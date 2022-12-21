LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ УЛУЧШЕННУЮ КУЛИНАРНУЮ ЖИЗНЬ С НОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ КУХНИ НА CES 2023

СЕУЛ, 21 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) продемонстрирует на выставке CES® 2023 обновленные возможности домашней кулинарной практики с помощью своих новейших модернизируемых кухонных приборов, обеспечивающих лучшие потребительские возможности и выгоду. Посудомоечная машина LG QuadWash® Pro, комбинированный двойной настенный духовой шкаф LG InstaView®, электрическая двухконфорочная плита и встраиваемая микроволновая печь отличаются мощной и эффективной работой благодаря передовым технологиям компании, а также исключительным удобством использования за счет простой интеграции LG ThinQ™.

Посудомоечная машина LGQuadWashPro

Для быстрой и легкой уборки после еды посудомоечная машина LG QuadWash Pro поможет сделать посуду и столовые приборы безупречно чистыми всего за один час. QuadWash Pro обеспечивает повышенную эффективность очистки, орошая посуду под разными углами с помощью струй воды под высоким давлением и одновременно насыщая ее более чем миллионом микропузырьков, которые помогают разрушить въевшиеся остатки пищи. Усовершенствованная посудомоечная машина LG также использует технологию Dynamic Heat Dry™, обеспечивающую циркуляцию горячего воздуха по всей посудомоечной камере для ускорения процесса сушки и готовности посуды к столу прямо со стойки. И в качестве последнего штриха эксклюзивная технология LG TrueSteam® помогает уменьшить появление водяных пятен, чтобы каждая тарелка, стакан и ложка оставались сверкающе чистыми1.

Комбинированный двойной настенный духовой шкаф LGInstaView

Привнося на кухню атмосферу изысканности, комбинированный двойной настенный духовой шкаф LG InstaView имеет четкий, утонченный дизайн и оснащен эксклюзивной дверцей InstaView «постучи дважды» от LG, которая дает возможность пользователям видеть, как готовится их блюдо, не нарушая температуру приготовления. Новый духовой шкаф также имеет функцию Steam Sous Vide – инновационный режим приготовления, который использует точный контроль температуры, чтобы помочь пользователям создавать блюда ресторанного качества в домашних условиях. А для тех, кто предпочитает вкус и текстуру жареной пищи, режим Air Fry поможет приготовить хрустящие, ароматные блюда с меньшим количеством жира и без предварительного разогрева.









Электрическая двухконфорочная плита LGInstaView

Электрическая двухконфорочная плита LG InstaView с двойной выдвижной панелью отлично подходит для больших семей или тех, кто любит устраивать развлекательные мероприятия. Она имеет большую вместимость, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Печь оснащена технологией LG ProBake Convection® для быстрого и качественного приготовления без предварительного разогрева, что дает возможность наслаждаться вкусными и равномерно приготовленными блюдами. Технология LG UltraHeat™ - еще одна инновация, позволяющая экономить время за счет быстрого нагрева и точного контроля для быстрого закипания и варки без ожогов. Новая линейка InstaView также совместима с сервисом LG ThinQ Recipe. Представленный в начале этого года, этот сервис предоставляет более удобные возможности приготовления пищи в домашних условиях, предлагая более 18 000 готовых рецептов.

Встраиваемая микроволновая печь LG

Встраиваемая микроволновая печь LG облегчает процесс приготовления пищи благодаря новым интеллектуальным функциям, таким как приготовление на пару и приготовление в режиме тушения. Функция приготовления на пару, используемая в сочетании с входящей в комплект чашей для пароварки2, позволяет разогреть еду, не пересушивая ее, и получить восхитительно сочные блюда, а также сохранить в овощах больше натуральных полезных веществ. В режиме тушения используется умеренный нагрев для бережного приготовления пищи. Новая микроволновая печь также оснащена технологией LG ThinQ, благодаря которой пользователи могут получить доступ к различным сервисам умных рецептов и воспользоваться рядом интеллектуальных функций, таких как дистанционное управление, мониторинг и уведомления о состоянии через приложение ThinQ для смартфона. Более того, приложение также дает пользователям возможность легко получить доступ к сервису LG ThinQ Care, чтобы помочь предотвратить проблемы до их возникновения.

«В этих кухонных решениях премиум-класса интегрированы наши последние инновационные технологии для более быстрого, интеллектуального и удобного приготовления пищи и уборки», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь будем выпускать передовые кухонные устройства, которые помогают потребителям наслаждаться лучшей кулинарной жизнью у себя дома».

Посетители выставки CES 2023 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января смогут ознакомиться с интеллектуальными кухонными решениями LG на стенде LG (#15501, Las Vegas Convention Center).

# # #

1 Протестировано внутренней лабораторией LG на нормальном цикле с прозрачной чашей в модели LGDFB415 без пара и модели LG с паром (DFB325), в соответствии с внутренними методами тестирования LG.

2Чаши для приготовления на пару продаются отдельно.