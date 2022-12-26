We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ С МИНИМАЛИСТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ НА CES 2023
О бренде 12/26/2022
СЕУЛ, 26 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новую линейку бытовой техники с минималистичным дизайном, включающую стиральную и сушильную машины. Используя концепцию «возвращения к основам», в новой линейке основное внимание уделяется сути каждого прибора и удалению всех ненужных элементов дизайна для реализации непреходящей эстетики минимализма. Оригинальная и долговечная продукция также отражает твердую приверженность LG принципам устойчивого развития: внутри и снаружи используются материалы, прошедшие вторичную переработку, а для производства требуется меньше деталей и энергии, чем для изготовления обычной бытовой техники.
Освежающе чистая, бытовая техника LG в стиле минимализма сочетается с любым декором, цветовой гаммой или интерьерной стилистикой. Ахроматическая цветовая палитра и отсутствие декоративных украшений придают серии современный и в то же время классический вид, что дает возможность органично вписать эти продукты в окружающее пространство. В дополнение к простоте и чистоте дизайна, бытовая техника LG отличается изящным и понятным управлением, с которым легко освоиться.
Следуя своей цели по постоянному снижению воздействия на окружающую среду во всех сферах деятельности LG, новые эффектные продукты были разработаны с учетом принципов устойчивого развития. Благодаря уменьшению количества используемых компонентов и печатных элементов, для производства бытовой техники LG с минималистичным дизайном требуется меньше времени, ресурсов и энергии. Каждая модель из новой линейки также включает компоненты из переработанных материалов, включая упаковку, внутренние и внешние элементы.
Новая линейка, включающая холодильник, стиральную машину, сушилку, духовой шкаф и посудомоечную машину, также является частью серии инновационной бытовой техники LG с возможностью обновления. Это означает, что пользователи могут добавлять новые функции в продукты через Центр обновления в приложении LG ThinQ™.
«Наша бытовая техника – экологичная, стильная и простая в использовании, выполненная в минималистичном дизайне, предлагает новые потребительские возможности», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь намерены выпускать передовые, тщательно продуманные решения, основанные на наших инновационных технологиях и отражающие наше стремление к экологической ответственности».
Посетители стенда LG (#15501, Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас) на выставке CES 2023 с 5 по 8 января смогут ознакомиться со всеми последними инновациями компании, включая новую линейку бытовой техники с минималистичным дизайном.
- Предыдущая
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavit-novuyu-bytovuyu-tekhniku-s-minimalistichnym-dizayanom.html isCopied
paste