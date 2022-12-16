НА ВЫСТАВКЕ CES 2023 CEO LG ПОДЕЛИТСЯ ВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО КОМПАНИИ

СЕУЛ, 16 декабря 2022— LG Electronics (LG) объявляет о возвращении на выставку CES® в январе этого года. Компания представит свой стенд и проведет пресс-конференцию LGWorldPremiere



— LG Electronics (LG) объявляет о возвращении на выставку CES® в январе этого года. Компания представит свой стенд и проведетв Лас-Вегасе. Пресс-конференция, посвященная теме «Жизнь хороша» (Life’sGood), начнется в 08:00 (PST) 4 января в конференц-центре Mandalay Bay.

В начале мероприятия CEO компании Уильям Чо (William Cho) выйдет на сцену, чтобы представить свое видение будущего LG – ключевые направления на 2023 год и последующий период. Господин Чо расскажет об инновациях компании для улучшения жизни, о новых задачах, которые она взяла на себя для развития потребительских возможностей, а также о неизменных обязательствах LG по защите окружающей среды и создании более инклюзивного общества.

LG также продемонстрирует свои самые новые инновационные продукты и интеллектуальные решения, обеспечивающие исключительные потребительские возможности и ценность. Сюда входит телевизор LG OLED, который совершает следующий шаг вперед в ознаменование десятилетнего юбилея, и новая парадигма бытовой техники, обеспечивающая дополнительную ценность даже после покупки.

Прямая трансляция пресс-конференции будет проводиться на сайте компании (www.LG.com/CES2023) и на канале YouTube LG Global, где посетители также смогут ознакомиться со всеми новыми решениями LG для лучшей жизни, представленными на выставке CES 2023.