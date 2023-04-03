LG СТАЛА ПЕРВЫМ В МИРЕ ПОСТАВЩИКОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ГЛОБАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

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— LG Electronics является первым производителем, устройства которого соответствуют международным стандартам тестирования по функциональной безопасности и кибербезопасности для транспортных средств. LG ежегодно обновляет необходимые сертификаты для аппаратных и программных решений, связанных с компонентами для электромобилей с помощью ведущей мировой организации по тестированию TÜV RheinlandУважаемый представитель быстрорастущей индустрии компонентов для электромобилей, LG неизменно соблюдает международные нормы и участвует в ключевых программах по сертификации. Для того, чтобы лидировать в области безопасности транспортных средств, LG стремится обеспечить новые технические возможности как на уровне обслуживания клиентов, так и на организационном уровне.Совсем недавно инженер-исследователь LG господин Ким Мин-кю (Kim Min-kyu) получил квалификацию эксперта по функциональной безопасности для автомобилей, став вторым человеком добившимся такого уровня с момента создания программы в 2011 году. Также LG получила сертификат функциональной безопасности для своей фронтальной камеры ADAS в категории ‘4M’ (Material, Method, Machine, Man - Материал, Метод, Машина, Человек) в 2022 году. Компоненты транспортных средств компании также соответствуют Системе управления кибербезопасностью (Cyber Security Management System, CSMS) — постановлению № 155 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (UN R155).«В связи с растущей важностью соблюдения правил по безопасности и защиты транспортных средств в мировой автомобильной промышленности, получение сертификации для наших автомобильных компонентов и технологий является ключом к поддержанию конкурентоспособности», — сообщил Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент компании LG Vehicle component Solutions (VS). «LG продолжит производство в соответствии с новейшими стандартами и будет расширять свои возможности в области безопасности для того, чтобы предоставлять клиентам еще более надежные решения».«Мы поздравляем LG с получением квалификации для первого эксперта по функциональной безопасности в Азии, что является достижением, отражающим выдающиеся и всесторонние достижения компании в стремлении получать лучшие отраслевые сертификаты и награды», — сообщил Фрэнк Юэттнер (Frank Juettner), CEO и директор TÜV Rheinland Korea. «Последняя сертификация, в том числе получение ISO/SAE 21434, демонстрирует стремление LG предоставлять своим клиентам и партнерам высокий уровень безопасности продуктов и систем».Компания LG обладает блестящим послужным списком, поддерживая высокий уровень качества и надежности всех производимых инноваций. Уже в 2018 году LG получила техническую сертификацию по управлению функциональной безопасностью (Functional Safety Management, FSM) при разработке информационно-развлекательных систем, а в 2021 году фронтальная камера Advanced Driver Assistance System (ADAS) прошла оценку функциональной безопасности (продуктов и процессов) на основе международного стандарта ISO 26262 - стандарта функциональной безопасности по разработке электрических и электронных систем для транспортных средствLG также планирует возглавить процесс по созданию инноваций и трендов в автономном вождении в будущем, где основное внимание будет сосредоточено на быстрорастущей области «Безопасность предполагаемой функциональности» (Safety of The Intended Functionality, SOTIF). SOTIF приобретает все большее значение, поскольку вся автомобильная промышленность стремится внедрять и расширять использование различных новейших технологий в своих автомобилях, включая искусственный интеллект (ИИ), карты высокой четкости, интерфейсы данных датчиков и приложений для кибербезопасности.https://www.automotiveinteriorsworld.com/news/safety/lg-becomes-first-automotive-component-supplier-to-meet-global-standard-for-functional-safety-and-cybersecurity.htmlhttps://www.tuv.com/kazakhstan/en/http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=66774