ЭЛЕГАНТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР LG ARTCOOL™ GALLERY, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ВЫСТАВКЕ CES 2023, ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ КРУГЛЫЙ ГОД

СЕУЛ, 16 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представляет на выставке CES 2023 свой новейший кондиционер ARTCOOL Gallery. Новинка, оснащенная 27-дюймовым ЖК-экраном и поддержкой обновляемых опций, способна отображать персонализированный контент, соответствующий любому времени года, и мгновенно освежать помещение с помощью приложения LG ThinQ. Она обеспечивает энергоэффективное охлаждение и обогрев благодаря инверторному компрессору LG DUAL Inverter Compressor™ и трехстороннему косвенному потоку воздуха, обеспечивает повышенную гигиеничность благодаря технологии AI Dry™. Устройство также предлагает множество удобных функций, включая управление с помощью интуитивно понятного мобильного приложения.

Кондиционер LG ARTCOOL Gallery, отображающий эксклюзивный контент на ярком ЖК-экране с изысканной рамкой, более похож на произведение искусства, нежели на современный кондиционер LG. Используя приложение ThinQ, пользователи могут подобрать что-то из растущего ассортимента статичных и анимированных композиций или выбрать любимые семейные фотографии для показа на экране чего-то нового каждый раз, когда возникнет желание изменить обстановку. Новинкой легко управлять интеллектуальным пультом дистанционного управления, входящим в комплект поставки, или мобильным приложением1. С их помощью можно выбирать настройки и функции, а также следить за состоянием прибора в режиме реального времени из любого места.

Оснащенный инверторным компрессором DUAL кондиционер ARTCOOL Gallery обеспечивает энергоэффективное охлаждение, потребляя на 70% меньше энергии, чем обычный бытовой кондиционер2. Трехсторонний воздушный поток в новом устройстве обеспечивает косвенное распределение воздушных потоков, соответствующее конкретному помещению. Новейший LG ARTCOOL Gallery также позволяет создать в помещении атмосферу спокойствия и комфорта, так как он функционирует при уровне шума не более 20 дБ и в спящем режиме скрывает нижнюю лопасть, чтобы не мешать отдыху пользователей3.







Кроме того, великолепный ARTCOOL Gallery обеспечивает приятный свежий поток воздуха благодаря функции LG AI Dry. Функция AI Dry, автоматически устанавливающая оптимальное время осушения в зависимости от времени работы и выбранного режима, эффективно удаляет влагу, образовавшуюся внутри кондиционера. Дополнительно новая модель оборудована нижней решеткой, которую можно легко отсоединить и почистить4, а также кожухом, облегчающим установку.

«Наш новейший кондиционер ARTCOOL Gallery, предлагающий выдающуюся производительность и художественные темы на любой вкус и сезон, круглый год обеспечивает комфорт и изысканный внешний вид», – сказал Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Благодаря уникальному сочетанию персонализированного контента и передовых технологий, инновационное решение LG для кондиционирования воздуха поможет потребителям обеспечить более комфортную жизнь дома».

Посетители стенда LG (#15501, выставочный центр Las Vegas Convention Center) на выставке CES 2023 с 5 по 8 января смогут увидеть все последние инновации компании, включая новый кондиционер ARTCOOL Gallery.

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1 В настоящее время совместимо только с устройствами на базе ОС Android.

2 На основании испытаний TÜVRheinland, проведенных в соответствии с внутренними методиками LG по сравнению со временем охлаждения и энергопотребления. Испытания проводились в камере объемом 69 м3 (4,3 x 7,0 x 2,3 м) при температуре 33°© и относительной влажности 60% с использованием кондиционера LG с инверторным компрессором DUAL (модели US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0) и кондиционера LG с компрессором постоянной скорости (модели TS-H2465DA0, TS-H122TDA) при заданной температуре 26°©. Экономия энергии измерялась путем сравнения энергопотребления двух моделей в течение 8 часов работы.

3 Испытания, проведенные во внутренней лаборатории LG, позволили измерить средний уровень шума продукта в "спящем режиме" (19,6 дБ). Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий использования.

4 Пользователи могут получить доступ к вентилятору кондиционера ARTCOOLGallery и очистить его после снятия нижней решетки.