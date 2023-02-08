LG УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С РАСШИРЕНИЕМ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ НА AHR 2023

— Компания LG Electronics (LG) демонстрирует свои новейшие решения для отопления (heating), вентиляции (ventilation) и кондиционирования воздуха (air conditioning) на выставке AHR Expo 2023, крупнейшем мероприятии в области HVAC, которое проходит в Атланте (США) 6-8 февраля. Высокоэффективные индивидуальные решения компании для коммерческого и жилого сегментов представлены на двух выставочных стендах: стенд решений для ОВиК (HVAC Solutions) и стенд компонентных решений (Component Solutions).На стенде HVAC Solutions компания LG представляет ряд новых решений, включая системы с регулируемым расходом хладагента (VRF, Variable Refrigerant Flow), более энергоэффективные тепловые насосы, решения для улучшения качества воздуха в помещениях, а также продукты для гибкой автоматизации зданий.Одной из особенностей стенда HVAC является LG MULTI V™ i, новейшее VRF решение для охлаждения и обогрева, оснащенное собственной разработкой компании в области искусственного интеллекта. Новейшая система MULTI V также отличается передовой вычислительной архитектурой, интеллектуальной системой управления с учетом погодных условий в реальном времени и возможностью удаленного обновления программного обеспечения.Система VRF нового поколения MULTI V i имеет единую систему охлаждения, которая позволяет подключать несколько внутренних блоков к одному наружному. Кроме того, она предоставляет опции, которые помогают максимизировать энергоэффективность и минимизировать эксплуатационные расходы, и подходит для широкого спектра коммерческих применений. Предлагая инженерам и владельцам зданий исключительную гибкость с точки зрения производительности и дизайна, MULTI V i выпускается с диапазоном производительностей от 6 до 44 холодильных тонн и может использоваться в одно- или двухрамных модульных конфигурациях.Инверторный спиральный чиллер с тепловым насосом LG повышает стандарт решений в категории оборудования с воздушным охлаждением, предназначенного как для охлаждения, так и для обогрева. Благодаря впечатляющему значению при частичной нагрузке (IPLV, integrated part load value)¹, равному 19,46, чиллер LG может использоваться во многих отраслях для различных сценариев использования, обеспечивая надежное решение как для больших, так и для малых мощностей.Производительность и универсальность чиллера с инверторным спиральным тепловым насосом можно объяснить несколькими ключевыми компонентами, включая инверторную технологию LG, которая обеспечивает точное реагирование на нагрузку и лучший в отрасли показатель эффективности нагрева при низкой температуре окружающей среды. Более того, модульная конструкция позволяет инженерам устанавливать чиллер с использованием двух- или четырехтрубной конфигурации для обеспечения одновременного охлаждения и нагрева без ущерба для эффективности или производительности.Система LG Dedicated Outdoor Air System (DOAS), получившая награду AHR 2022 за инновации в категории вентиляции, является коммерческой системой, которая также обеспечивает эффективное осушение, охлаждение и обогрев. DOAS также оснащена двойной системой рекуперации тепла, которая сводит к минимуму потери энергии и способна самостоятельно контролировать показатели температуры и влажности воздуха внутри помещения. Между тем, решение LG Therma V™ с воздушно-водяным тепловым насосом (AWHP, Air to Water Heat Pump) обеспечивает эффективное и надежное отопление, охлаждение и подачу горячей воды и является отличной заменой бытовому газовому котлу.Используя платформу компании для умного дома - приложение LG ThinQ™ - клиенты могут удаленно управлять оборудованием для кондиционирования воздуха в доме и бытовой техникой. А с помощью LG ThinQ Smart Diagnosis - поддерживать работоспособность оборудования и напрямую обращаться к экспертам компании за консультацией при необходимости.На выставке AHR 2023 LG также продемонстрирует свои дифференцированные основные компоненты продукта на стенде Component Solutions. Все новые инверторные компрессоры компании используют хладагенты с низким ПГП, R454B и R32. Кроме того, на стенде Component Solutions представлены спиральные компрессоры LG большой мощности для рынка коммерческих систем кондиционирования воздуха.«Популярность тепловых насосов продолжит набирать обороты на мировом рынке HVAC в 2023 году, и наша передовая технология VRF позволит в полной мере воспользоваться этим преимуществом», - сказал Джеймс Ли (James Lee), руководитель подразделения Air Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Тенденция «электрификации» позволяет перейти от ископаемого топлива к более экологически чистым решениям в области отопления и охлаждения, как, например, в широкой линейке эффективных и высокопроизводительных инноваций LG, представленных на выставке AHR 2023. Мы продолжим внедрять передовые решения в области HVAC, призванные максимизировать ценность для клиентов и расширить наше присутствие на мировом рынке кондиционирования воздуха».Посетители стенда LG (№ 6509, Всемирный конгресс-центр Джорджии) на выставке AHR Expo 2023 смогут ознакомиться с полным ассортиментом решений LG для систем кондиционирования воздуха.¹ Промышленный стандарт измерения общей средней эффективности чиллеров.