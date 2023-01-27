LG ОБЪЯВИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2022 ГОД

СЕУЛ, 27 января 2023 года— Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о консолидированной выручке за 2022 год в размере 83,5 триллиона корейских вон (примерно 61,3 миллиардов долларов США), при операционной прибыли в размере 3,6 триллионов корейских вон (примерно 2,6 миллиардов долларов США).



В 2022 году LG достигла самой высокой годовой выручки за всю историю, превысив 80 триллионов корейских вон (примерно 58,7 миллиардов долларов США), увеличив показатели 2021 года на 12,9%, когда объем продаж впервые превысил 70 триллионов корейских вон (примерно 51,4 миллиардов долларов США). Рекордные продажи отражают непрерывный рост, основанный на сильных фундаментальных показателях, однако стоит отметить, что на годовую прибыль также повлияли сложные глобальные экономические условия.



Рост выручки компании в 2022 году был обусловлен высоким спросом на бытовую технику премиум-класса и автомобильные компоненты. Седьмой год подряд бизнес-подразделение бытовой техники демонстрирует значительный годовой рост. Улучшение показателей компании LG Vehicle components Solution в 2022 году отразило неуклонный прогресс в автомобильной промышленности, что позволило данному бизнес-подразделению впервые превысить 10 процентов от общего дохода LG.



Компания LG Home Appliance & Air Solution зафиксировала еще один рекордный год с выручкой в размере 29,9 триллионов корейских вон (примерно 22 миллиардов долларов США) в 2022 году, что на 10,3% больше, чем в предыдущем. Это результаты стратегии компании, ориентированной на премиальные продукты, которые включают такую уникальную бытовую технику, как система для ухода за одеждой LG Styler™, универсальное решение WashTow-er™ и холодильники LG InstaView с технологией Craft Ice™. Операционная прибыль за весь 2022 год была на 1,1 триллионов корейских вон (примерно 807 миллионов долларов США) ниже, чем в предыдущем году, из-за увеличения инвестиций в маркетинг и более высоких затрат на логистику. Бизнес-подразделение планирует последовательно реализовывать свою стратегию, ориентированную на продукты премиум-класса, путем повышения их конкурентоспособности, а также укреплять линейки моделей среднего ценнового сегмента, наряду с управлением структурой затрат для повышения прибыльности. Кроме того, компания ускорит расширение экосистем умного дома за счет увеличения линейки обновляемых устройств на зарубежных рынках.



LG Home Entertainment Company сообщила о выручке в 2022 году в размере 15,7 триллионов корейских вон (примерно 11,5 миллиардов долларов США) и операционной прибыли в размере 5,4 триллиона корейских вон (примерно 4 миллиарда долларов США). Хотя снижение глобального спроса на телевизоры повлияло на выручку и операционную прибыль по сравнению с 2021 годом, показатели бизнеса контента и услуг компании, основанного на платформе LG Smart TV, выросли в десять раз с 2018 года. Поскольку сохраняются сложные условия для бизнеса, компания сосредоточится на расширении платформы LG Smart TV для диверсификации общего бизнес-портфеля и сохранения будущих двигателей роста. Кроме того, компания будет поддерживать свое конкурентное преимущество за счет расширения сегмента премиальных телевизоров, таких как OLED TV и QNED TV, а также за счет эффективного управления маркетинговыми расходами.



Доходы компании LG Vehicle Component Solutions увеличились на 29,1% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, достигнув 8,6 триллионов корейских вон (примерно 6,3 миллиардов долларов США), а операционная прибыль за весь год составила 169,6 миллиардов корейских вон (примерно 124,5 миллионов долларов США). Рост прибыли бизнес-подразделения был обусловлен активным реагированием на растущий спрос со стороны автопроизводителей. К концу 2022 года общая стоимость накопленных заказов на автомобильные комплектующие составила около 80 триллинов корейских вон (примерно 58,7 миллиардов долларов США), что отражает позицию компании как ведущего поставщика для мировой автомобильной промышленности. Компания продолжит набирать обороты, укрепляя свою глобальную цепочку поставок, и будет работать над дальнейшим повышением прибыльности за счет эффективного управления структурой затрат.



Выручка компании LG Business Solutions в 2022 году в размере 6,1 триллионов корейских вон (примерно 4,5 миллиардов долларов США), увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущим годом благодаря непрерывному восстановлению бизнеса информационных дисплеев. Операционная прибыль за год сократилась, в основном из-за снижения спроса на ПК и мониторы после пандемии. В будущем компания планирует повысить их конкурентоспособность, при этом обеспечивая стабильный рост в сегменте “бизнес-бизнесу” (Business-to-business, B2B) за счет разработки более персонализированных решений.



Разъяснение обменных курсов за четвертый квартал 2022 год



Неаудированные результаты квартальной прибыли LG Electronics основаны на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переведены в доллары США (USD) по среднему курсу трехмесячного периода соответствующего квартала – 1 361,94 вон за один доллар США.