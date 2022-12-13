LG ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД ПОДРЯД ЛИДИРУЕТ В МИРОВОМ ИНДЕКСЕ УСТОЙЧИВОСТИ DOW JONES

СЕУЛ, 13 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) одиннадцатый год подряд была удостоена позиции в индексе Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), что свидетельствует о неизменном стремлении компании к лидерству в области соблюдения стандартов ответственного экологического, социального и корпоративного (Environment. Social, Governance, ESG) менеджмента.







В список DJSI World включены лишь 10% лучших из более чем 2 500 мировых компаний с позиции устойчивости корпоративного развития, при этом каждая организация оценивается на основе глубокого анализа ее экологической, социальной и управленческой практики. Обновляемый ежегодно индекс DJSI World рассматривается инвесторами, правительствами и другими ключевыми заинтересованными сторонами по всему миру как надежный индикатор корпоративной приверженности принципам устойчивого развития.

В этом году LG продемонстрировала в Индексе высокие результаты по всем трем показателям управления ESG. Получив высокие оценки за многочисленные инициативы по защите окружающей среды, компания продолжает активно сокращать выбросы парниковых газов и потребление воды, а также увеличивает объемы переработки отходов, переходит на возобновляемые источники энергии и неуклонно продвигается к своей цели – достижению углеродной нейтральности к 2030 году. В прошлом году LG сократила общее количество прямых и косвенных выбросов парниковых газов на своих предприятиях в стране и за рубежом на 40% (по сравнению с уровнем 2017 года).

В плане социальных критериев LG получила позитивные оценки в DJSI World за активные усилия по управлению цепочками поставок, диверсификацию рабочих мест и создание инклюзивной культуры. Компания также получила положительную оценку за внедрение прозрачной и ответственной практики управления, включая разглашение информации о матрице квалификации совета директоров (Board Skills Matrix, BSM), принятие рекомендаций совета директоров по вопросам обеспечения принципа независимости, экспертизы и разнообразия.

Посвящая свою деятельность созданию более инклюзивного общества путем предоставления истинно доступных продуктов, LG недавно представила в Корее бесплатные наклейки со шрифтом Брайля, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями по зрению более удобное управление бытовой техникой. Компания также подтвердила свое стремление соответствовать самым высоким мировым стандартам, получив сертификат ISO37301 от Британского института стандартов (British Standards Institution, BSI). Стандарт ISO37301, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), является признанным на международном уровне нормативом для оценки соблюдения политики управления соответствием и систем управления рисками компании мировым стандартам.

Наряду с включением в список DJSI World в течение последних 11 лет, LG 13 лет подряд входит в индекс DJSI Asia Pacific, и 14 лет подряд - в индекс DJSI Korea. Оценивая те же критерии, что и DJSI World, Азиатско-Тихоокеанский индекс (Asia Pacific Index) включает 20% из 600 лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как DJSI Korea Index отражает 30% из 200 лучших компаний, расположенных в Южной Корее.

Кроме того, LG второй год подряд была удостоена платинового статуса от независимого, всемирно признанного рейтингового агентства по устойчивому развитию бизнеса EcoVadis, что выводит LG в число 1% лучших компаний с точки зрения инициатив по устойчивому развитию. Также в течение последних двух лет LG получала рейтинг «А» от международной инвестиционной исследовательской компании «Морган Стэнли кэпитал интернэшнл» (Morgan Stanley Capital International, MSCI).

Опыт и цели LG по менеджменту ESG, включая средне- и долгосрочные стратегические задачи изложены в рамках проекта «Лучшая жизнь 2030» (Better Life Plan 2030), сформулированного компанией ранее в этом году. План воплощает стремление LG к созданию более инклюзивного и разностороннего общества через признание различий и формирование дружеских отношений с сотрудниками компании, корпоративными партнерами и другими заинтересованными сторонами.

«Мы и впредь намерены делать все возможное для реализации нашего видения более устойчивого будущего, используя наши знания, инновационные технологии и присутствие на мировом рынке, чтобы способствовать повышению качества жизни для всех», – сказал Хон Сон-мин (Hong Sung-min), руководитель подразделения LG по вопросам устойчивого развития.

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