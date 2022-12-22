ХОЛОДИЛЬНИК LG С ФУНКЦИЕЙ MOODUP ПРИДАЕТ КУХНЕ БОЛЕЕ КРАСОЧНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

СЕУЛ, 22 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новый впечатляющий цветовой вариант оформления своего инновационного холодильника с функцией MoodUP™ для создания персональных пользовательских впечатлений. В результате сотрудничества со всемирно известным институтом цвета Pantone Color Institute, в меняющем цвет холодильнике LG появился VivaMagenta– Цвет 2023 года по версии Pantone . Этот смелый и дерзкий малиново-красный цвет привносит оживление и драматизм в домашний интерьер, наполняя динамикой любую обстановку.

Холодильник с функцией MoodUP™, представленный на выставке IFA 2022 в Берлине в сентябре этого года, отличается возможностью выбора из множества насыщенных, динамичных цветов. Это удобный способ для пользователей освежить свою кухню, когда им захочется изменить или оживить настроение. С появлением цвета Viva Magenta – стильного дополнения, созданного благодаря тесному партнерству LG с Институтом цвета Pantone, верхняя дверная панель холодильника теперь предлагает в общей сложности 23 изысканных цветовых варианта. Владельцы многодверной модели с 4 дверями могут комбинировать и сочетать цвета до полного удовлетворения, ведь в их распоряжении более 190 000 возможных цветовых композиций.









Пользователи MoodUP могут легко выбрать и добавить Viva Magenta – как и любой другой из доступных цветов, с помощью интуитивно понятного приложения LG ThinQ™. Инновационное кухонное решение LG с применением светодиодных панелей, меняющих цвет дверцы, предоставляет пользователям возможность изменить внешний вид своего холодильника без затрат и хлопот, связанных с физической заменой каких-либо внешних элементов.

Чтобы придать кухне более традиционный вид, пользователи могут в любое время отключить светодиодные дверные панели холодильника MoodUP и наслаждаться очаровательным сочетанием цветов «люкс-серый» (Lux Gray) и «люкс-белый» (Lux White). Это чистое, прохладное сочетание хорошо гармонирует с любым декором и напоминает естественный, утонченный контраст драгоценных камней.









«Холодильник с MoodUP с возможностью выбора цвета 2023 года по версии Pantone, Viva Magenta, стал воплощением удобства и возможностей индивидуальной настройки инновационных приборов LG ThinQ UP», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь намерены разрабатывать передовые решения для стильного образа жизни, предлагающие различные потребительские возможности и беспрецедентные удобства для модернизации».

Все последние инновации LG, включая холодильник LG InstaView MoodUP с цветом Viva Magenta, посетители выставки CES 2023 смогут увидеть на стенде компании (#15501, Las Vegas Convention Center) с 5 по 8 января.