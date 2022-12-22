About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

ХОЛОДИЛЬНИК LG С ФУНКЦИЕЙ MOODUP ПРИДАЕТ КУХНЕ БОЛЕЕ КРАСОЧНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

О бренде 12/22/2022
Print

СЕУЛ, 22 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новый впечатляющий цветовой вариант оформления своего инновационного холодильника с функцией MoodUP™ для создания персональных пользовательских впечатлений. В результате сотрудничества со всемирно известным институтом цвета Pantone Color Institute, в меняющем цвет холодильнике LG появился VivaMagentaЦвет 2023 года по версии Pantone. Этот смелый и дерзкий малиново-красный цвет привносит оживление и драматизм в домашний интерьер, наполняя динамикой любую обстановку.

 

Холодильник с функцией MoodUP™, представленный на выставке IFA 2022 в Берлине в сентябре этого года, отличается возможностью выбора из множества насыщенных, динамичных цветов. Это удобный способ для пользователей освежить свою кухню, когда им захочется изменить или оживить настроение. С появлением цвета Viva Magenta – стильного дополнения, созданного благодаря тесному партнерству LG с Институтом цвета Pantone, верхняя дверная панель холодильника теперь предлагает в общей сложности 23 изысканных цветовых варианта. Владельцы многодверной модели с 4 дверями могут комбинировать и сочетать цвета до полного удовлетворения, ведь в их распоряжении более 190 000 возможных цветовых композиций.




Пользователи MoodUP могут легко выбрать и добавить Viva Magenta – как и любой другой из доступных цветов, с помощью интуитивно понятного приложения LG ThinQ™. Инновационное кухонное решение LG с применением светодиодных панелей, меняющих цвет дверцы, предоставляет пользователям возможность изменить внешний вид своего холодильника без затрат и хлопот, связанных с физической заменой каких-либо внешних элементов.

 

Чтобы придать кухне более традиционный вид, пользователи могут в любое время отключить светодиодные дверные панели холодильника MoodUP и наслаждаться очаровательным сочетанием цветов «люкс-серый» (Lux Gray) и «люкс-белый» (Lux White). Это чистое, прохладное сочетание хорошо гармонирует с любым декором и напоминает естественный, утонченный контраст драгоценных камней.




«Холодильник с MoodUP с возможностью выбора цвета 2023 года по версии Pantone, Viva Magenta, стал воплощением удобства и возможностей индивидуальной настройки инновационных приборов LG ThinQ UP», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь намерены разрабатывать передовые решения для стильного образа жизни, предлагающие различные потребительские возможности и беспрецедентные удобства для модернизации».

 

Все последние инновации LG, включая холодильник LG InstaView MoodUP с цветом Viva Magenta, посетители выставки CES 2023 смогут увидеть на стенде компании (#15501, Las Vegas Convention Center) с 5 по 8 января.

ТІЗІМГЕ ОРАЛУ