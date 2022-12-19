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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ ESG ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ НА ВЫСТАВКЕ CES 2023
О бренде 12/19/2022
СЕУЛ, 19 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) в рамках выставки CES 2023 намерена обратить внимание на свою неизменную приверженность принципам устойчивого развития, продемонстрировав свою программу экологического, социального и корпоративного управления (Environment, Social, Governance, ESG) и последние инновации, оказывающие влияние на окружающую среду, в рамках эксклюзивной экспозиции под названием «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All).
Демонстрируя всесторонний обзор деятельности LG в области устойчивого развития, включая основные этапы ESG, текущие инициативы и долгосрочные цели, экспозиция «Лучшая жизнь для всех» представлена тремя уникальными разделами: «Для планеты» (ForthePlanet), «Для людей» (ForPeople) и «Наши обязательства» (OurCommitment). На выставке также будут объявлены четыре финалиста инновационного конкурса ЖИЗНЬ ХОРОША (LIFE'SGOODAWARD), созданного для распространения концепции Life'sGood и расширения возможностей разработчиков, стремящихся изменить ситуацию в лучшуу сторону для людей и планеты.
Основные направления программы LG ESG включены в каждую часть экспозиции «Лучшая жизнь для всех». Информационные материалы, представленные здесь, будут напечатаны шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями зрения и размещены на высоте, позволяющей легко читать их тем, кто пользуется креслами-каталками. На территории площадки будут находиться гиды, владеющие языком жестов, а также робот LG CLOi GuideBot, запрограммированный на предоставление услуг в цифровом формате с помощью язык жестов. Сама экспозиция будет построена с использованием экологически чистых материалов.
Лучшая жизнь для всех: инновации для устойчивого будущего и «План лучшей жизни 2030» (BetterLifePlan 2030)
В секции «Для планеты» представлены разнообразные экологические инициативы LG, включающие внедрение циклов устойчивого развития (Sustainable Cycles), в которых приоритет отдается «зеленым» принципам на каждом этапе жизненного цикла продукции, включая сбор, утилизацию и повторное использование электронных отходов на этапе после их эксплуатации. Посетители стенда смогут увидеть, как материалы, извлеченные из утилизированных электронных отходов в центре переработки компании Chilseo Recycling Center (CRC), используются в производстве деталей для новых продуктов LG. В экспозиции «Для планеты» рассказывается об LG Smart Park (Чангвон, Южная Корея), энергоэффективном заводе компании, а также о новой технологии переработки вспененного полистирола (Expanded Polystyrene, EPS), разработанной LG, чтобы сделать упаковку продукции более экологичной.
Второй раздел экспозиции, «Для людей», демонстрирует деятельность и достижения компании LG в области доступности продукции и услуг. Они включают в себя разработку инструкций к продукции с голосовыми и жестовыми сопровождениями, а также внедрение функций доступности, таких как распознавание голоса, голосовые подсказки и датчики обнаружения движения, в широкий спектр продукции LG. На стенде «Для людей» посетители также смогут ознакомиться с опциями доступности в телевизорах LG: от титров, создаваемых из звука, до экрана с поддержкой языка жестов с возможностью легкого перемещения и изменения размера.
В третьем и последнем разделе «Наши обязательства» экспозиции «Лучшая жизнь для всех» отражены усилия LG по обеспечению устойчивого будущего – главной цели «Плана лучшей жизни 2030». LG намерена сократить выбросы парниковых газов при производстве продукции на 50 процентов (по сравнению с уровнем 2017 года), а выбросы парниковых газов при использовании семи основных продуктов на 20 процентов на единицу проданной продукции к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Кроме того, компания планирует к 2025 году обеспечить функции доступности для всех своих продуктов, а к 2030 году снабдить каждый из своих продуктов голосовой инструкцией и видеоинструкцией на языке жестов.
«В LG мы непрестанно ставим перед собой задачу приложить максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь наше видение лучшей жизни для всех», – сказал Ли Чон-сок (Lee Jeong-seok), руководитель Global Marketing Center LG Electronics. – «Наша экспозиция, посвященная ESG, позволит посетителям CES получить представление о ценностях, стремлениях и преданности делу, которые подпитывают наше движение к устойчивому развитию, а также об инновационных технологиях и методах, которые мы разрабатываем для обеспечения светлого будущего».
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