ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ LG С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ ДОСТИГ РУБЕЖА ПРОИЗВОДСТВА 100 МИЛЛИОНОВ ЕДИНИЦ

СЕУЛ, 13 марта 2023 года - LG Electronics объявляет о том, что производство двигателей Inverter Direct Drive™ (DD™) превысило 100 миллионов единиц. Дифференцированная технология, разработанная LG, является основным фактором эффективной и надежной работы, а также растущей мировой популярности решений LG по уходу за одеждой.



С 1998 года до конца 2022 компания производила, в среднем, более 12 000 двигателей Inverter DD в день, который подключается непосредственно к барабану стиральной машины - эта инновация помогает повысить уровень прочности устройств LG, а также значительно снижает уровень шума и энергопотребления во время работы.







LG совершенствовала Inverter DD в течение четырех поколений, постоянно развивая технологию и ее эксплуатационные характеристики для того, чтобы обеспечить наиболее высокую ценность для клиентов. LG имеет более 240 патентов на технологии инверторных двигателей DD в Корее и за рубежом. В 2019 году компания применила искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) для создания Inverter DD, чтобы еще больше повысить его эффективность и производительность. Используемый в стиральных и сушильных машинах LG премиум-класса, двигатель AI DD применяет технологию глубокого обучения для определения веса каждой загрузки и типов стираемых тканей. Затем он выбирает оптимальную комбинацию движений барабана из запатентованной технологии 6 Motion, которая обеспечивает шесть дискретных движений барабана, для ухода и очистки белья пользователей.







В прошлом году LG впервые применила усовершенствованный Inverter DD для сушильных машин, которые, как и стиральные машины, также используют технологию «6 движений заботы» — «Базовое вращение» (Tumble), «Реверсивное вращение» (Scrubbing), «Насыщение» (Filtration), «Кручение» (Rolling), Разглаживание» (Stepping), «Покачивание» (Swing) — для того, чтобы повысить эффективность сушки и свести к минимуму повреждение тканей. Технология инверторного двигателя LG, в частности AI DD, стала первой разработкой для бытовой техники, получившей сертификат Deep Learning AI Verification от международной исследовательской компании по безопасности Underwriters Laboratories (UL).



«Количество произведенных двигателей Inverter DD указывает на явные преимущества технологии, которую LG разработала для решений по ухода рдеждой премиум класса, — сообщил Ким Ян-сун (Kim Yang-sun), глава бизнес-подразделения Component Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы продолжим создавать высокоэффективные ключевые компоненты, которые повышают производительность и надежность нашей продукции, а также сокращают выбросы углерода во время работы».