ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ LIFE’S GOOD AWARD ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

СЕУЛ, 17 января 2023 года— Компания LG Electronics (LG) объявила финального победителя своей премии LIFE’S GOOD AWARD, которая поддерживает новаторов из разных стран, решающих сложные задачи по созданию «Лучшей жизни для всех» (Better Life for All). Гран-при был присужден компании Dot Inc. из Южной Кореи.

Жюри оценило четыре финальные команды, каждая из которых представила свои инновационные решения в последнем раунде премии 16 января во время конференции LIFE'S GOOD AWARD в LG Sciencepark, Сеул, Южная Корея. Также на мероприятии присутствовали руководители LG, возглавляющие ESG направление компании – директор по стратегии (CSO, Chief Strategy officer) Ли Сам-су (Lee Sam-soo) и технический директор (CTO, Chief Technology Officer) доктор Ким Бён-хун (Dr. Kim Byoung-hoon)

Премия воплощает ESG видение LG для улучшения повседневной жизни, направленное на создание светлого будущего для планеты и людей. Компания стремилась привлечь идеи, ориентированные на обеспечение экологической устойчивости и общедоступности, - двух ключевых направлений своей долгосрочной инициативы «План лучшей жизни до 2030 года». Оригинальные решения, представленные четырьмя победителями, иллюстрируют силу и потенциал технологий во благо для распространения их позитивного влияния на мир.

Победителями стали: южнокорейская Dot Inc. (Гран-при/денежный приз $700,000); SOLUTUM of Israel (Золото/денежный приз $200,000); южнокорейская Day1Lab (Серебро/денежный приз $100,000); NONA Technologies из США (Бронза/денежный приз $50,000).









Решения-победители LIFE’SGOODAWARD





D ot Inc . : разработано вспомогательное устройство отображения информации для слабовидящих, состоящее из 2400 точек Брайля, которые перемещаются вверх и вниз. Новое решение преобразует изображения, карты и другую разнообразную цифровую информацию с таких подключенных устройств как компьютеры и мобильные телефоны, в дисплей, понятный пользователям с ослабленным зрением.

: разработано вспомогательное устройство отображения информации для слабовидящих, состоящее из 2400 точек Брайля, которые перемещаются вверх и вниз. Новое решение преобразует изображения, карты и другую разнообразную цифровую информацию с таких подключенных устройств как компьютеры и мобильные телефоны, в дисплей, понятный пользователям с ослабленным зрением. SOLUTUM : разработан новый пластиковый материал, который растворяется в воде при температуре окружающей среды, а затем биоразлагается, не оставляя следов микропластика или токсинов.

разработан новый пластиковый материал, который растворяется в воде при температуре окружающей среды, а затем биоразлагается, не оставляя следов микропластика или токсинов. Day 1 Lab : создан органический полимерный пластик, который полностью разлагается в пресной воде примерно через две недели, а в земле - примерно через два месяца.

создан органический полимерный пластик, который полностью разлагается в пресной воде примерно через две недели, а в земле - примерно через два месяца. NONATechnologies: разработан опреснительный раствор, использующий поляризацию концентрации ионов (ion concentration polarisation, ICP) для удаления вирусов, бактерий, соли и мусора из воды.

Конференцию LIFE'S GOOD AWARD, наряду с четырьмя командами-победителями, посетили члены жюри премии - «Комитет улучшения жизни» (Life's Good Committee), состоящий из руководителей компании и уважаемых ученых в области ответственного управления бизнесом: Алекс Эдманс (Alex Edmans), профессор Лондонской школы бизнеса; Кристофер Маркис (Christopher Marquis), профессор Кембриджской школы бизнеса; Хен С. Шин (Hyun S. Shin), профессор Школы бизнеса Ханьянга и директор Центра совокупного воздействия Университета Ханьянга.

На конференции присутствовали различные участники, в том числе представители общественности, студенты местных университетов, а также сотрудники и партнеры LG. Мероприятие транслировалась в прямом эфире, чтобы зрители со всего мира могли следить за его ходом. В течение утра все четыре команды провели финальные презентации и приняли участие в сессии вопросов и ответов, получив обратную связь от жюри, основанную на эффективности, инновациях и экологичности каждого решения. Во второй половине дня состоялась церемония награждения финалистов и объявление распределения призовых мест, а также специальные лекции профессоров.







«Мы будем продолжать разрабатывать решения, которые помогают слабовидящим. Благодаря поддержке LG мы сможем достичь этого в большем масштабе и за меньшее время», - отметила Арум Чой (Ahrum Choi) из Dot Inc., обладатель Гран-при премии LIFE’S GOOD AWARD. «Мы признательны за этот опыт и с нетерпением ожидаем будущего сотрудничества с LG, компанией, которая действительно разделяет наше желание сделать мир лучше».

«Мы будем продолжать сотрудничество с новаторами-единомышленниками, продвигаясь вперед в совместном путешествии по созданию устойчивого будущего для всех и воплощая в жизнь видение компании Life’s Good», подчеркнул Ли Сам-су (Lee Sam-soo), директор по стратегии LG Electronics.

LG продолжит ESG усилия в рамках «Плана улучшения жизни до 2030 года», разделяя эту инициативу как со своими сотрудниками, так и внешними заинтересованными сторонами, чтобы укрепить деловую практику компании в области устойчивого развития.