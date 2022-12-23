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CEO LG ВИЛЬЯМ ЧО ПОДЕЛИТСЯ ПЛАНАМИ КОМПАНИИ НА БУДУЩЕЕ
О бренде 12/23/2022
СЕУЛ, 23 декабря 2022 года — CEO LG Electronics (LG) Уильям Чо (William Cho) в своем выступлении по итогам года обозначил приоритетные направления деятельности компании на будущее, развивая «успешные перемены» и «победный рост» прошлого года. Прямая трансляция встречи позволила господину Чо пообщаться с сотрудниками LG и рассказать о четырех стратегических направлениях, на которых компания сосредоточится в 2023 году, чтобы перестроить свою бизнес структуру с ориентиром на будущее.
Прежде всего, господин Чо подчеркнул важность развития бизнес-портфеля LG. «Для повышения рыночной стоимости компании нам необходимо форсировать механизмы гарантированного качественного роста в сферах с высоким потенциалом», – отметил господин Чо. – «Мы сосредоточим усилия на максимальном использовании возможностей существующих предприятий для укрепления конкурентоспособности нашей основной деятельности, а также на быстром создании стратегически важных направлений бизнеса для будущего».
В продолжение своего выступления CEO обратил внимание на необходимость создания операционной системы бизнеса с учетом интересов потребителей. «Нам необходимо добиться ощутимых результатов за счет инноваций, сочетающих в себе потребительские возможности и цифровую трансформацию», – продолжил господин Чо. – «Для улучшения нашего клиентоориентированного подхода и совершенствования методов работы мы намерены обеспечить инновационные потребительские возможности, превосходящие ожидания, определив четкие среднесрочные и долгосрочные цели, а также планы развития».
Далее господин Чо остановился на вопросах усиления возможностей компании для подготовки к будущему. «Нам необходимо обеспечить надежность будущих технологий и усилить конкурентоспособность программного обеспечения за счет научно-исследовательских работ, повысить ценность бренда, а также улучшить его репутацию, особенно среди молодого поколения. Нам также необходимо развивать онлайн-бизнес и усилить цифровой маркетинг для развития сферы электронной коммерции».
Он также отметил неопределенность условий ведения бизнеса. Чтобы коренным образом преобразовать конкурентные преимущества LG и повысить операционную эффективность с возможностью упреждающего реагирования на изменения в бизнес-среде, компания недавно организовала специальную рабочую группу. «Мы ожидаем, что эти меры позволят нам построить более здоровую корпоративную структуру, что позволит компании стабильно добиваться положительных результатов и создавать новые потребительские ценности, сохраняя долгосрочную конкурентоспособность в плане развития бизнеса», – сказал господин Чо.
CEO попросил каждого участника встречи задуматься о том, что и кто определяет LG Electronics как компанию. «Каждый из нас в LG является "создателем ценностей" для наших потребителей. Я надеюсь, что каждый действительно ценит наших потребителей и думает о том, как мы можем предоставить им больше и лучше ценностей, встречаясь с ними, слушая их и будучи ими», – продолжил он. – «Именно благодаря нашему знанию того, что решение всегда заключается в наших потребителях, мы стараемся глубже изучать их жизнь и собирать информацию, чтобы предоставлять им самые первые, уникальные и новые пользовательские возможности».
Господин Чо завершил свое выступление, напомнив каждому в LG, что будущее определяется тем, как мы думаем и действуем сейчас, что, в конечном счете, является подготовкой к нему. «Нам нужно смело пройти через испытания и трудности, с которыми мы неизбежно сталкиваемся при решении наших индивидуальных задач, с оптимистичным настроем и позитивным мышлением, уверенными в том, что мы обязательно добьемся успеха, как это мы делали это до настоящего времени».
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/ceo-lg-podelitsya-planami-kompanii-na-budushcheye.html isCopied
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