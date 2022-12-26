LG ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ С МИНИМАЛИСТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ НА CES 2023

СЕУЛ, 26 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новую линейку бытовой техники с минималистичным дизайном, включающую стиральную и сушильную машины. Используя концепцию «возвращения к основам», в новой линейке основное внимание уделяется сути каждого прибора и удалению всех ненужных элементов дизайна для реализации непреходящей эстетики минимализма. Оригинальная и долговечная продукция также отражает твердую приверженность LG принципам устойчивого развития: внутри и снаружи используются материалы, прошедшие вторичную переработку, а для производства требуется меньше деталей и энергии, чем для изготовления обычной бытовой техники.



— LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новую линейку бытовой техники с минималистичным дизайном, включающую стиральную и сушильную машины. Используя концепцию «возвращения к основам», в новой линейке основное внимание уделяется сути каждого прибора и удалению всех ненужных элементов дизайна для реализации непреходящей эстетики минимализма. Оригинальная и долговечная продукция также отражает твердую приверженность LG принципам устойчивого развития: внутри и снаружи используются материалы, прошедшие вторичную переработку, а для производства требуется меньше деталей и энергии, чем для изготовления обычной бытовой техники.

Освежающе чистая, бытовая техника LG в стиле минимализма сочетается с любым декором, цветовой гаммой или интерьерной стилистикой. Ахроматическая цветовая палитра и отсутствие декоративных украшений придают серии современный и в то же время классический вид, что дает возможность органично вписать эти продукты в окружающее пространство. В дополнение к простоте и чистоте дизайна, бытовая техника LG отличается изящным и понятным управлением, с которым легко освоиться.

Следуя своей цели по постоянному снижению воздействия на окружающую среду во всех сферах деятельности LG, новые эффектные продукты были разработаны с учетом принципов устойчивого развития. Благодаря уменьшению количества используемых компонентов и печатных элементов, для производства бытовой техники LG с минималистичным дизайном требуется меньше времени, ресурсов и энергии. Каждая модель из новой линейки также включает компоненты из переработанных материалов, включая упаковку, внутренние и внешние элементы.

Новая линейка, включающая холодильник, стиральную машину, сушилку, духовой шкаф и посудомоечную машину, также является частью серии инновационной бытовой техники LG с возможностью обновления. Это означает, что пользователи могут добавлять новые функции в продукты через Центр обновления в приложении LG ThinQ™.

«Наша бытовая техника – экологичная, стильная и простая в использовании, выполненная в минималистичном дизайне, предлагает новые потребительские возможности», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь намерены выпускать передовые, тщательно продуманные решения, основанные на наших инновационных технологиях и отражающие наше стремление к экологической ответственности».

Посетители стенда LG (#15501, Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас) на выставке CES 2023 с 5 по 8 января смогут ознакомиться со всеми последними инновациями компании, включая новую линейку бытовой техники с минималистичным дизайном.