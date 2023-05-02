КАМПАНИЯ LG SERVICE ПОЛУЧИЛА ЗОЛОТУЮ НАГРАДУ E+ AWARDS CENTRAL ASIA 2023 ЗА МАРКЕТИНГОВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Впервые в Центральной Азии проводится Междунарожная Премия E+ Awards за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения



В Алматы, 27 апреля 2023 года, прошла торжественная церемония награждения лауреатов престижной маркетинговой премии E+ Awards Центральная Азия 2023. LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) и SEED Agency с кампанией «LG Service» получили золото в номинации «Кампании с одним каналом коммуникации».





Слева направо: Артур Карабаджак (SEED), Наиль Муратов (SEED), Наталья Новикова (LGEAK), Дмитрий Волков (SEED)





Премия E+ Awards объединяет и вдохновляет профессионалов из сферы маркетинга, помогая им строить эффективные рекламные кампании мирового уровня. В этом году премия впервые прошла в Казахстане и в финал вышли 20 проектов. Судейское жюри состояло из 52 экспертов, которые оценивали кейсы не только своей страны, а и стран ближайшего зарубежья.





Кейс LG Service, который включает в себя серию видео-роликов, подготовленных для службы сервисной поддержки LG, был удостоен Золотой награды, а также особо отмечен жюри за оригинальность, эффективность и вовлеченность аудитории. SEED Agency - креативное агенство, которое было ответственно за разработку идеи и производство роликов.







“Мы рады, что видео-ролики LG Service не только понравились потребителям, а и получили такую высокую оценку от экспертов в области маркетинговой эффективности”. - прокомментировала Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LGEAK.





“Сотрудничество между креативным агентством SEED и LG в первую очередь это про доверие. Мы со своей стороны предложили не только интересную креативную идею, а еще подумали про ее эффективность в заданном канале коммуникации, что и привело к высоким результатам. Кейс LG Service, успешно поездил по рекламным фестивалям и записал на свой счет золото, серебро и бронзу. В этом году, мы решили пойти дальше и впервые подались на фестиваль эффективности E+ Awards Central Asia где и получили заветное золото. Спасибо команде LG за то, что вместе можем реализовывать интересные проекты, которые вызывают положительные эмоции” – поделился директор креативного агентства SEED Дмитрий Волков.





Получение такой награды, подтверждает высокий уровень маркетинговых компаний создаваемых LG и ее стремление к постоянному улучшению сервиса и продуктов, для создания более комфортной жизни своих пользователей.