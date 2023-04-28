LG ОБЪЯВИЛА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

СЕУЛ, 28 апреля2023 года— Компания LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила о доходах за первый квартал 2023 года в размере 20,4 триллиона корейских вон (16 миллиарда долларов США), что является вторым по величине доходом за первый квартал, а операционная прибыль составила 1,5 триллиона корейских вон (1,2 миллиарда долларов США), что является третьим по величине доходом за первый квартал в истории компании. Рекордные продажи отражают действия компании по коренному улучшению структуры бизнеса и операционной эффективности, в то время как на прибыльность повлияли сложные глобальные экономические условия.









В первую очередь, структура бизнеса компании улучшилась за счет постоянно расширяющегося сегмента B2B и направление бизнеса, не связанное с оборудованием, а с контентом и услугами, которые достигли значительно роста.

Доходы подразделения LGHomeAppliance& AirSolutionCompany за первый квартал составили 8,02 триллиона корейских вон (6 миллиардов долларов США), а операционная прибыль - 1,02 триллиона корейских вон (800 миллионов долларов США). Это подразделение зафиксировало самый высокий доход за первый квартал, а операционная прибыль впервые превысила 1 триллион корейских вон (785 миллионов долларов США). Непрерывный рост был обусловлен в основном быстрым расширением сегмента B2B, подпитываемым продажами энергоэффективных продуктов с поддержкой тепловых насосов, а также систем накопления энергии. Ведущие в отрасли решения LG в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (heating, ventilation and air conditioning, HVAC) для дома и бизнеса отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью, что отражает современные тенденции европейского рынка, основанные на ужесточении экологических норм. Компания сосредоточится на поддержании конкурентоспособности своей бытовой техники премиум-класса, а также на укреплении линейки бытовой техники массового уровня в ответ на поляризацию рыночного спроса, наряду с управлением структурой затрат для повышения прибыльности. Бизнес по производству бытовой техники ожидает продолжения роста за счет концентрации на расширяющемся сегменте B2B и ускорения сегмента услуг, включая бизнес по аренде и уходу, который достиг среднегодовых темпов роста в 30% в Южной Корее за последние 5 лет.

Компания LGHomeEntertainmentCompany зафиксировала продажи за первый квартал в размере 3,36 триллиона корейских вон (2 миллиарда долларов США), а операционная прибыль составила 200,3 миллиарда корейских вон (157 миллионов долларов США). Прибыльность повысилась благодаря эффективному управлению операционными расходами за счет улучшения прогнозирования спроса. Несмотря на снижение мирового спроса на телевизоры, вызванное в первую очередь сложными экономическими условиями в Европе, компания наблюдала рост продаж за счет роста бизнеса контента и услуг на базе платформы LG webOS Smart TV, одновременно укрепляя операционную конкурентоспособность. Ожидается, что запуск продуктов премиум-класса в 2023 году, во главе с инновационными продуктами, такими как модели телевизоров LG OLED evo, сохранит конкурентное преимущество компании. В то же время, глобальный запуск "Lifestyle Screens" с дифференцированным дизайном и функциями, как ожидается, будет способствовать росту продаж и стимулировать рынок телевизоров премиум-класса. Телевизор LG OLED Objet Collection Posé будет запущен в продажу в более чем 40 странах в этом году.

Компания LGVehiclecomponentSolutionsCompany достигла в первом квартале продаж в размере 2,39 триллиона корейских вон (1,8 миллиардов долларов США), а операционная прибыль составила 54 миллиарда корейских вон (42 миллиона долларов США). Это подразделение зафиксировало самый высокий доход в первом квартале за всю свою историю. Продолжая динамику прибыльности с четвертого квартала прошлого года, постоянные усилия по укреплению глобальной цепи поставок привели к дальнейшему росту прибыльности в первом квартале, поскольку стоимость накопленных заказов на автозапчасти достигла 80 триллионов корейских вон (62 миллиарда долларов США). Несмотря на облако неопределенности, влияющее на общую ситуацию в мировой автомобильной промышленности, прогнозируется рост спроса на электромобили. Компания сохранит свои конкурентные преимущества, основываясь на стабильном портфолио, состоящем из автомобильных информационно-развлекательных систем, e-Powertrain, фар и отличительных решений.

Доходы компании LGBusinessSolutionsCompany за первый квартал составили 1,48 триллиона корейских вон (1,1 миллиарда долларов США), а операционная прибыль - 65,7 миллиарда корейских вон (51 миллион долларов США). Стабильный рост обусловлен активным реагированием на спрос учебного сезона с помощью конкурентоспособных продуктов, включая новые ноутбуки Ultraslim LG gram, в то время как конкурентоспособность продукции и операционная эффективность также улучшились. Компания планирует сосредоточиться на расширении бизнеса информационных дисплеев путем разработки индивидуальных решений и выявления потенциального потребительского спроса. Компания также планирует ускорить развитие новых сегментов бизнеса, особенно в Южной Корее, поскольку роботы (LG Future Park в Гуми) и зарядные устройства для электромобилей (LG Digital Park в Пхёнтхэк) полностью интегрируются в производственные системы LG.

Разъяснения по обменным курсам за 1 квартал 2023 года

Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2023 года. Суммы в корейских вонах (KRW) пересчитываются в доллары США (USD) по среднему курсу трехмесячного периода соответствующего квартала – 1 274,26 вон за доллар США.