LG УДОСТОЕНА НАГРАД AHRI PERFORMANCE AWARD ШЕСТОЙ ГОД ПОДРЯД

СЕУЛ, 9 марта 2023 года— LG Electronics (LG) шестой год подряд удостоена награды за эффективность (Performance Award), которую присуждает Институт кондиционирования, отопления и охлаждения (Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute, AHRI). Этот отличительный знак указывает на неизменно высокое качество решений LG в области ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), поскольку каждая модель, выбранная AHRI для тестирования, должна успешно проходить тест на производительность в течение трех лет подряд.







AHRI является всемирно уважаемой торговой ассоциацией, основанной в 1953 году и сегодня включающей в себя более чем 350 компаний-участниц, а также представляет мировых производителей оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охлаждения и нагрева воды.



Чтобы обеспечить высокий стандарт тестирования оборудования, большинство оценок для присуждения награды за эффективность AHRI проводится Intertek, одной из самых надежных в мире независимых организаций по стандартизации, сертификации и тестированию. Intertek руководит комплексной оценкой выбранных устройств для того, чтобы определить соответствуют ли фактические характеристики спецификациям, указанным производителем.



Все 67 решений LG HVAC, презентуемые в семи категориях для тестирования, в том числе показанные впервые вентиляторы с рекуперацией энергии (Energy Recovery Ventilators, ERV), полностью соответствуют строгим стандартам AHRI третий год подряд (с 2020 по 2022 год). Вдобавок к LG ERV, оцениваемые модели относятся к следующим категориям ОВиК: переменный поток хладагента (Variable Refrigerant Flow, VRF), унитарный малый тепловой насос (Unitary Small Heat Pump, USHP), систему охлаждения и нагрева воды с тепловым насосом, использующую цикл сжатия пара (Water-Cooled Chillers, WCCL), установку с воздушным охлаждением воды (Air-Cooled Chillers, ACCL), комнатные кондиционеры с вентиляторными доводчиками (Room Fan Coil, RFC) и блочные тепловые насосы (Packaged Terminal Heat Pumps, PTHP).



Среди моделей, отмеченных наградами AHRI Performance Award, оказался флагманский наружный блок LG Multi V большой мощности, который использует запатентованный инверторный компрессор Ultimate Inverter Compressor, обеспечивающий повышенную производительность и энергоэффективность. Получивший особое признание среди клиентов во всем мире, особенно в странах Северного полушария, где зимы могут быть особенно холодными, флагманская VRF-система LG способна обеспечить надежную работу при температурах до - 30 градусов по Цельсию (минус 22° по Фаренгейту).







Также проверку прошел охладитель воздуха Inverter Scroll Chiller, в котором используется новейшая инверторная технология LG для достижения более высокого уровня эффективности. В дополнение к впечатляющей производительности, устройство обладает компактной конструкцией, которая занимает меньше места, чем другие модели этого класса, предоставляя клиентам больше удобства во время процесса установки.



Впервые отмечено наградой решение LG ERV, которое заменяет неподвижный и застойный воздух в помещении на чистый и отфильтрованный воздух снаружи, а также оснащен специальным теплообменником, который значительно снижает потерю горячего воздуха, а также помогает снизить расходы на отопление и охлаждение. Кроме того, при подключении к системному кондиционеру он управляет потреблением энергии и качеством воздуха в помещении, обеспечивая оптимальный комфорт и эффективную работу.



«LG отмечена наградами AHRI шесть лет подряд — это важное достижение, которое отражает качество, производительность и надежность решений LG HVAC», — сообщил Джеймс Ли (James Lee), глава бизнес-подразделения Air Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Мы будем продолжать укреплять наши позиции на мировом рынке ОВиК, предлагая высокоэффективные и энергоэффективные решения для коммерческого и бытового использования».