[На рабочем месте]: разобраться в стиле жизни молодого поколения помогут инновации LG

Уникальные вкусы и тонкое восприятие дизайна молодых потребителей находятся в авангарде создания и внедрения новых тенденций для стиля жизни. Для того, чтобы понять их чувства и удовлетворить потребности такого весьма влиятельного сегмента потребителей, производители бытовой техники пересматривают свой подход к проектированию и разработке устройств.









Всегда быстро адаптируясь и внедряя инновации, LG предлагает широкий спектр домашней электроники, разработанной с учетом интересов современного молодого поколения. Заслуживающим внимания примером является PuriCare Aero Furniture - очиститель воздуха, который одновременно является приставным столиком и атмосферной лампой, поэтому легко может вписаться в самый изысканный домашний декор. Дебютировав на выставке IFA 2022 - это устройство является отличным примером того, как глубоко в LG понимают то, что ценят молодые потребители и используют данные для создания разнообразных, новых решений.

Aero Furniture – устройство рожденное благодаря умам в лаборатории разработки бытовой техники и решений для воздуха (H&A) и лаборатории науки о воздухе. Смелое переосмысление традиционного дизайна воздухоочистителей - как с точки зрения функционала, так и эстетики – такое уникальное устройство демонстрирует способность LG реагировать на быстро меняющиеся потребности молодых потребителей в том, что касается стиля жизни.

При создании Aero Furniture размер был важным фактором, поскольку многие молодые люди предпочитают изделия, которые не занимают много места. Команда разработчиков также стремилась отойти от блочного, громоздкого вида большинства воздухоочистителей, предпочитая более утонченный дизайн, который мог бы легко гармонировать с различными стилями интерьера. Так родилась концепция приставного столика - уникальной, компактной конструкции, которая обладает дополнительной функциональностью и привносит оригинальную визуальную привлекательность для улучшения атмосферы в доме.





Лаборатория разработки H&A проявила особый интерес к тому, как молодые потребители предпочитают стилизовать и адаптировать свою домашнюю электронику для большего проявления своей индивидуальности. Чтобы поддержать эту страсть к творческому самовыражению и индивидуализации, LG предоставили на выбор три различных цвета (Crème Rose, Crème Yellow и Crème Grey) и две различные формы столешницы мебели Aero - круглую и треугольную.*

Очиститель воздуха нового поколения от LG также предлагает встроенное беспроводное зарядное устройство и функцию освещения с восемью различными оттенками для отражения настроения пользователя и создания атмосферы в комнате. Для дополнительной персонализации пользователи могут изменить внешний вид столешницы и основания Aero Furniture, используя различные цветовые комбинации, чтобы обновить обстановку и само устройство.







Справа налево: Юн Джу-хеп, эксперт LGAirScienceLab, Пайк Сын-хо, руководитель комнады дизайнеров AirSolution в H&ADesignLab, О Хен-сук, эксперт H&ADesignLab

“Заменив верхнюю часть, пользователи могут изменить интерьер в жилом пространстве, а заменив и верхнюю часть, и основание, они практически получат совершенно новое устройство”, - сообщил Юн Джу-хеп (Yoon Ju-hyup), эксперт LG Air Science Lab. “Такие цветовые сочетания позволяют экспериментировать с различными стилями, что, как выяснилось, очень важно для многих молодых потребителей”, - сообщила О Хен-сук, эксперт H&A Design Lab. “Например, Crème Grey - отличный выбор для спокойной, приглушенной обстановки, в то время как Crème Rose и Crème Yellow хорошо сочетаются с максималистским интерьером”.

Команды разработчиков понимали, что для того, чтобы удовлетворить предпочтения и требования современных взыскательных молодых потребителей, им необходимо искусно сочетать лучшее в дизайне и технологиях.

“Повышение уровня персонализации устройства было довольно сложной задачей, поскольку нам пришлось найти тот самый баланс между функциональностью и дизайном, сохранив при этом высочайший стандарт качества и производительности продукта”, - сообщил господин Юн. “Мы очень довольны конечным результатом, а также исключительной командной работой и сотрудничеством, которые позволили нам добиться этого”.









Команды приложили все усилия для того, чтобы соответствовать строгим стандартам дизайна, которые LG продолжает соблюдать в рамках обязательств перед людьми и планетой. Мебель Aero Furniture изготовлена из переработанных вторичных материалов (PCR), которые придают изделию гладкость и изысканность, напоминающую мраморную отделку “терраццо”.

По мере развития тенденций и предпочтений молодых потребителей в том, что касается стиля жизни, мебель Aero может развиваться вместе с ними благодаря ThinQ™ UP. Бытовая техника LG с обновляемыми функциями может адаптироваться в зависимости от характера её использования и предлагать интеллектуальные функции, которые можно загрузить из приложения LG ThinQ.

Стильное, универсальное и индивидуальное устройство, отвечающее чувствам молодого поколения, Aero Furniture является лишь одним из примеров того, как LG предлагает инновационные решения, разработанные с учетом потребностей и вкусов конкретных потребительских сегментов.