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LG LED ЭКРАН 'LG MIRACLASS' ОБЕСПЕЧИТ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПРОСМОТР В КИНОТЕАТРАХ
О бренде 02/16/2023
LG Electronics (LG) объявила о запуске нового бренда светодиодных экранов для кинотеатров, LG Miraclass. Современная линейка светодиодных экранов LG отлично подходит для операторов кинотеатров, стремящихся предоставить кинозрителям новые услуги премиум-класса и захватывающие впечатления от просмотра, обеспечивая реалистичное изображение благодаря естественным цветам и глубокому черному.
Название «Miraclass» — сочетание слов «Miracle» (чудо, волшебство) и «Class» (класс) — означает невероятное качество изображения, которое может усилить ощущение погружения при просмотре фильмов. Благодаря передовой светодиодной технологии дисплеи LG Miraclass позволяют сделать посещение кинотеатра более впечатляющим и предлагают новые преимущества владельцам и операторам залов.
LG Miraclass в настоящее время состоит из четырех продуктовых линеек, предлагающих различные размеры (от 14 до 101 квадратных метров) и разрешение экрана (4K/2K) на выбор. Модели LDAA025-1 и LDAA012 шириной пять метров являются хорошим вариантом для небольших кинотеатров, которые в последние годы становятся все более популярными среди зрителей. Все дисплеи Miraclass совместимы с интегрированным медиа-сервером Dolby IMS3000, а это означает, что владельцы кинотеатров могут предоставлять высококачественное изображение и звук для посетителей.
Благодаря использованию самоизлучающихся светодиодных пикселей каждая модель LG Miraclass обеспечивает 24-битную обработку цвета и выдающуюся контрастность, что придает изображению на экране глубину и яркость. Они также могут похвастаться стабильной яркостью без затемнения по углам и обеспечивают четкое изображение без искажений. Более того, LG Miraclass способен отображать 68,7 миллиардов цветовых вариаций, что позволяет зрителям смотреть фильмы так, как их задумали создатели.
LG Miraclass также обеспечивает простое управление для операторов кинотеатров благодаря интуитивно понятному программному обеспечению и способствует повышению эффективности использования пространства за счет устранения необходимости в кинопроекционных залах. Кроме того, яркость экрана LG Miraclass можно регулировать по пяти уровням, от 48 до 300 нит, что обеспечивает пригодность для различных сценариев использования: от воспроизведения 2D/3D-фильмов до отображения контента для презентаций компании или специальных церемоний.
«LG уверена, что LG Miraclass удовлетворит потребности операторов и оправдает ожидания зрителей, ищущих незабываемые впечатления от похода в кино, — сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев LG Electronics Business Solutions Company. «Чтобы удовлетворить растущий спрос и разнообразные требования кинокомпаний, в будущем будет представлено больше серий и моделей».
Чтобы узнать больше о LG Miraclass, посетите: www.lg.com/global/business/lg-miraclass.
Название «Miraclass» — сочетание слов «Miracle» (чудо, волшебство) и «Class» (класс) — означает невероятное качество изображения, которое может усилить ощущение погружения при просмотре фильмов. Благодаря передовой светодиодной технологии дисплеи LG Miraclass позволяют сделать посещение кинотеатра более впечатляющим и предлагают новые преимущества владельцам и операторам залов.
LG Miraclass в настоящее время состоит из четырех продуктовых линеек, предлагающих различные размеры (от 14 до 101 квадратных метров) и разрешение экрана (4K/2K) на выбор. Модели LDAA025-1 и LDAA012 шириной пять метров являются хорошим вариантом для небольших кинотеатров, которые в последние годы становятся все более популярными среди зрителей. Все дисплеи Miraclass совместимы с интегрированным медиа-сервером Dolby IMS3000, а это означает, что владельцы кинотеатров могут предоставлять высококачественное изображение и звук для посетителей.
Благодаря использованию самоизлучающихся светодиодных пикселей каждая модель LG Miraclass обеспечивает 24-битную обработку цвета и выдающуюся контрастность, что придает изображению на экране глубину и яркость. Они также могут похвастаться стабильной яркостью без затемнения по углам и обеспечивают четкое изображение без искажений. Более того, LG Miraclass способен отображать 68,7 миллиардов цветовых вариаций, что позволяет зрителям смотреть фильмы так, как их задумали создатели.
LG Miraclass также обеспечивает простое управление для операторов кинотеатров благодаря интуитивно понятному программному обеспечению и способствует повышению эффективности использования пространства за счет устранения необходимости в кинопроекционных залах. Кроме того, яркость экрана LG Miraclass можно регулировать по пяти уровням, от 48 до 300 нит, что обеспечивает пригодность для различных сценариев использования: от воспроизведения 2D/3D-фильмов до отображения контента для презентаций компании или специальных церемоний.
«LG уверена, что LG Miraclass удовлетворит потребности операторов и оправдает ожидания зрителей, ищущих незабываемые впечатления от похода в кино, — сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев LG Electronics Business Solutions Company. «Чтобы удовлетворить растущий спрос и разнообразные требования кинокомпаний, в будущем будет представлено больше серий и моделей».
Чтобы узнать больше о LG Miraclass, посетите: www.lg.com/global/business/lg-miraclass.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/led-ekran-lg-miraclass-dlya-kinoteatrov.html isCopied
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