департамента технической поддержки продукта коммерческого кондиционироваия LGEAK“Новая HVAC система LG Multi V i является примером того, как новейшие технологии и искусственный интеллект могут помочь улучшить эффективность и удобство использования систем кондиционирования воздуха. Она обеспечивает более эффективное использование энергии, улучшенный комфорт в помещении, простой и удобный контроль над системой, а также высокую надежность и безопасность” – поделился Гун-хван Сон (Gung-hwan Son), глава департамента технической поддержки продукта коммерческого кондиционирвоания LGEAK.LG продолжает внедрять современные технологии и разрабатывать новые инновационные продукты для улучшения качества жизни людей по всему миру.Для получения дополнительной информации о новинке и другим бизнес-решениям компании – можно отправить запрос на официальном сайте LG.Проведены внутренние испытания в соответствии со стандартом испытаний KS (KS B ISO 15042:2006) с использованием модели Multi V i мощностью 24 л.с. (лошадиных сил). Результаты могут отличаться в зависимости от тестируемой модели, местной температуры и фактической окружающей среды.