CEO LG ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ЛИДЕРСТВЕ НА «CEO F.U.N. TALK»

Господин Уильям Чо, CEO LG - большой сторонник открытого общения. С момента вступления в должность в прошлом году он активно взаимодействует с сотрудниками компании, чтобы способствовать сплочению, росту и благоприятной корпоративной культуре.Начатая в прошлом году серия встреч «CEO F.U.N. Talk» проводится уже в шестой раз и позволяет господину Чо напрямую и открыто обсуждать важные вопросы и темы с сотрудниками LG. «CEO F.U.N. Talk» получила более 90% положительных отзывов среди сотрудников внутри компании.13 апреля господин Чо провел первое в 2023 году мероприятие «CEO F.U.N. Talk» на тему лидерства. CEO побеседовал с более чем 80 процентами руководителей команд со всей компании LG, а также с сотрудниками, интересующимися вопросами лидерства. Более 4 000 слушателей наблюдали за мероприятием лично или онлайн.Беседа началась с того, что CEO поделился своей твердой уверенностью в том, что лидеры команд имеют решающее значение для дальнейшего повышения конкурентоспособности компании и инновационной организационной культуры, особенно в нестабильные времена.«Когда я впервые пришел на собеседование и увидел штаб-квартиру компании в LG Twin Towers, первом интеллектуальном здании в Корее, строительство которого в то время было только что завершено, я сразу же влюбился», - сказал господин Чо. «Мысль о том, что я хочу работать здесь, не покидает меня и по сей день. Это был первый день моего пути в LG.»Размышляя о своем 36-летнем опыте работы в компании LG, господин Чо поделился своими мыслями о лидерстве.«Лидер — это тот, кто четко определяет направление, готовится к будущему, оказывает позитивное влияние, принимает смелые решения и создает результаты», - сказал CEO господин Чо, далее объясняя лидерство с точки зрения стратегического мышления, способности выполнять планы, отличных коммуникативных навыков и поддержания здоровой организационной культуры.В частности, CEO компании подчеркнул, что для выполнения планов руководители должны наладить внутри компании систематический процесс, включающий в себя активные обсуждения, постановку острых вопросов, настойчивое выполнение задач и уточнение ролей и обязанностей.Кроме того, господин Чо подчеркнул, что отличные навыки общения имеют решающее значение для здоровой корпоративной культуры. Он добавил, что общение необходимо для того, чтобы организация могла выявлять и решать проблемы, и оно должно быть одновременно прозрачным и искренним. Он продолжил, сказав, что проблемы не должны восприниматься как неприятность, а, скорее, как задачи, которые можно преодолеть совместными усилиями.«Чтобы стать великим лидером, способным принимать правильные решения, необходимо быть любознательным, иметь желание учиться и быть уравновешенным», - говорит господин Чо. По его мнению, лидеры могут достичь понимания, необходимого для инноваций в обслуживании клиентов, только обладая любознательным умом и стремлением к обучению. Эти качества должны подкрепляться сбалансированным мышлением, когда множество точек зрения - как внутренних, так и внешних - взвешиваются и оцениваются для поиска наилучшего возможного решения.CEO также подчеркнул важность и открытость для отзывов и мнений. «С твердой верой в то, что ответ всегда лежит на стороне наших клиентов, мы все должны быть смелыми оптимистами, которые всегда храбро принимают вызовы и непрерывно внедряют инновации в нашу работу. Мы всегда должны помнить, что наше будущее будет определяться тем, как мы думаем и работаем сейчас».После разговора о лидерстве и характеристиках хорошего лидера CEO ответил на вопросы и опасения руководителей команд относительно взаимоотношений между руководителями и членами их команд.Во-первых, отвечая на вопрос о том, как из лидера команды стать руководителем, господин Чо сказал: «Фраза, которую я всегда говорю, — «веди своего босса», что означает, что вам нужно убеждать своих начальников и добиваться результатов, доказывая свои способности исполнением. Только так члены команды будут уважать своих лидеров, и также руководство будет признавать этих лидеров». Продолжая, CEO заявил, что если у лидера команды есть три начальника, получивших повышение благодаря его работе, и пять членов команды, готовых участвовать в любом из его проектов, то повышение этого человека до руководящей должности - вопрос времени. «Это значит, что вы доказали свою ценность как лидера».На вопрос о своем методе преодоления выгорания на работе CEO господин Чо ответил: «Исходя из моего личного опыта, крайне важно управлять стрессом и снимать его до того, как он накопится и приведет к выгоранию».В заключение «CEO F.U.N. Talk» господин Чо сказал: «Возможность внимательно выслушать ваш опыт и мнения как руководителей команд очень значима для меня, и для меня было большой честью иметь возможность поделиться своими мыслями со всеми вами».В этом году CEO господин Чо уже провел в полёте более 150 часов, посетив девять стран Северной Америки, Европы, Азии, Центральной и Южной Америки. Каждый раз, посещая местные офисы, он уделяет первостепенное внимание открытому общению с сотрудниками, чтобы выслушать их мнение, а также поделиться своим видением и философией с сотрудниками в каждой стране.