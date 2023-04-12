LG УЛЫБАЕТСЯ МИРУ С НОВЫМ ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ

СЕУЛ, 12 апреля 2023 года - LG Electronics (LG) представила новое направление бренда и визуальную идентичность, которая прольет свет на ценность Life’s Good с более динамичным и современным обликом во всех физических и цифровых точках контакта с потребителем.



В новом Руководстве по коммуникациям бренда, которое компания LG предоставила сотрудникам по всему миру, LG обозначила новое направление развития бренда, в котором бренд должен полюбиться покупателям из разных стран и поколений, включая поколение Z, и в конечном итоге зарекомендовать себя как культовый бренд. Руководство по коммуникации бренда подтверждает основные ценности LG: «Бескомпромиссное качество обслуживания клиентов», «Инновации, ориентированные на человека» и «Теплота, которая дарит улыбку».







Слоган бренда – Life’s Good - отражает идею о том, как компания помогает своим клиентам наслаждаться качественной жизнью и радоваться драгоценным моментам с помощью продуктов, услуг и средств коммуникации LG. А в качестве миссии бренда компания стремится к Инновациям для лучшей жизни (Innovation for a Better Life), внося свой вклад в формирование лучшей жизни и будущего для планеты.



Новое направление развития бренда включает в себя обновление визуальной идентичности LG, переосмысление существующего чувства теплоты и единства бренда. Компания стремится повысить взаимодействие с большим количеством потребителей благодаря новой визуальной идентичности, которая добавляет жизненную силу и интерактивные элементы, а также придает новый импульс существующему образу бренда.



В цифровом пространстве символ компании оживет, привлекая покупателей новым уровнем выразительности. Символ бренда, состоящий из букв «L» и «G», может выполнять восемь уникальных движений, включая кивок, вращение и подмигивание. Благодаря новым возможностям символ бренда может приветствовать клиентов дружелюбной улыбкой или забавно двигаться под фоновую музыку на цифровых платформах.







В дополнение к фирменному красному цвету LG Red компания будет использовать более энергичный красный цвет LG Active Red во всех точках контакта с клиентами. Также были представлены различные градиентные элементы LG Active Red, белого и черного цветов, предлагающие разнообразие, поскольку они могут быть применены в соответствии с уникальной характеристикой каждого продукта или услуги.



Компания также разработала новый шрифт для слогана бренда Life’s Good, который будет более широко использоваться в качестве актива бренда на упаковке продукции. В шрифт умело интегрированы формы, вдохновленные различными продуктами LG.







Новая стратегия бренда LG не только укрепляет уникальную идентичность компании, но и демонстрирует ее готовность и способность развиваться вместе с поколениями, а также ее непревзойденное стремление к инновациям в обслуживании клиентов по всему миру. Компания планирует использовать свой единственный в своем роде актив бренда во всех точках контакта с клиентами по всему миру в течение года.



CEO LG Electronics Уильям Чо (William Cho) сказал: «Наличие сильной, последовательной стратегии бренда позволяет нам лучше донести наше ценностное предложение и уникальную индивидуальность, в которой гармонично сочетаются инновации и теплота. Внедряя новую стратегию бренда, LG стремится стать культовым брендом, который находит отклик у потребителей разных поколений и мест проживания».