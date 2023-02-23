LG СООТВЕТСТВУЕТ ГЛОБАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

— Компания LG Electronics (LG) объявила о том, что её компоненты для транспортных средств прошли проверку на соответствие стандарту ISO/SAE 21434, который является основополагающим для правила № 155 (UN R155) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (United Nations Economic Commission for Europe’s, UNECE). Эта стандартная мера автомобильной кибербезопасности требует, чтобы производители автомобилей и автомобильных запчастей использовали сертифицированные системы управления кибербезопасностью для защиты от хакеров и других угроз кибербезопасности. Система управления автомобильной кибербезопасностью LG, отвечающая высоким стандартам цифровой безопасности, получила сертификат ISO/SAE 21434 от ведущей международной испытательной организации TÜV Rheinland.Правила кибербезопасности транспортных средств UNECE, в том числе UN R155, были приняты для того, чтобы сделать текущие и будущие модели автомобилей более защищенными от постоянно растущего риска кибератак. В настоящее время транспортные средства собирают, получают доступ и хранят большой объем данных, поэтому кибербезопасность стала основным направлением деятельности автомобильного сектора. В странах ЕС производители автомобилей должны внедрить системы управления кибербезопасностью (Cybersecurity Management Systems, CSMS) и получить одобрение типа транспортного средства (Vehicle Type Approval, VTA), чтобы предлагать свою продукцию. В регионах за пределами ЕС, таких как Северная Америка и Азия, вступили в силу аналогичные типы правил и положений.В этих условиях проверка системы управления кибербезопасностью CSMS играет важную роль в конкурентоспособности автомобильных запчастей. Ключевые продукты LG, в том числе автомобильные информационно-развлекательные (in-vehicle infotainment, IVI) системы и телематика, соответствуют строгим требованиям кибербезопасности, изложенным в ISO/SAE 21434 в соответствии с UN R155. Это означает, что компания может поставлять своим партнерам по автомобильной промышленности безопасные и надежные мобильные решения, которые соответствуют новым стандартам или превосходят их. Основываясь на своем значительном опыте в разработке и эксплуатации процессов кибербезопасности, LG может быстро реагировать на новые стандарты, что дает компании явное преимущество.LG использует свою сертифицированную CSMS для повышения уверенности в уязвимых компонентах автомобилей и решениях для автопроизводителей. В будущем компания также будет тесно сотрудничать со своими клиентами для тестирования кибербезопасности автомобилей, использующих решения LG, помогая обеспечить их защиту от угроз кибербезопасности на протяжении всего срока их эксплуатации.В сентябре 2021 года LG расширила свои возможности в этой очень важной области будущей мобильности, приобретя израильскую компанию кибербезопасности Cybellum. Приверженность LG и инвестиции в кибербезопасность позволили компании добиться значительных результатов, включая недавнюю верификацию со стороны UNECE.«Мы искренне поздравляем LG с получением сертификата системы управления кибербезопасностью в соответствии с ISO/SAE 21434, — сказал Франк Юэттнер (Frank Juettner), CEO и директор TÜV Rheinland Korea. «За последнее десятилетие автомобильная промышленность трансформировалась, чтобы удовлетворить спрос на передовые автомобили. Усиление защиты от автомобильных угроз кибербезопасности в конечном итоге приносит пользу как пользователям, так и поставщикам, и эту сертификацию можно рассматривать как упреждающий ответ LG, направленный на подготовку к обеспечению безопасности на автомобильном рынке будущего».«В эпоху программно-определяемых транспортных средств возможность обеспечения надежной кибербезопасности будет играть всё более важную роль в автомобильной промышленности», — сказал Ын Сок Хён (Eun Seok-hyun), президент компании LG Vehicle component Solutions (VS). «Получение сертификата соответствия ISO/SAE 21434 демонстрирует, что мы можем адаптироваться и быстро реагировать на новые правила, разработанные для защиты транспортных средств и их пассажиров от кибератак».