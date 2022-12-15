LG ПРЕДСТАBИТ НА CES 2023 ЭЛЕГАНТНЫЙ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК INSTAVIEW

СЕУЛ, 15 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новый многодверный холодильник LG InstaView™. Новая модель с увеличенной вместимостью, зеркальной панелью InstaView и удобными ручками позволит оборудовать более удобную кухню в едином стиле с мебелью и получить больше удовольствия от кулинарных изысков. Новинка также позволяет получить четыре различных вида льда и обеспечивает более длительную сохранность свежести продуктов благодаря передовым технологиям LG.







Новый встраиваемый холодильник компании объемом 722 литра (25,5 кубических футов) обладает большой вместимостью, несмотря на уменьшенную на 9% глубину по сравнению с обычной многодверной моделью1. Чтобы увеличить внутреннее пространство для хранения продуктов, специалисты LG изменили дизайн нескольких основных компонентов холодильника: уменьшили канал подачи холодного воздуха и испарителя, а также сократили толщину за счет использования усовершенствованной изоляции. Благодаря обширному внутреннему пространству, в холодильнике на 25% больше места для хранения продуктов и напитков, чем в предыдущих моделях LG2. Новый многодверный холодильник LG позволит сэкономить место на кухне благодаря меньшей занимаемой площади.



— LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новый многодверный холодильник LG InstaView™. Новая модель с увеличенной вместимостью, зеркальной панелью InstaView и удобными ручками позволит оборудовать более удобную кухню в едином стиле с мебелью и получить больше удовольствия от кулинарных изысков. Новинка также позволяет получить четыре различных вида льда и обеспечивает более длительную сохранность свежести продуктов благодаря передовым технологиям LG.Новый встраиваемый холодильник компании объемом 722 литра (25,5 кубических футов) обладает большой вместимостью, несмотря на уменьшенную на 9% глубину по сравнению с обычной многодверной моделью. Чтобы увеличить внутреннее пространство для хранения продуктов, специалисты LG изменили дизайн нескольких основных компонентов холодильника: уменьшили канал подачи холодного воздуха и испарителя, а также сократили толщину за счет использования усовершенствованной изоляции. Благодаря обширному внутреннему пространству, в холодильнике на 25% больше места для хранения продуктов и напитков, чем в предыдущих моделях LG. Новый многодверный холодильник LG позволит сэкономить место на кухне благодаря меньшей занимаемой площади.

Новинка также придает кухне особую простую и изысканную эстетику благодаря уникальной зеркальной панели LG InstaView и плоской конструкции двери. Стекло с зеркальным покрытием бесшовной панели InstaView, выполненное из гладкой нержавеющей стали, занимает почти всю правую дверь холодильника. Постучав дважды по панели, пользователь может заглянуть внутрь, не открывая дверцу, что позволяет сэкономить время, предотвращает утечку холодного воздуха и потерю энергии. Сдержанная минималистичная форма и четкие современные контуры новейшего холодильника LG InstaView дополнительно подчеркиваются скрытыми ручками на «плоских» дверях холодильника.





Новый многодверный холодильник может создавать четыре различных вида льда: кубиковый, колотый, медленно тающий крафтовый круглый лед эксклюзивно от LG и новый лед в виде мини-кубиков. Ледяные мини-кубики помогут сохранить напитки освежающими и станут отличным дополнением к сокам, газировке или коктейлям. Имея в своем распоряжении четыре варианта замороженных изделий, пользователи могут выбрать тот стиль льда, который лучше всего соответствует их потребностям, напитку или событию.



Оснащенный передовыми технологиями LG, новый холодильник дольше сохраняет свежесть ингредиентов и помогает поддерживать гигиену встроенного диспенсера воды. Эксклюзивная технология LinearCooling™ снижает колебания температуры, обеспечивая сохранение свежести продуктов до семи дней3. Технология DoorCooling+™ работает быстрее, чем обычная система охлаждения4, помогая сохранить свежесть продуктов и прохладу напитков на каждой полке. Кроме того, технология LG UVnano™ поддерживает чистоту диспенсера воды в холодильнике, сокращая количество бактерий на форсунке диспенсера на 99,99%5.





«Новый многодверный холодильник LG InstaView станет великолепным стильным дополнением любой современной кухни, предоставляя потребителям максимальное удобство, дизайн и свежесть продуктов», – сказал Лю Дже-чоль (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь намерены обеспечивать выдающиеся потребительские ценности и возможности благодаря инновационным решениям для дома, использующим элегантный, функциональный дизайн и наши передовые технологии».





LG представит свои новейшие образцы бытовой техники, включая новый многодверный холодильник InstaView, на своем выставочном стенде (#15501, Las Vegas Convention Center) в рамках выставки CES 2023, которая пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 8 января.







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1 Модель LG LFXS26596S стандартной глубины.

2 На основании внутреннего исследования с использованием средних по величине емкостей для количественной оценки доступного места для хранения, проведенного в марте 2022 года, в котором сравнивались модели LG LRFVC2406S и LRFOC2606S.

3 Технология LinearCooling распределяет холодный воздух по всей камере холодильника чаще, чем обычная система охлаждения, что помогает сохранять меньший диапазон колебаний температуры - ±0,5°©. На основании результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода испытаний LG, измеряющего время для достижения 5% потери веса пак-чой на полке в отделении для свежих продуктов модели LG LinearCooling GSXV91NSAE. Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий использования.

4 Протестировано TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, при котором сравнивается время снижения температуры емкости с водой, помещенной в верхнюю корзину, между моделями DoorCooling+ и моделями без DoorCooling+.

5 Протестировано TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего уменьшение количества бактерий (Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa) в образцах дистиллированной воды после воздействия ультрафиолетового светодиода продукта в течение 10 минут каждый час, в общей сложности через 24 часа обычного домашнего использования. Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий использования.